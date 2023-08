Feuer Brände am Mittelmeer zerstören tausende Hektar Vegetation

Durch Waldbrände im Mittelmeerraum sind in den vergangenen Tagen tausende Hektar Vegetation zerstört worden. Derzeit lodern Flammen unter anderem in Portugal, Spanien und Zypern. In Portugal wurden örtlich mehr als 40 Grad Celsius gemessen