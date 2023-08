Text: Manfred Gram

Brigitta und Eduard Klinger haben das Freddy-Quinn-Archiv im Wohnpark Alterlaa aufgebaut. Heribert Corn

Prinzipiell ist der Wohnpark Alterlaa leicht zu erreichen. Die U6 bleibt dort nämlich stehen. Diesen Sommer ist es ein bisschen schwieriger, zu einer der größten Wohnanlagen des Landes – gut 10.000 Menschen leben hier – zu gelangen. Die Brückentragwerke am Hochstreckenabschnitt zwischen den Stationen Am Schöpfwerk und Alterlaa erhalten gerade eine Verjüngungskur – ein Euphemismus, wenn in Wien eine dreimonatige Baustelle mit Schienenersatzverkehr aufgezogen wird.

Weiß man so etwas vorher, kann man von Glück reden. Brigitta Klinger macht auf diese temporäre Unbill aufmerksam. Mit ihrem Ehemann Eduard betreibt sie im Wohnpark Alterlaa das Freddy-Quinn-Archiv. Brigitta Klinger weist auch darauf hin, dass sie Besucher gerne persönlich bei der Bus- und U-Bahn-Station abholt. Denn: "Es ist wirklich schwer, zu uns ins Archiv zu finden." Wer dort hinwill, muss erst in die Anton-Baumgartner-Straße 44, sich dort in Richtung Block A orientieren, danach den Aufgang 8 suchen, im nächsten Schritt dann in den zweiten Stock kommen, um zuerst links, dann rechts und dann wieder links zu gehen.

Ein ganzes Leben

Dort wartet Eduard Klinger bereits gut gelaunt im Freddy-Quinn-Archiv. Er hat heute schon ein bisschen Ordnung und Systematik ins Archiv gebracht, das sich problemlos auch als monothematisches Mini-Museum bezeichnen ließe. Denn auf den ungefähr 100 Quadratmetern spielt sich einiges ab. Hier gibt’s Poster von Freddy Quinn, lebensgroße Pappaufsteller, Platten, Bücher, Fotos, Zeitungsausschnitte, Filme und Videoaufzeichnungen von seinen TV-Auftritten. Dazu Tonbänder, Konzert-Bootlegs, Plakate von Theater- und Konzertveranstaltungen mit Freddy Quinn. Komplettiert wird alles mit Musikinstrumenten, Bühnenshow- und Zirkuskostümen, Filmrequisiten, uraltem Merchandising und kuriosen Erinnerungsstücken. Schuhe, die er trug, als er im Zirkus über Seile balancierte, zum Beispiel. Oder die allerersten Freddy-Quinn-Aufnahmen auf Platte aus dem Jahr 1951. "Die erstanden wir vor Jahren um 3000 Mark in Deutschland", erinnert sich Frau Klinger. Visitenkarten auf Chinesisch und Zündhölzer mit Freddy-Quinn-Schriftzug, bei denen das Schwefelköpfchen fehlt, finden sich ebenfalls in der Sammlung: "Freddy ist überzeugter Nichtraucher und verfügt über einen feinen Sinn für Humor", erklärt die pensionierte Lehrerin diese Kuriosa, die einst unter die Leute gebracht wurden.

Einmal im Monat gibt es im Freddy-Quinn-Archiv einen Tag der offenen Tür. Der Zuspruch werde immer größer, beobachtet das Ehepaar Klinger. Heribert Corn

Kein Seemannsgarn

Die Klingers wollen diese Schätze so vielen Menschen wie nur möglich zeigen. Einmal im Monat gibt es daher einen Tag der offenen Tür. Der letzte, der unmittelbar vor dem Start der Sommerferien stattfand, war sehr gut besucht. Rund 40 Besucherinnen und Besucher fanden sich ein und wurden bei Getränken und Brötchen von den zwei Hardcore-Quinn-Fans ins Freddy-Universum eingeführt. "Der Zuspruch, unser Museum zu besuchen, wird immer größer", erzählt Brigitta Klinger und hat zwei mögliche Erklärungen dafür parat. Zurzeit ist in den Kinos die Doku 27 Storeys – Alterlaa Forever der Jungregisseurin Bianca Gleissinger zu sehen. Sie setzt darin dem Betondschungel im Süden Wiens ein Leinwanddenkmal, und die Klingers kommen mit ihrer ansteckenden Begeisterung für Quinn darin recht prominent vor. So etwas erregt Interesse. Der andere Grund hat direkter mit Quinn zu tun. Anfang Mai heiratete der mittlerweile 91-jährige Wahlhamburger, der in der Wiener Josefstadt aufgewachsen ist und sieben Sprachen fließend spricht, seine Partnerin Rosi. So etwas erregt ebenfalls Interesse.

