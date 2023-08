Ein einfaches Interface und eine große Auswahl an Hilfsfunktionen sollen in "Another Crab's Treasure" das "Soulslike"-Genre für jeden zugänglich machen

"Dark Souls" von From Software hat bleibenden Eindruck in der Welt der Videospiele hinterlassen. Gleich ein ganzes Genre wurde nach der Reihe benannt. Und viele der sogenannten "Soulslikes" zeichnen zwei Elemente besonders aus: eine extrem düstere Welt und ein enorm hoher Schwierigkeitsgrad.

Doch das muss und sollte nicht unbedingt so sein, findet man beim Entwicklerstudio Aggro Crab Games. Dort arbeitet man an einem eigenen Soulslike namens "Another Crab's Treasure". Das Game soll Anfang 2024 erscheinen, sich in so mancher Hinsicht von From Softwares letztem Hit "Elden Ring" unterscheiden, ohne aber den Kern des Genres zu opfern.

Während man in "Elden Ring" in einer dunklen, stets bedrohlich wirkenden "Grimdark"-Fantasywelt unterwegs ist, erinnert "Another Crab’s Treasure" eher an Disneys "Arielle". Hier ist man in einer kunterbunten Unterwasserwelt unterwegs, die zumindest ästhetisch kaum Gemeinsamkeiten zu üblichen Abkömmlingen des Genres aufweist. Als Krabbe Kril begibt man sich auf die Mission, Schätze zu sammeln, um eine Muschel zurückzukaufen, die beschlagnahmt wurde.

Another Crab's Treasure | Official Announce Trailer

Aggro Crab

Optionaler Easy Mode

Das ist kein Zufall, denn der Titel soll ein Soulslike werden, das mehr als nur die hartgesottene Fangemeinde dieses Spieletyps ansprechen soll, erklärt man gegenüber "Wired". Neben der farbenfrohen Umgebung und den cartoonesken Charakteren gibt es aber weitere Neuerungen, mit denen man Defizite bereinigen möchte, die man "Elden Ring" attestiert.

So attestiert man From Software, ein schwer bedienbares Interface für das Spiel gebaut und auf wichtige Einstellungen verzichtet zu haben, was abschreckend auf Spielerinnen und Spieler wirkt. Also soll das eigene Game leicht verständliche, übersichtliche Menüs und umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten bekommen.

Der wesentlichste Unterschied wird aber den Schwierigkeitsgrad betreffen. Während die Titel von From Software vom Spieler zunehmend Höchstleistung fordern, wenn es um Konzentration und Reaktion geht, wird "Another Crab’s Treasure" sich auf Wunsch auch mit allerlei Hilfen spielen lassen.

Diese hat man auch bereits in einem Posting auf X (vormals Twitter) vorgestellt. Einstellen lässt sich, wie robust eine angelegte Schale ist, ob der Schaden durch Gegner reduziert wird, ob Gegner weniger aushalten, ob man mehr Zeit für das Blocken von Angriffen hat, ob man nach dem Ausweichen länger immun gegen Treffer ist, ob man nach dem Tod seine Gegenstände verliert, ob man Fallschaden nimmt und ob man die Spielgeschwindigkeit generell verlangsamen will. Zu guter Letzt wird es auch noch möglich sein, Kril mit einer Pistole zu bewaffnen.

"Mit unserer comichaften Darstellung (…) ergibt es Sinn, einladend für Spieler zu sein, die vielleicht ihre ersten Erfahrungen mit dem Genre machen", heißt es dazu seitens Aggro Crab Games. Genre-Neulinge sind aber nicht die einzige Zielgruppe, der man mit diesen Optionen unter die Scheren greifen möchte. Auch für ältere Gamer und Spielerinnen und Spieler mit körperlichen Einschränkungen soll das Abenteuer am Meeresboden dank dieser Erleichterungen Freude bereiten können. Dazu ist man auch der Meinung, "ein ziemlich gutes Videospiel" zu machen, womit es schade wäre, manche Spieler davon auszuschließen.

