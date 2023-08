Erinnerung an das Roma-Lager in Salzburg Leopoldskron wird am Mittwoch wieder errichtet.

Denkmal für die von den Nazis ermordeten Roma und Sinti in Salzburg Leopoldskron. Foto: Radiofabrik

War es politisch motivierter Vandalismus oder doch einfach nur Wind und Wetter? Warum das Mahnmal im Salzburger Stadtteil Leopoldskron, das an das nationalsozialistische Anhaltelager für hunderte Roma und Sinti erinnert, im Februar dieses Jahres aus seiner Verankerung gerissen und schwer beschädigt wurde, ist bis dato nicht geklärt. Es war bereits das zweite Mal, dass das Denkmal beschädigt wurde.

Diesen Mittwoch wird es jedenfalls von der Stadt Salzburg erneut an seinem Standplatz am Schwarzgrabenweg aufgestellt. Der Bildhauer Zoltan Pap, der die Skulptur geschaffen hatte, hat das zerstörte Objekt in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Herzblut wieder restauriert.

Das Denkmal wie auch die in unmittelbarer Nachbarschaft verlegten Stolpersteine erinnert an hunderte Roma und Sinti, die hier von den Nationalsozialisten interniert worden sind. Die meisten Lagerinsassen mussten Zwangsarbeit leisten, sie wurden zum Autobahnbau oder zum Bau der Kaserne in Glasenbach gezwungen. 51 Menschen wurden von Leni Riefenstahl für den Film Tiefland als Nebendarsteller missbraucht. Die allermeisten Lagerinsassen wurden deportiert und später im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Entgegen anderslautender Behauptungen wurden auch alle für Riefenstahl abkommandierten Menschen umgebracht.

Hörmahnmal

Ursprünglich war die von Zoltan Pap 2009 geschaffene Skulptur ein vom freien Salzburger Sender Radiofabrik initiiertes Projekt und quasi materialisierter Bestandteil eines Hörmahnmals. 2021 hat es die Radiofabrik dann an die Stadt Salzburg übergeben. Der Sender fühle sich freilich weiterhin verpflichtet, "auf das Denkmal aufzupassen", sagt Geschäftsführer Alf Altendorf. Die ressortzuständige Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) verspricht: "Sooft das Mahnmal auch zerstört wird, wir werden es einmal öfter aufstellen." (Thomas Neuhold, 8.8.2023)