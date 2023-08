Radsport ist, Laufsport war. Da wie dort zählt die Steirerin Carina Schrempf zu Österreichs Besten. Den Umstieg vollzog sie im Eiltempo. Fenix-Deceuninck/Facepeeters

Der Anruf aus Belgien kam überraschend. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Team das Geld wert bin", sagt Carina Schrempf. Nun, die 28-jährige Steirerin irrte. Das in Flandern ansässige Team Fenix-Deceuninck bot ihr im Jänner einen Profivertrag an. Bis dahin war Schrempf im Tourismus- und Eventmanagement berufstätig. "Ein professionelles Radtraining war nicht möglich. Ich musste schauen, dass ich die Stunden irgendwie reinquetsche."

Begonnen hat alles mit der Leichtathletik. Mehr als zehn Jahre widmete Schrempf dem Laufsport. Insgesamt zehn österreichische Staatsmeistertitel über 400 Meter, 800 Meter und 1500 Meter haben sich bis 2022 angesammelt. Nur sieben Monate nach ihrem letzten Titel nahm das Multitalent am Straßenrennen der Radweltmeisterschaften in Australien teil. Als Quereinsteigerin in einem Feld voller gestandener Profis. Als Einzelkämpferin, da ihre Landsfrauen Kathrin und Christina Schweinberger erkrankt ausfielen. Im Grunde ein aussichtsloses Unterfangen.

Carina Schrempf, die Leichtathletin. ÖLV/Alfred Nevsimal

"Ich denke, das war ganz ordentlich für eine Läuferin", sollte Schrempf nach dem Rennen sagen. Pures Understatement. Von 126 Teilnehmerinnen fuhr die WM-Debütantin auf Rang 33. Damit schreibt man vielleicht keine Schlagzeilen, aber man schreibt sich in die Notizblöcke diverser Sportdirektoren. Der Anruf von Fenix-Deceuninck war sozusagen die logische Konsequenz. Das Team nimmt an der UCI Women’s World Tour teil. Nur ein Jahr nachdem Schrempf ein letztes Mal als Leichtathletin aus dem Startblock ging, ist sie in der höchsten Klasse des Radsports angelangt.

War ein derart rasanter Aufstieg denkbar? "Ich hätte es nicht gewagt, solche Ziele zu formulieren. Das wäre überheblich gewesen", sagt Schrempf, "es ging alles recht flott, manchmal fühle ich mich unter den erfahrenen Profis noch leicht überfordert." Den Giro d’Italia Donne beendete die Radsportlerin im Juli auf Rang 69, auf der Schlussetappe Richtung Olbia reichte es zu einem respektablen 14. Platz. "Der Giro war ein Lernprozess. Nach einem Eintagesrennen ist man oft aufgewühlt und schläft nicht gut. Das kann man sich bei einer Rundfahrt nicht leisten."

Sturz in Italien

Was bei einer Rundfahrt dazugehört: Schmerzen. "Ich habe ein Andenken aus Italien mitgenommen", sagt Schrempf, die sich bei einem Sturz in einer Abfahrt eine Verletzung am Knie zugezogen hatte. "Die Geschwindigkeit war zum Glück nicht so hoch. Ich wurde genäht und konnte das Rennen fortsetzen." Die Risiken des Radsports sind der Späteinsteigerin bewusst: "Wir haben ein dünnes Leiberl und eine dünne Hose an. Der Helm schützt gerade die Schädeldecke. Wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, ist der Radsport sehr riskant."

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren tödlichen Unfällen. Im Juni starb der Schweizer Profi Gino Mäder nach einem Sturz bei der Tour de Suisse. Im Juli verunglückte der Italiener Jacopo Venzo bei der Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren. Vergangene Woche kam der US-amerikanische Mountainbiker Magnus White bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu Tode. Der 17-Jährige hatte sich in Colorado auf die WM in Schottland vorbereiten wollen. "Man denkt nach, man hadert", sagt Schrempf, "zur Professionalität gehört aber auch, dass man sich nicht bei jeder Abfahrt fürchtet."

Carina Schrempf, die Radsportlerin. ÖRV/Arne Mill

Warum aber der Wechsel von der Leichtathletik zum Radsport? "Solange man nicht stürzt, ist der Radsport schonender." Schrempf hatte im Laufsport immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die Achillessehne machte ihr zu schaffen. "In der Leichtathletik konnte ich nie mein Potenzial ausreizen, ich wurde immer wieder ausgebremst. Ich habe läuferisch nur einen gewissen Umfang vertragen, dann traten Überlastungserscheinungen auf."

Und was macht man in so einer Zwangspause? Rad fahren natürlich. So kam Schrempf auf den Geschmack: "Es hat auf Anhieb gut geklappt." Nun könnte man annehmen, dass es zwischen einem 800-Meter-Lauf und einer 160-Kilometer-Etappe wenig Gemeinsamkeiten gibt. In der Tat ist die Belastungsdauer nicht zu vergleichen. Das eine dauert zwei Minuten, das andere mehr als drei Stunden.

Champion in Österreich

Punktuell allerdings lassen sich die Stärken von der Mittelstrecke auch auf dem Rennrad einsetzen: "In knackigen Anstiegen muss man über kurze Distanz eine hohe Intensität abrufen. Darauf hat mich der Laufsport vorbereitet." Die Erfolge geben Schrempf recht. Im Juni wurde sie Staatsmeisterin im Straßenrennen – vor der Triathletin Lisa Perterer, vor Titelverteidigerin Christina Schweinberger und vor Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer.

Die Kursführung bei der Weltmeisterschaft rund um Glasgow ist anspruchsvoll. Am Dienstag fährt Schrempf ab 14 Uhr die Mixed-Staffel, am Sonntag steht ab 13 Uhr das Straßenrennen an. Im Gegensatz zum Vorjahr gibt die Steirerin diesmal nicht die Alleinunterhalterin in Österreichs Team. Ihre Kolleginnen Kathrin und Christina Schweinberger sind fit und in Form. Schrempf stellt sich in den Dienst der Sache und die eigenen Ansprüche zurück: "Ich möchte beide unterstützen, Radsport ist Teamsport." (Philip Bauer, 8.8.2023)