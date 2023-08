Seit 1. Jänner kommen in ganz Österreich Leichtverpackungen in eine Tonne. Tobias Steinmaurer / picturedesk

Sie ist neu, soll dabei helfen, die Recyclingquote zu erhöhen, und sorgt bei so manchen trennwilligen Wienerinnen und Wienern für Ärger: Seit Anfang des Jahres ist die gelb-blaue Tonne im Einsatz. In ihr sollen Leichtverpackungen aus Plastik und Metall gesammelt werden – allerdings machen sich die Behälter in dem einen oder anderen Grätzel rar und ihre runden Öffnungen das Trennen nicht gerade einfach. Aber wird die gelb-blaue Tonne trotzdem angenommen?

Ja, heißt es von der zuständigen Magistratsabteilung 48. Die Umstellung der Leichtverpackungssammlung funktioniere in Wien "sehr gut". Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Vergleicht man das erste Halbjahr 2023 mit dem Zeitraum Jänner bis Juni 2022, gab es einen durchschnittlichen Anstieg der Sammelmenge über die gelb-blaue Tonne um rund 24 Prozent. Noch besser kommt der gelbe Sack weg: Hier beträgt der Anstieg rund 30 Prozent. Der gelbe Sack wird von rund 45.000 Einfamilienhaushalten in Teilen der Bezirke 10 bis 14, 16 bis 19 und 21 bis 23 genutzt. In der MA 48 hofft man auf eine weitere Erhöhung der Quote. "Denn jeder richtig getrennte Abfall spart Ressourcen und schont somit die Umwelt und unser Klima."

DER STANDARD

Und von diesem Abfall gibt es viel: Rund 1,68 Millionen Tonnen Müll sammelte die MA 48 im Jahr 2022 in der Bundeshauptstadt. Von den 758.000 Tonnen Restmüll kam der Großteil – nämlich 507.000 Tonnen – aus dem Hausmüll. 339.000 Tonnen an Altstoffen wurden zudem in den Containern für Altpapier, Altglas, Biomüll und eben der gelben Tonne gesammelt. Allein die Leichtverpackungen machten 2022 rund 11.000 Tonnen aus. Die getrennten Altstoffe werden entweder recycelt oder – wie der Restmüll – thermisch verwertet. Sprich, in eine der drei Wiener Müllverbrennungsanlagen gebracht, die den Abfall zur Energieerzeugung nutzen und so rund ein Drittel der Wiener Fernwärme produzieren.

Bis zu 4900 Menschen pro Stelle

Trotz der positiven Bilanz sind aber nicht alle mit der gelb-blauen Tonne zufrieden. Zu wenige, zu weit weg, zu umständlich – lauten etwa die Klagen über den neuen Behälter. Aber stimmt das wirklich? Wie viele gelb-blaue Sammelstellen gibt es – und wie viele Menschen kommen auf eine Tonne?

Ganz genau kann man das nicht beantworten. 55 Prozent der gelb-blauen Tonnen finden sich in Wien in Liegenschaften. 45 Prozent der Behälter stehen in sogenannten Altstoffsammelinseln. Eine Annäherung: Insgesamt gibt es laut der Open-Data-Seite Österreichs 2197 Leichtstoffsammelstellen in Wiens öffentlichem Raum. Hochgerechnet auf die Bevölkerungszahlen der Statistik Austria kommen im Schnitt rund 900 Personen auf eine Sammelstelle.

Doch ganz so einfach ist das natürlich nicht. Die Anzahl der Menschen, die sich eine gelb-blaue Tonne teilen, variiert sehr stark. So wohnen etwa im Einzugsgebiet der Sammelstelle im Steinspornweg im 22. Bezirk nur rund 13 Personen, bei jener im Dechantweg im 22. Bezirk sind es 21 und rund um den Parkplatz Kahlenberg im 19. Bezirk 26 Personen. Die drei Inseln, in deren Einzugsgebiet am meisten Personen leben, findet man auf dem Humboldplatz im zehnten Bezirk, wo sich rund 4930 Personen um einen Abholplatz drängen. In der Theodor-Sickel-Gasse im Zehnten sind es 3960 Menschen und in der Hasnerstraße im 16. Bezirk immerhin noch 3830 Menschen. Wobei natürlich nicht jeder oder jede zwingend die Tonne nutzt, die in Luftdistanz am nächsten liegt. Auch unterscheiden sich die Volumina und Anzahl der Tonnen pro Sammelstelle.

Die MA 48 jedenfalls beobachte die Situation an den Sammelstellen "sehr genau" und reagiere, wenn nötig. "Wir stellen dann entweder einen weiteren Behälter dazu oder leeren die Behälter einfach öfter aus, beide Erhöhungen machen wir laufend." Seit der Umstellung mit Jänner 2023 verzeichne die Abteilung ein Plus von 17 Prozent bei den Entleerungen der gelb-blauen Tonne. Von Montag bis Freitag sei ein Sammelfahrzeug pro Tag zusätzlich unterwegs. Und: "Bis Jänner 2023 waren samstags keine Sammelfahrzeuge für die gelbe Tonne im Einsatz", heißt es. Nun seien es drei.

Die kleinen, runden Öffnungen machen das Trennen jedenfalls umständlich. Ändern will die MA 48 daran allerdings nichts. "Der Deckel der Wiener gelben Tonne ist nicht zum Öffnen gedacht", heißt es dort. Denn: "Leider lässt sich bei den offenen Deckeln beobachten, dass der Fehlwurfanteil wesentlich größer ist, als bei den Behältern mit den runden Einwurföffnungen." So würden nicht nur ganze Mistsäcken voll mit Restmüll in die falschen Tonnen geworfen, auch Metalle, die keine Verpackung sind – wie Kochtöpfe, Bügelbretter oder Wäscheständer –, heißt es von der MA 48. Sperrige und größere Kunststoffe, etwa große Folien, Styropor oder Kanister, sollen schließlich auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden.

Streit um Mistplatz Leopoldstadt

Und auch bei diesen gibt es derzeit Aufregung: Nämlich um den Mistplatz in der Leopoldstadt, der während der Corona-Pandemie geschlossen und nicht wieder eröffnet wurde.

Der Mistplatz im zweiten Bezirk sei "nicht mehr geeignet", heißt es dazu von der MA 48. Er sei zu klein, die Ein- und Ausfahrten zu eng und führten über einen gut frequentierten Gehsteig und Radweg. Anrainerinnen und Anrainer starteten eine Petition für die Wiedereröffnung. "Wir fordern die umgehende Öffnung des Mistplatzes für private Personen mit Fuß, Rad und Auto. Gewerbebetriebe sollen weiterhin ihren Müll zu den großen Mistplätzen an der Peripherie der Stadt bringen", heißt es darin. Das Argument der MA 48 kann man nicht nachvollziehen: Von den fünf vorhandenen Einfahrten sei bis zur Sperre des Mistplatzes nur eine Einfahrt genützt worden. Auch gebe es hinter und neben dem Platz genug Fläche, um den vorhandenen Mistplatz zu erweitern.

Bei der MA 48 weiß man, dass es "den Bedarf für einen neuen Ersatzmistplatz" gibt. Über den Standort werde derzeit intensiv diskutiert. "Der alternative Standort in der Innstraße wäre aus 48er-Sicht optimal, er liegt zwischen Bahn, Park und Umspannwerk und ist aus den beiden Bezirken 1020 und 1200 sehr gut erreichbar." Der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai (SPÖ), lehnte diesen Vorschlag im ORF aber bereits ab. Auch er will den alten ausbauen lassen. (Oona Kroisleitner, Robin Kohrs, 8.8.2023)