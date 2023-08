Moskau will mit allen Mitteln verhindern, dass Kapital aus Russland abfließt. AFP/Alexander Nemenov

Im Gastbeitrag erklären die Juristen Eric Leikin und Clemens Treichl, wie westliche Unternehmen Russland verlassen könnten.

Nur wenige Tage waren seit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine am 24. Februar 2022 vergangen, als erste westliche Unternehmen den Ausstieg aus ihrem Russland-Geschäft verkündeten. Zahllose solcher Absichtserklärungen sollten folgen. Knapp eineinhalb Jahre später zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild: Europäische und US-amerikanische Unternehmen mit teils signifikantem Engagement in Russland – darunter auch zahlreiche heimische Akteure – konnten gewünschte Divestments bislang nicht vollziehen.

So wurden Vorwürfe laut, dass westliche Unternehmen ihren Worten keine Taten hätten folgen lassen. Diese Kritik übersieht, dass Russland den Verkauf von Tochterunternehmen und den Abzug von Gewinnen mit zunehmend drakonischen Maßnahmen blockiert. Jüngst verschärfte Regeln der russischen Behörde zur Kontrolle ausländischer Investitionen unterwerfen Exit-Transaktionen einer Bewilligungspflicht unter noch strengeren Bedingungen als zuvor.

Neben einem bisher schon erzwungenen Abschlag von mindestens 50 Prozent auf den Marktwert schreibt Russland nun unter anderem eine schon binnen drei Monaten fällige Exit-Abgabe von mindestens fünf Prozent des Marktwerts – und tatsächlich oft weit mehr – sowie einen Aufschub von Kaufpreiszahlungen vor. Wer solche Einschnitte stemmen kann und will, bemüht sich meist um einen Management-Buy-out oder zumindest eine Veräußerung an sonstige nicht sanktionierte Käufer. Russland hat derartigen Transaktionen Bewilligungen aber vielfach versagt. Stattdessen ist zu beobachten, dass in Russland bestens vernetzte und noch dazu vom Westen sanktionierte Akteure zum Zug kommen.

Enteignungen nehmen Fahrt auf

Doch damit nicht genug. Russlands Reaktionen auf westliche Sanktionen kulminierten zuletzt in direkten Enteignungen. Die ersten Betroffenen waren vergangenen April die finnische Fortum und die deutsche Uniper, welche in der Folge mehrere Milliarden Euro abschreiben mussten. Im Juli traf es den dänischen Brauereikonzern Carlsberg und die französische Lebensmittelgruppe Danone, wo die betroffenen Vermögenswerte ebenso beträchtlich sind. Zwar formell unter Verwaltung einer russischen Behörde, sollen die Töchter Fortums und Unipers letztlich unter die Kontrolle von Rosneft gestellt worden und Danones Geschäft in die Hände eines Neffen des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow gefallen sein.

Solange der Krieg in der Ukraine anhält, bleibt anzunehmen, dass der Kreml Pläne für weitere Enteignungsdekrete dieser Art hegt. Westliche Unternehmen stehen indes vor einer Wahl zwischen Pest und Cholera: Während der sofortige Ausstieg einen heftigen Preis hat und zudem die Übernahme durch inakzeptable Erwerber bedeuten kann, laufen in Russland verbliebene Unternehmen Gefahr, Opfer einer entschädigungslosen Beschlagnahmung zu werden.

Investitionsschutz kann helfen

Vor diesem Hintergrund ist gut beraten, wer schnellstmöglich Strategien zum bestmöglichen Krisenmanagement entwickelt. Dazu gehören in erster Linie die Planung und Durchführung eines Ausstiegs in einer Weise, die Entschädigungsansprüche nicht ausschließt oder sonst unterminiert.

Daneben sollte die mögliche Deckung durch eine Versicherung gegen politische Risiken geprüft werden. Vorsorge zum Beispiel gegen kriegerische Ereignisse und Verstaatlichungen lässt sich nämlich nicht nur durch staatliche Exportkreditgarantien, sondern auch im privaten Versicherungswesen treffen.

Abseits solcher Garantien können betroffene Investoren die Geltendmachung von Ersatzansprüchen in Investitionsschiedsverfahren in Betracht ziehen. Im Anwendungsbereich geeigneter bilateraler Investitionsschutzabkommen (BITs) zwischen dem jeweiligen Heimatstaat und Russland sind direkte Enteignungen ohne ausreichende Entschädigung, unter Umständen aber auch schon Maßnahmen unterhalb dieser Schwelle, typischerweise unzulässig.

Im Detail unterscheidet sich das Schutzniveau in den über 60 in Kraft stehenden BITs Russlands, wobei etwa die Abkommen mit Dänemark, Frankreich und Japan Russland weitergehende Verpflichtungen auferlegen als jenes Österreichs. Auch Letzteres sieht aber für Enteignungen eine Entschädigung im Ausmaß des realen Werts der Investition sowie den freien Transfer von Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen, wie etwa Erträgen, vor.

Vollstreckung heikel, aber nicht aussichtslos

Ist ein Schiedsspruch erreicht, stellt sich die Frage nach einer effektiven Vollstreckung des Zuerkannten. Ist ein Staat Schuldner, bildet nicht der Staatenimmunität unterliegendes und im Ausland belegenes Vermögen wie für nichthoheitliche Zwecke genutzte Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Zinszahlungen aus Anleihen, (Luft-)Fahrzeuge und Schiffe den klassischen Vollstreckungsfonds. Zusätzlich haben westliche Nationen Berichten zufolge mehr als 300 Milliarden Dollar an Geldern der russischen Zentralbank eingefroren. Davon liegen allein in Belgien mindestens 100 Milliarden Euro. Der Zugriff auf diese Gelder ist von der Zurechnung zum russischen Staat, dessen Immunität und weiteren völkerrechtlichen Hürden abhängig. Diese Faktoren können Verfahren zwar in die Länge ziehen, machen sie aber nicht aussichtslos. Zudem werden Entschädigungen zwischenzeitlich verzinst und Verfahrenskosten unter Umständen abgegolten.

Seit Russlands Annexion der Krim 2014 haben ukrainische Investoren bereits mehrere Schiedssprüche gegen Russland erzielt. Dem staatlichen Energiekonzern Naftogaz wurde etwa eine Summe von mehr als vier Milliarden Euro plus Zinsen zugesprochen. Auch Fortum hat Russland den Streit schon verkündet. Andere Unternehmen überlegen nachzuziehen, sodass weitere Klagen zu erwarten sind. (Eric Leikin, Clemens Treichl, 11.8.2023)