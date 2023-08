"The French Connection" und der "Exorzist" in den 1970ern bileten seine größten Erfolge

William Friedkin beim Dreh des "Exorzisten" 1973. IMAGO/Album

Los Angeles - US-Regisseur William Friedkin ist am Montag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das berichteten mehrere US-Medien mit Verweis auf Quellen aus dem privaten Umfeld Friedkins.

Friedkin wurde vor allem berühmt durch seine in den 1970ern veröffentlichten Filme "The French Connection (Brennpunkt Brooklyn)" und "Der Exorzist". Sein letzter Film "The Caine Mutiny Court-Martial" soll bei den Filmfestspielen in Venedig (30. August bis 9. September) seine Premiere feiern.

Für "The French Connection" erhielt Friedkin 1972 den Oscar und den Golden Globe als bester Regisseur, für "Der Exorzist" den Golden Globe. 2013 wurde er bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Friedkin war viermal verheiratet und hat zwei Kinder. (red, 7.8.2023)