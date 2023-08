Frauen in langen bunten Roben, Männer obligat im Smoking, zahlreiche Zaungäste, die einen Blick auf die Prominenz erhaschen wollen, und Fotografen, die für Blitzlichtgewitter sorgen: Es ist Premierenabend vor dem Salzburger Festspielhaus. Mit dem Auftakt des traditionsreichen Kulturfestivals wird der sonst ruhige Festspielbezirk zum Bienenstock. Kulturpublikum trifft auf Touristenmassen, manche Einheimische nehmen da lieber Reißaus.

Am Nachmittag sind noch die Tagesgäste in der Überzahl. Die Getreidegasse ist ordentlich gefüllt, bei einzelnen Durchhäusern hoch zum Grünmarkt am Universitätsplatz kommt man kaum durch. Vor allem beim Balkan Grill, dem berühmten Bosna-Standl, wird es eng. Hier stellen sich die Menschen mehr als 20 Minuten für das beliebte Weißbrot mit Bratwürsteln und Zwiebel-Senf-Sauce gefüllt an.

Am Nachmittag bestimmen Fußgänger und wartende Autofahrer das Bild am Herbert-von-Karajan-Platz vor dem Festpielhaus. Stefanie Ruep

Auf dem Herbert-von-Karajan-Platz, dem Verkehrsknotenpunkt des Festspielbezirks, warten ebenfalls überwiegend Touristinnen und Touristen auf die grüne Ampelphase. Die Hofstallgasse ist noch nicht abgesperrt, nur die Poller verhindern die Zufahrt für jedermann. Auf dem ehemals gelb-goldenen Asphalt der Straße vor dem Festspielhaus tänzelt eine Frau im blauen Dirndl auf eine Fotografin zu. Der Blick auf die Festung im Hintergrund ist hier freilich einmalig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Festspiele, erkennbar an der schwarzen Kleidung und den um den Hals baumelnden Ausweisen, holen sich Mittagessen und lassen sich neben Touristinnen auf den Stiegen der Festspielhäuser nieder.

Im Stadtbild verändert sich vor allem der Domplatz, der zur Jedermann- Bühne samt Zuschauerrängen umfunktioniert wird – auch wenn heuer noch keine der fünf Vorstellungen draußen stattfinden konnte. Burgtheaterstar Michael Maertens, der dafür plädierte, bei großer Hitze mit dem Stück ins Große Festspielhaus umzuziehen, hat nun wegen des Schlechtwetters noch keinen Jedermann auf den Brettern auf dem Domplatz gespielt.

Am Marko-Feingold-Steg wurlt es das ganze Jahr vor Touristen. Stefanie Ruep

Sind auch unter dem Jahr teure Autos in Salzburg keine Seltenheit, steigt während der Festspielzeit die Anzahl der Lamborghinis, Bentleys und Ferraris, die sich über die Neutorstraße zur Mönchsberggarage stauen, doch exorbitant. Im Stau stehend können die edlen Karossen auch länger bewundert werden. Die Blechkolonnen, die sich an Regentagen im Sommer in die Innenstadt wälzen, gehören mittlerweile genauso zu Salzburg wie der Schnürlregen. Da braucht es nicht einmal Klimakleber für Verkehrsverzögerungen. Das erledigen die vielen Urlauber aus den umliegenden Seegebieten, deutsche Tagesgäste, Einheimische und eben Festspielgäste in ihren Autos selbst.

Stau und Durchzugsverkehr

Das elektronische Parkleitsystem funktioniert nur bedingt. Sind die Plätze in der Mönchsberg-Garage voll, wird keine Alternative wie der Park-and-ride-Platz an der Messe angezeigt. Und die für heuer geplante Begegnungszone zwischen Karajanplatz und dem Haus der Natur wurde ebenso wenig umgesetzt. So rollt der Durchzugsverkehr ungehindert durch das Neutor – und damit auf das Jahr gerechnet rund 11.000 Autos pro Tag mitten durch die historische Altstadt am Festspielhaus vorbei.

Vor der Vorstellung geht es zum Sehen-und-gesehen-Werden üblicherweise ins Triangel. Das Lokal ist eine Salzburger Institution und gilt als Wohnzimmer der Festspielstars. Hier geben sich Einheimische, Gäste, Mitarbeiter und Opernstars die Klinke in die Hand. Dementsprechend ausgebucht sind auch die begehrten Tische. Aber auch in der Blauen Gans, dem Goldenen Hirschen und im Hotel Sacher ist ohne Reservierung während der Festspiele kein Platz zu kriegen.

Am Vorstellungsabend müssen Polizisten die Kreuzung auf dem Herbert-von-Karajan-Platz regeln, damit bei der sogenannten Auffahrt die Audi-Flotte der Festspiele problemlos in der Hofstallgasse bis zum roten Teppich vorfahren kann. Dieser exklusive Fahrdienst mit Elektroautos vom Hauptsponsor kann von Privatpersonen wie Firmenkunden während der Festspielzeit gebucht werden.

König Karl Gustaf von Schweden und Königin Silvia in der königsblauen Robe und wurden vor der Premiere von Orfeo ed Euridice von Festspielpräsidentin Kristina Hammer begrüßt. NEUMAYR FOTOGRAFIE - CHRISTIAN L

Viele Zaungäste mit den Handycams sind am Freitagabend wegen des schwedischen Königspaars vor Ort, das bereits am Nachmittag in Salzburg eintraf. Königin Silvia steigt schließlich vor der Opernpremiere von Orfeo ed Euridice in einem langen blauen Kleid aus dem Auto. Festspielpräsidentin Kristina Hammer begrüßt sie und ihren Mann König Karl Gustav persönlich. Auch Bianca Jagger und die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchten die zweite Premiere der Produktion aus den heurigen Pfingstfestspielen im Haus für Mozart.

Einheimische meiden Gewurl

Manche Einheimische können dem Trubel zur Festspielzeit nichts abgewinnen. "Ich meide die linke Altstadt im August", sagt eine junge Frau vor dem Schloss Mirabell. Die Stadt gehöre zu dieser Zeit den Snobs, und für die Bewohnerinnen werde nichts gemacht. Viele Salzburgerinnen und Salzburger fahren in der Tourismushochsaison auch in den Urlaub. Andere, die hierbleiben müssen, um zu arbeiten, machen einen weiten Bogen um die zentralen Straßen oder gar die gesamte Altstadt.

Die Veränderung des Publikums in der Stadt sieht auch eine Wirtin eines Gasthauses auf der rechten Altstadt: "Der Sympathiegrad sinkt. Es ist ein Gewurl in der Stadt. Das Verständnis füreinander lässt nach." Die Gäste seien gestresster und ungehaltener. Im Wirtshaus zeige sich, dass die Fluktuation an den Tischen höher sei, weil die Gäste in Vorstellungen wollen.

Ein Paar, das selbst gerade von einer Festspielvorstellung im Landestheater kommt und am Nebentisch Platz genommen hat, ändert zur Festspielzeit ebenfalls seine Gewohnheiten. Die Frau steigt im Sommer auf das Fahrrad um. "Weil man sonst im Stau steht, keinen Parkplatz bekommt und alles fünfmal so lang dauert", betont die Salzburgerin. Bei Regen sei es ein bisschen zäh, aber sie versuche, alle Wege mit dem Rad zu fahren.

Ende August ist der Festspielrummel dann wieder vorbei, die Touristen bleiben, und die Einheimischen haben zumindest wieder etwas Platz in ihrer Stadt. (Stefanie Ruep, 8.8.2023)