Das Ehepaar Klinger gehörte übrigens zu den wenigen handverlesenen Gästen, die bei der Hochzeit dabei waren. Seit Jahrzehnten sammelt und archiviert man nämlich nicht nur Quinn-Schnipsel, sondern wurde auch zu sehr guten Freunden des Superstars aus einer vergangenen Entertainment-Epoche.

Egal, was einen letztlich hierherführt – dieses überbordende Sammelsurium, das Freddy Quinns Künstlerleben beinahe absurd lückenlos dokumentiert, beeindruckt in seiner Fülle. Fragt man Eduard Klinger, dem man auch nicht ansieht, dass er heuer 80 wird, nach dem Ursprung der Sammlung und dem Grund für dieses Freddy-Fieber, erntet man zunächst eine Gegenfrage: "Wie viel Zeit haben Sie denn?" Schließlich holt er aus und lässt seine Biografie mit der seines Idols kreuzen.

Freddy Quinns Künstlerleben wird im Museum der Klingers beinahe absurd lückenlos dokumentiert. Heribert Corn

Die Annäherung von Fan und Künstler

Der pensionierte Bilanzbuchhalter und Hobbymusiker (Elektro-Orgel!) erzählt von der ersten Schellack Heimweh, die ihm sein Vater nach langem Drängen 1956 kaufte. Davon, dass die deutsche Version des Dean-Martin-Hits Memories Are Made of This 38 Wochen lang an der Spitze der Charts stand und noch neun weitere Nummer-eins-Hits, darunter Evergreens wie La Paloma,"Die Gitarre und das Meer oder Junge, komm bald wieder bis 1966 folgen sollten. Klinger erzählt von seiner ersten, enttäuschenden Begegnung als Autogrammjäger (1. 8. 1959) und wie sich Fan und Künstler annäherten und über die Jahre immer besser kennenlernten. Darüber, dass Quinn ihn mitunter zurate zieht, wenn er Fragen zu Werk oder Leben hat. Und er leidet sichtlich noch einmal mit, wenn er Revue passieren lässt, wie Freddy ganz knapp den Durchbruch in den USA nicht geschafft hat.

In den späten 1970er-Jahren schifft dann auch Brigitta auf Klingers Freddy-Dampfer ein. Eduard erinnert sich aus- und abschweifend daran, wie sie sich näherkamen. Seine Frau unterbricht ihn irgendwann: "Mach’s kurz, das kann man ja alles nicht schreiben." "Wie soll das gehen?" "Wir lernten uns bei einem Freddy-Quinn-Konzert im Wiener Konzerthaus auf der Stiege kennen. Er verkaufte selbstgemachte Fanklub-Zeitungen, ich war eine Kundin." So schnell kann’s gehen.

1000 Lieder hat Quinn aufgenommen, 60 Millionen Tonträger verkauft. Im Wiener Museum ist vieles davon zu hören und zu sehen. Heribert Corn

Seitdem wird gemeinsam gesammelt. Und dem Ehepaar wird dabei niemals fad. Im Gegenteil: "Freddy Quinns Musik ist so vielseitig. Wir hören selbst bei langen Autofahren nichts anderes", erzählt Eduard Klinger. 1000 Lieder hat Quinn aufgenommen, 60 Millionen Tonträger verkauft. Zum Beweis sucht Klinger ein paar Audioraritäten heraus und jagt sie über die WLAN-Boxen in den Archivraum.

Quinn, der eigentlich ein schönes Norddeutsch pflegt, bejodelt im fettesten Bairisch einen Bergunfall inklusive Darm- und Gehirnaustritt. Quinn gibt auf Spanisch ein Geburtstagsständchen zum Besten. Quinn, der beim Zirkus als Dompteur einmal von einem Löwen namens Radscha ins Knie gebissen wurde, singt den Klassiker Mamatschi, schenk’ mir ein Pferdchen – auf Japanisch.

Komm bald wieder

Immer wieder schaffte es das Ehepaar auch, ihren Freund, der seine Karriere offiziell 2006 beendet hat, nach Wien zu lotsen. Im Jahr 2000 etwa, als man die bereits damals umfangreiche Sammlung, die bis dahin in der Wohnung untergebracht war, erstmals im Festsaal des Blindenheims, in dem Klinger als Buchhalter arbeitete, öffentlich präsentierte. Auch sechs Jahre später, als im Bezirksmuseum in der Josefstadt eine Quinn-Ausstellung mit den Klinger’schen Schätzen auf die Beine gestellt wurde, kam der Star angereist.

Das Archiv, wie es heute in Alterlaa eingerichtet und organisiert ist, hat Quinn aber noch nicht gesehen. Ob es sich noch ausgehen wird, wissen die beiden nicht. Genauso wenig wissen sie, ob und wie die Sammlung dereinst weitergeführt wird. Das sind solche Momente, in denen man sich wünscht, dass nicht nur Brückentragwerke von U-Bahnen eine Verjüngungskur verpasst bekommen. (Manfred Gram, 8.8.2023)

