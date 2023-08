Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. IMAGO/Michael Kristen

Eine 35-jährige Frau ist am Montag tot in ihrer Wohnung in Lamprechtshausen im Salzburger Flachgau aufgefunden worden. Ihr 41-jähriger Ehemann hatte sich zuvor an einem öffentlichen Ort in Salzburg das Leben genommen, berichtete die Polizei. Nach der aufwendigen Identifizierung des Mannes wollte die Polizei die Witwe verständigen. Da die Frau jedoch die Tür nicht öffnete, entschlossen sich die Beamten, die Wohnung zu öffnen. Sie fanden die 35-Jährige schließlich tot im Schlafzimmer.

An der Leiche wurden Spuren dumpfer Gewalteinwirkung festgestellt. Daher übernahm das Landeskriminalamt die Tatortarbeit. Ermittelt wird wegen Verdachts des Mordes. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau von ihrem Ehemann mit einem stumpfen Gegenstand getötet wurde. Das österreichische Ehepaar hinterlässt zwei Kinder, die sich bereits vor der Tat bei Verwandten befanden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion der beiden Toten an.

Beim Tod des Mannes gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Die Frau dürfte mit einem stumpfen Gegenstand getötet worden sein. Um welchen Gegenstand es sich handelt, war zunächst unklar. Eine Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. (red, 8.8.2023)