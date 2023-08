Esther Mitterstieler hat an der Universität Bologna in Italien studiert

Wien - Der ORF hat Tirols Landesdirektorin Esther Mitterstieler mit dem akademischen Grad "Dr." auf seiner Homepage und in mehreren Aussendungen angeführt. Blogger Markus Wilhelm hat das kritisiert und Mitterstieler eine strafbare Titelanmaßung vorgeworfen. Denn ihr Studium an der Universität Bologna in Italien dürfte keine Promotion beinhaltet haben.

Die Tiroler ORF-Landesdirektorin Esther Mitterstieler führt jetzt "Dott.ssa" als akademischen Grad. APA/ROBERT JAEGER

Der ORF änderte daraufhin ihren akademischen Grad auf der Webseite auf "Dott.ssa". Gegenüber dem "Kurier" hielt das öffentlich-rechtliche Medienhaus fest, dass es sich um ein "Missverständnis" gehandelt habe. Mitterstieler bedaure den Vorfall. Sie habe ihr Studium rechtmäßig abgeschlossen und intern bereits vor Monaten, als ihr die missverständliche Darstellung bekannt wurde, in ihren Zuständigkeitsbereichen eine Richtigstellung veranlasst. (7.8.2023)