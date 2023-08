19.40 REPORTAGE

Re: Drogenkonsum ohne Strafe – Wie Portugal den Süchtigen helfen will In Portugal werden Menschen, die drogenabhängig sind, nicht als Delinquenten betrachtet, sondern als Kranke, die behandelt werden müssen. Die Entkriminalisierung führte zu einem drastischen Rückgang der Zahl der Drogenabhängigen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Korsika – Wildnis zwischen Schnee und Sand 146 Pflanzen- und rund ein Dutzend Tierarten gibt es ausschließlich auf Korsika. Heike Grebe und Michael Riegler zeigen die Lebensräume der Mittelmeerinsel, die teilweise hohe Anforderungen an ihre tierischen Bewohner stellen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Jugend ohne Gott (D 2017, Alain Gsponer) ­Eliteschüler Zach soll sich in einem Hochleistungscamp auf sein Studium vorbereiten. Im Wald begegnet er Aussteigerin Ewa, die verdächtigt wird, jemanden getötet zu haben. Mit Jannis Niewöhner, Fahri Yardim und Emilia Schüle nach einer Vorlage von Ödön von Horváth. Bis 22.30, ATV

22.20 MEDIENSATIRE

Die Truman Show (USA 1998, Peter Weir) Die Geschichte von Truman Burbank, der seit dreißig Jahren Star einer außergewöhnlichen Fernsehshow ist. Von Geburt an wird sein Leben Tag für Tag rund um die Uhr übertragen. Plötzlich beginnt er, an sich und seiner Realität zu zweifeln und seiner Scheinwelt zu entfliehen. Eine Mediensatire ohne Zeigefingermoral – und mit Jim Carrey in einer seiner besten Rollen. Bis 00.25, Kabel 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das letzte Abendmahl Um ­herauszufinden, wie Leonardo da Vincis berühmtes Wandgemälde ursprünglich ausgesehen hat, begibt sich die Doku auf die Suche nach einer weiteren Version des Gemäldes, das angeblich von Leonardo da Vinci und seinen Schülern für den französischen König Ludwig XII. angefertigt wurde. Bis 23.25, ORF 2

23.35 DOKUMENTATION

Mallorca – Tod im Paradies In den 1930er-Jahren wird Mallorca zu einem wichtigen Fluchtpunkt für Emigranten aus Deutschland, darunter prominente Gegner des Hitler-Regimes wie die Schriftsteller Franz Blei und Karl Otten sowie der Pazifist Heinz Kraschutzki. Auf der paradiesischen Insel versuchen sie, sich neue Existenzen aufzubauen. Doch als im Juli 1936 General Franco gegen die Republik putscht, wird Mallorca über Nacht zur Falle. Bis 00.30, Arte

Ihr Ternitz liegt in Tennessee: Lilly (Nina Proll) und ihre Freundinnen aus der Provinz träumen vom fernen Amerika – "Ternitz Tennessee", 1.00 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / Thalia Film / Petro Domenigg

1.00 TRÄUMEN

Ternitz Tennessee (A 2000, Mirjam Unger) Als "Konglomerat vieler unterschiedlicher Kräfte" und "unintellektuelles Popmärchen" bezeichnete Mirjam Unger ihren ersten abendfüllenden Spielfilm: "Bittersüß, getragen vom Charme seiner Protagonisten – oft Debütanten, ein Initiationsfilm vor und hinter den Kulissen". Die Freundinnen Betty (Sonja Romei) und Lilli (Nina Proll) träumen von Amerika. Bis 2.15, ORF 1