Für diesen Winter scheint Europa besser gerüstet zu sein als im vergangenen Jahr. Die Speicher, im Bild ein Teil der von der RAG AG betreuten Anlage in Haidach bei Salzburg, deren Inhalt von der EVN-Tochter auch vermarktet wird, sind im Schnitt zu 87 Prozent gefüllt. IMAGO/Sven Simon

Für diesen Winter ist Europa deutlich besser gerüstet als im vergangenen Jahr, was die Versorgung mit Gas betrifft. Erdgas aus Russland, das es nach dem Einfall von Putins Truppen in der Ukraine schnellstens zu ersetzen galt, ist tatsächlich in großem Umfang ersetzt worden, wenn auch zu hohen Kosten und nicht überall in gleichem Ausmaß. Der Verbrauch ist geschrumpft und die Speicher sind bereits mitten im Sommer voll wie schon lange nicht.

Seit einiger Zeit liegt nun zusätzlich ein Angebot aus Kiew vor: Energiehändler aus der EU könnten Gas in der Ukraine zwischenlagern und im Bedarfsfall an Haushaltskunden und Industriebetrieben in West- und Mitteleuropa verteilen. Ein Speichervolumen von rund 100 Terawattstunden (TWh), etwa zehn Milliarden Kubikmeter (m3), käme dafür infrage. Während die hiesigen Erdgasspeicher laut aktuellen Daten des Industrieverbands Gas Infrastructure Europe (GIE) zu gut 87 Prozent und in Österreich sogar zu mehr als 88 Prozent gefüllt sind, gibt es in der Ukraine noch genügend Platz. Hier liegt der Füllstand aktuell gerade einmal bei 26,2 Prozent.

Mögliches Überangebot an Gas

Statt wie derzeit zu gut 87 Prozent waren die Gasspeicher in Europa vor genau einem Jahr erst zu 71 Prozent gefüllt. Die EU-Kommission hatte die Mitgliedsstaaten zuvor verpflichtet, bis November 2022 einen Füllstand von 80 Prozent anzupeilen, der ein Jahr später, am 1. November 2023, bei 90 Prozent liegen und so Herbst für Herbst fortgeschrieben werden sollte. Damit will man vorsorgen, dass im Fall eines Totalausfalls russischer oder anderer Gaslieferungen niemand in Europa frieren muss und die Industrie nicht zum Stillstand kommt.

Nun ist sogar möglich, dass es im September und Oktober zu einem Überangebot an Gas in der EU kommt. "Die Lagerkapazitäten werden voll sein, und die Winternachfrage wird noch nicht anziehen", schreiben Energieexperten der Brüsseler Denkfabrik Bruegel in einer Studie. Die Tatsache, dass im EU-Raum nur noch wenig zusätzliches Gas eingespeichert werden kann, beeinträchtige die Möglichkeit, Gas, das im Sommer günstiger erworben werden kann, in die Wintermonate zu transferieren, wenn der Bedarf groß und die Preise entsprechend hoch sind. Ohne mehr Speicherkapazitäten könnten die Verbraucher in der EU mehr als nötig zahlen müssen.

Gasspeicherstände in ausgewählten Ländern der EU

Ukraine könnte EU mit Gasspeichern aushelfen Der Standard

"Die EU sollte daher jetzt Möglichkeiten prüfen, mehr Gas zu speichern", schreiben die Studienautoren. Einen wesentlichen Beitrag könnten Speicheranlagen in der Ukraine leisten. Die Nutzung dieser von Kiew ins Spiel gebrachten und von ukrainischer Seite auch freispielbaren Kapazität von rund 100 TWh würde die Lagerfähigkeit der EU um etwa zehn Prozent erhöhen. "Die ukrainische Speicherung könnte im Oktober eine Option für Gas sein, sodass die EU in einer komfortableren Ausgangslage in den Winter 2023/24 starten würde", schreiben Ben Mc Williams und Georg Zachmann. Gashändler könnten dadurch an die zwei Milliarden Euro weniger ausgeben müssen.

Der staatliche ukrainische Gaskonzern Naftogaz betreibt insgesamt zwölf Gasspeicher. Einer davon, Bilche (siehe Grafik), liegt nur knapp 100 km von der polnischen Grenze entfernt. Er ist mit einem Fassungsvermögen von rund 17 Milliarden m3 der größte Gasspeicher Europas. Zum Vergleich: Österreichs größte Lagerstätte Haidach fasst 2,7 bis 2,9 Milliarden m3, alle Speicher im Land zusammengenommen an die 9,7 Milliarden m3.

Allerlei Bedenken

So einfach ist das Unterfangen nicht, Gas in der Ukraine zu speichern. Bisher haben Händler in der EU aus drei Gründen Speicherkapazitäten in der Ukraine nicht genutzt. Einmal wegen des Kriegsrisikos und der Möglichkeit, dass die Gasinfrastruktur beschädigt werden könnte. Hier könnte die Risikoübernahme durch EU-Institutionen in Form einer Versicherung Abhilfe schaffen.

Zweites Hindernis: Die beschränkte Kapazität für Gaslieferungen in die Ukraine über die Slowakei, Polen, Ungarn und Rumänien. Das könnte durch "virtuelle Rückflüsse" entschärft werden, indem Transitgas in der Ukraine belassen und gleich gespeichert wird.

Europäische Händler könnten aber auch befürchten, dass die Ukraine in einem sehr kalten Winter Gas nicht mehr in die EU zurückschickt. Da aber die europäische Unterstützung und der EU-Beitrittsprozess ein starkes Engagement der Ukraine zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen erfordern, sollte dieses Risiko nicht allzu hoch sein. (Günther Strobl, 8.8.2023)