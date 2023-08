Die Nummer elf jubelt und wird bejubelt: Khadija Shaw obenauf. REUTERS/ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Kolumbien gegen Jamaika – in Melbourne wird am Dienstag das überraschendste Achtelfinale der an Überraschungen reichen neunten Frauenfußball-Weltmeisterschaft aufgeführt. "Las Cafeteras" schafften es nicht zuletzt durch einen Sieg über Deutschland unter die letzten 16. Und die "Reggae Girlz" verabschiedeten Brasilien durch ein torloses Remis aus dem Bewerb.

Letzteres grenzt auch deshalb an ein Wunder, weil Jamaikas Frauenteam aus Geldmangel jahrelang inexistent war, ehe Cedella Marley, die das Plattenlabel ihres legendären Vaters Bob seit dessen Tod führt, mit eigenem Geld und auch kraft ihrer Prominenz dem Team wieder Leben einhauchte.

Wurzeln in Spanish Town

Beim Comeback auf der internationalen Bühne, 2014, war Khadija "Bunny" Shaw kaum 17 Jahre alt und noch meilenweit entfernt davon, ein Star ihres Sports zu sein. Dass Shaw, inzwischen Stürmerin des Manchester City Ladies Football Club, heute Jamaikas Hoffnungsträgerin im Spiel gegen Kolumbien ist, hat sie ihrer Hartnäckigkeit und Resilienz zu verdanken. Im Unterschied zu den meisten ihrer Teamkolleginnen, die als Kinder von Auswanderern in Nordamerika oder Großbritannien zum Fußball kamen, wuchs Shaw in bescheidenen Verhältnissen in Spanish Town, der ehemaligen Hauptstadt Jamaikas, auf. Das jüngste von 13 Kindern einer Hühnerzüchterin und eines Schusters wurde von einem ihrer Brüder mit dem Fußball vertraut gemacht. Fortan schulte sie sich auf der Straße und war nicht mehr vom Ball zu trennen – sehr zum Missfallen der Eltern, die für den Frauenfußball in Jamaika keine Chance sahen.

Shaw könnte ihnen heute, obwohl sie ein gutbezahlter Profi ist, recht geben. Das jamaikanische Frauenteam erfährt vom nationalen Verband immer noch kaum Unterstützung, Trainer Lorne Donaldson wirkte lange unentgeltlich, kurz vor der WM tobte ein Prämienstreit.

Shaw, die einst mit einem Stipendium in die USA kam, den Sprung an die Uni Tennessee schaffte und für Girondins Bordeaux stürmte, ehe Manchester City rief, wird nicht müde, Missstände aufzuzeigen. Für den Fußballnachwuchs ist sie auch deshalb eine Inspiration, weil sie sich trotz privater Schicksalsschläge – drei ihrer Brüder kamen durch Bandengewalt in Spanish Town um, ein weiterer starb bei einem Autounfall – und struktureller Benachteiligung durchgesetzt hat – und zwar rekordverdächtig: Khadija "Bunny" Shaw schoss in bisher 38 Länderspielen 56 Tore. (Sigi Lützow, 7.8.2023)