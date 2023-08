Washington – Weil Regen und Gewitter bei einem ihrer Konzerte zu Verzögerungen geführt haben, hat US-Superstar Beyoncé für 100.000 Dollar (etwa 90.000 Euro) die U-Bahnen in der US-Hauptstadt Washington eine Stunde länger fahren lassen. Das teilte das Nahverkehrsnetzwerk der Metropole mit.

Beyoncé hatte am Wochenende als Teil ihrer "Renaissance"-Welttournee zwei Konzerte in einem Stadion nahe der Hauptstadt gegeben. Am Samstag war unter anderem auch Vize-Präsidentin Kamala Harris mit Ehemann Doug Emhoff dabei und bedankte sich via Kurznachrichtendienst Twitter für eine "spaßige Date-Night".

Beyoncé startete zwar zwei Stunden verspätet, sorge jedoch dafür, dass ihre Fans trotzdem mit der U-Bahn heimfahren konnten. AP

Das Konzert am Sonntag konnte dann wegen eines Unwetters erst mit rund zwei Stunden Verspätung starten. Aufgrund der Finanzierung durch die Tour-Organisatoren hätten alle 98 Stationen des Nahverkehrsnetzwerks dann eine Stunde länger als normalerweise geöffnet bleiben können, und zwar bis weit nach Mitternacht, hieß es. (APA, 7.8.2023)