"Wiener Zeitung": Journalistengewerkschaft sieht in ÖVP und Grünen "Zerstörer der ältesten Tageszeitung der Welt" Der 8. August, an dem die "Wiener Zeitung im Jahr 1703 gegründet wurde, sei nun ein "Trauertag"

Die Journalist:innengewerkschaft hat den 320. Geburtstag der "Wiener Zeitung" zum Trauertag erklärt. APA/HARALD SCHNEIDER

Neue "Liebesg’schichten und Heiratssachen" in ORF 2: Zwischen Beach Boys und Gilbert Sechs Singles machen sich mit Nina Horowitz wieder auf die Suche nach einer neuen Liebe. Zu sehen am Montag um 20.15 Uhr

"Only Murders in the Building 3" auf Disney+: Mördersuche am Broadway Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez gehen wieder auf Mörderjagd. In der dritten Staffel mit dabei: Meryl Streep

Magazin: "Dossier" nimmt mit neuem Magazin Sportwettindustrie unter die Lupe Durchleuchtet werden die vielen Verquickungen von Sport und Politik mit der milliardenschweren Wettindustrie

"Dott.ssa" statt "Dr.": ORF passte akademischen Grad von ORF-Tirol-Direktorin an Esther Mitterstieler hat an der Universität Bologna in Italien studiert

Switchlist: "The Straight Story" und ORF-"Sommergespräche": TV-Tipps für Montag

