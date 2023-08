In ihrer Dokumentation betrachtet Regina Schilling am Donnerstag im ZDF das weltweit erste True-Crime-Format "Aktenzeichen XY … ungelöst" – kritisch und mit genügend zeithistorischem Abstand

Der 38-jährige Journalist Eduard Zimmermann erfand 1967 mit der Sendereihe "Aktenzeichen XY ... ungelöst" das weltweit erste True-Crime-Format, das er bis 1997 auch produzierte und moderierte. ZDF

"Wenn meine Generation an XY zurückdenkt, dann überfällt uns meist als Erstes eine Erinnerung der Angst“, sagt Regisseurin Regina Schilling, die "Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann", zu sehen am Donnerstag um 23 Uhr im ZDF und in der ZDF-Mediathek, inszeniert hat. 1967, als das Format zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme flimmerte, war Schilling fünf Jahre alt. Wie bereits 2018 in "Kulenkampffs Schuhe" führt sie damit ihre Aufarbeitung deutscher Fernsehgeschichte der Nachkriegszeit fort.

Mit Anzug und Krawatte, in besorgtem Tonfall, fahndete der 2009 verstorbene Eduard Zimmermann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über 30 Jahre lang – Jahrzehnte vor dem Boom der True-Crime-Formate – nach Räubern, Mördern und Sittlichkeitsverbrechern. Und obwohl zahlreiche echte Straftaten durch die Sendung aufgeklärt wurden, gab es schon damals Kritik: Verbrechen würden zu Unterhaltungszwecken und zur Befriedigung der Sensationslust instrumentalisiert.

Ein Leben in (un)geordneten Bahnen

Diese Vorliebe für Recht und Ordnung lässt sich vielleicht mit Zimmermanns eigener krimineller Vergangenheit erklären. 1929 in München geboren, wächst er in prekären Verhältnissen ohne Vater auf. Mit 15 träumt er als Teil der Flieger-HJ davon, das Vaterland zu verteidigen. In der Nachkriegszeit schlägt er sich als Zeltarbeiter im Zirkus und Garderobier in Hamburg durch, später wird er Dieb und Schwarzmarkthändler – und festgenommen. Nach einem Tag kommt er wieder frei, fälscht ein Diplom und arbeitet als Straßenbauingenieur in Schweden. Danach wird er Journalist.

1950 wird Zimmermann für eine Recherche in der sowjetischen Besatzungszone wegen Spionage angeklagt, er wird zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, vier Jahre der Strafe muss er tatsächlich absitzen. Ab 1964 moderiert er für das ZDF, selbst sieht er sich als Beispiel dafür, dass man von der schiefen Bahn wieder abkommen kann, wenn man es nur will.

Eduard Zimmermann begann mit "Aktenzeichen XY ... ungelöst" das interaktive Fernsehen. ZDF

"Aktenzeichen XY" funktioniert heute vor allem als Fenster in eine Welt, die damals im Aufbruch war: Die konservative Konrad-Adenauer-Zeit ist vorüber, zum ersten Mal seit den 1930er-Jahren ist die SPD wieder in Regierungsverantwortung. Frauen wollen die Pille, die 68er sind in den Startlöchern, und die RAF erschüttert die Bundesrepublik. 1983 ziehen die Grünen erstmals in den Bundestag ein, ein neues Feindbild für Zimmermann.

Vordergründig erzählt er von Verbrechensaufklärung und Prävention, aber immer schwingt mit, wie gefährlich die Liberalisierung der Gesellschaft doch ist: Moral und Ordnung müssen bewahrt werden. "Aber hat er uns ein Märchen erzählt, damit wir Frauen zu Hause bleiben?", fragt sich Schilling über 50 Jahre später.

Hochzeit, dann Hausfrau

300 Folgen bis in die 1990er-Jahre hat sie gesichtet und – mit genügend zeitlichem Abstand – aus heutiger Perspektive zeithistorisch eingeordnet. Frauen, die allein von der Disco nach Hause gehen, die unbekannte Tote im grünen Minikleid, die Anhalterin, das kleine Mädchen, das zum Fremden ins Auto steigt, aber auch Homosexualität und langhaarige Rauschgiftler: Scheinbar alles von der Norm Abweichende wird in Zimmermanns Welt, wo Gut und Böse klar definiert sind, bestraft. Nur was bürgerlich ist, ist gut. "Frauen, die ihr Leben in Kneipen und mit vielen Männerbekanntschaften verbringen, leben gefährlich", das ist die Conclusio, zu der Eduard Zimmermann in einer 1970 ausgestrahlten Folge kommt.

Verbrecherjäger Eduard Zimmermann 1972, damals auch "Ganoven-Ede" genannt. ZDF und Renate Schäfer

Dass nicht die ermordeten Frauen an ihrer Ermordung schuld sind, sondern die Täter, darauf kommt Zimmermann nicht. Die viel häufigere Gewalt in den eigenen vier Wänden spielt auch keine Rolle, das Böse lauert immer draußen im Dunkeln, in Form von kranken Triebtätern. Während in den frühen 70er-Jahren mit dem Paragrafen 218 StGB, dem Gesetz zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, eine Welle des Feminismus aufkommt, bleibt die Welt in "Aktenzeichen XY" schön konservativ: Kinder, Küche, Kabelfernsehen.

Zimmermanns Tochter Sabine moderiert ab 1987 gemeinsam mit dem Vater. Dass er es mit der Wahrheit zwecks seiner Agenda nicht ­immer ganz genau nahm, ändert nichts daran, dass die bis heute laufende Sendung für Generationen prägend war. Aber ist Angst wirklich ein gutes pädagogisches Mittel? (Jakob Thaller, 10.8.2023)