Der wunde Punkt von "Elden Ring"

Das spricht auch einen wunden Punkt bei "Elden Ring" an. Denn in Sachen Zugänglichkeit musste das Game sich viel Kritik gefallen lassen. Während andere Hersteller immer häufiger "Accessibility"-Features anbieten, ist das Spiel von From Software laut dem Test von "Can I Play That?", das Games auf ihre Barrierefreiheit prüft, für viele Menschen mit körperlichen Defiziten praktisch unspielbar.

Dass die Entwickler diese Gruppe praktisch ignoriert, ist zumindest erstaunlich. Denn seit den Paralympischen Spielen 2021 in Japan, dem Heimatland des Studios, ist das zuvor weitgehend ignorierte Thema Behinderungen öffentlich viel präsenter geworden. 9,6 Millionen Menschen – oder etwa sieben Prozent der Bevölkerung – sind laut Gesundheitsministerium körperlich, mental oder psychisch eingeschränkt.

Das ist eine deutliche Zunahme binnen 25 Jahren. 1998 lag die Zahl noch bei 5,8 Millionen bzw. 4,8 Prozent. Gerade was körperliche Beeinträchtigungen betrifft, dürfte die Anzahl der Betroffenen in den nächsten Jahrzehnten deutlich ansteigen. Japan hat die im Schnitt älteste Bevölkerung der Welt. Seit 2011 schrumpft die Gesamtpopulation. Von 125,7 Millionen (Stand 2021) dürfte sie laut UN-Prognose bis 2050 auf 106 Millionen und bis 2100 auf 75 Millionen sinken.

Eine von Geburt an körperlich eingeschränkte Spielerin berichtet über ihr Erlebnis mit "Elden Ring"

Dynamic Reactions

Zugänglichkeit bringt keine Nachteile

Als unmittelbare Kritik an From Software will man die eigenen Statements bei Aggro Crab nicht verstanden wissen. Natürlich könne das Studio frei entscheiden, wie das eigene Game gespielt werden solle. Man respektiere die "kreative Vision", könne aber keine Nachteile darin erkennen, Zugänglichkeit zu ermöglichen.

Wenig Verständnis hat man allerdings für jenen Teil der From-Software-Fans, der die Unzugänglichkeit der Spiele als einzigartiges Unterscheidungsmerkmal ansieht und sich gegen jeden Vorschlag stellt, Accessibility-Features einzubauen. "Ihr habt die Kontrolle darüber, welche Knöpfe ihr drückt", so die Entwickler. "Wenn ihr die Zugänglichkeits-Features nicht mögt, dann – stellt euch vor – müsst ihr sie nicht verwenden! Aber es ist ziemlich peinlich, mit dieser Einstellung über die Legitimität des Spielerlebnisses anderer Menschen zu urteilen."

Auch teilt man die Meinung nicht, dass solche Optionen körperlich unbeeinträchtigten Spielern den Willen nehmen, sich selbst zu verbessern. Die eigenen Fertigkeiten mit der Zeit zu steigern sei natürlich ein integraler Bestandteil solcher Games, gesteht man zu. Das schließt aber Hilfsfunktionen nicht aus: "Wir haben herausgefunden, dass diese Einstellung nur gestärkt wird, wenn man die Türe offen lässt und jeden Spielen lässt, wie er möchte."

"Another Crab's Treasure", soll nach dem Willen der Entwickler ein Vorreiter für dieses Anliegen werden. Ob solche Features in Zukunft häufiger in Soulslikes zu finden sein werden, bleibt abzuwarten. Ebenso bleibt auf philosophischer Ebene zu klären, ob der Mangel an Zugänglichkeit ein so inhärenter Bestandteil des Genres ist, dass die Bezeichnung für Games reserviert werden muss, die für Menschen mit körperlichen Einschränkungen praktisch unspielbar sind. (gpi, 8.8.2023)