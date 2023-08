Der 55-jährige Mann wurde am Montag festgenommen. Getty Images/iStockphoto

Paris – Ein aus Deutschland stammender Mann soll in Frankreich seine Ehefrau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-jährige Frau sei in Forbach in Lothringen nahe der Grenze zu Deutschland nackt, unterernährt und mit Knochenbrüchen in einem Wohnungszimmer entdeckt worden, hieß es am Montag aus französischen Polizeikreisen. Ihr 55-jähriger Mann sei festgenommen worden, er habe seine Frau offenbar seit 2011 eingesperrt und misshandelt.

Der französische Sender BFMTV berichtete, die Frau habe am Wochenende mit einem entwendeten Telefon Sicherheitskräfte in Deutschland alarmiert. Dem Bericht zufolge gab sie an, seit 2011 von ihrem Mann festgehalten und misshandelt worden zu sein. Die Polizei habe die Frau bei dem Einsatz am Montag in einem verschlossenen Zimmer gefunden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann kam sofort in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Frau gefoltert worden. Deutsche Medien berichten indes, dass eine Nachbarin bereits 2019 die Polizei gerufen hatte. Das Paar habe damals jedoch die Aussagen der Nachbarin gegenüber der Polizei widerlegen können. (APA, red, 7.8.2023)