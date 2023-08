Nach langer Verzögerung haben am Montag die ersten Flüchtlinge ihre neue Unterkunft auf einem Lastkahn im Ärmelkanal bezogen. Am Morgen kamen zunächst rund 50 Männer in den südenglischen Hafen von Portland (Grafschaft Dorset) und gingen an Bord der Bibby Stockholm; in den kommenden Tagen sollen weitere folgen. Empfangen wurden die Asylwerber von Protesten sowohl einiger Bevölkerungsgruppen wie auch von einer Abordnung britischer Hilfsgruppen.

Die ersten Asylwerber werden auf die Bibby Stockholm gebracht. AFP/BEN STANSALL

Der spärlich bevölkerte Kalksteinfelsen Portland ist mit der nahen Stadt Weymouth durch einen Damm verbunden. Das Wohnschiff war im Juli aus dem westenglischen Falmouth in die malerische Hafenbucht geschleppt worden, wo 2012 die olympischen Segelwettbewerbe durchgeführt wurden. Die 222 Kabinen dienten zuvor bereits als Unterkunft für Arbeiter in der Öl- und Gasförderung. Zu Beginn der 1990er-Jahre war die Bibby Stockholm im Hamburger Hafen befestigt, wo ebenfalls Asylwerber sowie Obdachlose untergebracht wurden.

Sprachkurse, Gebetsraum, Fitnessstudio

Den Plänen des Innenministeriums zufolge sollen nun aber bis zu 506 Alleinstehende zwischen 18 und 65 Jahren auf dem Kahn untergebracht werden. Der lokalen Regierung zahlt London Geld für Sprachkurse, ein Krankenpfleger soll direkt an Bord die grundlegende Gesundheitsversorgung sichern. Neben einem Fitnessstudio gibt es auch einen Gebetsraum.

222 Kabinen befinden sich auf der Bibby Stockholm, die nun im Hafen von Portland ankert. AFP/BEN STANSALL

Die Kabinen wurden mit Doppelstockbetten ausgerüstet, zudem einige Gemeinschaftsräume zu Kabinen umgebaut. Deshalb hatten die örtliche Gesundheitsbehörde sowie die Gewerkschaft der Feuerwehr (FBU) Bedenken angemeldet. Letztere erklärte Vizepremier Oliver Dowden schon deshalb für irrelevant, weil die FBU "Geld an die Labour Party" überweise.

Hohe Geldstrafen

Ohnehin wischen Sprecher der konservativen Regierung von Premier Rishi Sunak alle Einwände gegen die drakonische Asylpolitik beiseite. "Die Bevölkerung hat die Krise im Ärmelkanal satt, der Regierung geht es ebenso", teilte Innenstaatssekretärin Sarah Dines der BBC mit. Von dieser Woche an gelten nun für Vermieter und Arbeitgeber noch strengere Regeln für die Unterbringung und Beschäftigung illegaler Einwanderer. Wer die entsprechenden Papiere nicht gründlich genug prüft, muss mit Geldstrafen von umgerechnet 70.000 Euro rechnen.

Im Gegensatz zu Portland haben andere britische Häfen ihre Zustimmung für weitere schwimmende Asylunterkünfte verweigert. AFP/BEN STANSALL

Das Innenministerium sucht seit Monaten händeringend nach angemessener Unterkunft für Asylwerber. Gut 160.000 Menschen haben teilweise schon vor Jahren einen Antrag auf Asyl gestellt, das System wird mit der Abwicklung nicht fertig. Die Unterbringung in Pensionen und Hotels kostet die Regierung täglich Millionen, die Immobilienbesitzer verdienen sich auf Staatskosten eine goldene Nase. Frühere Kasernen auf stillgelegten Stützpunkten der Royal Air Force mussten wegen hygienisch katastrophaler Zustände geschlossen werden oder sehen sich, wie RAF Wethersfield (Grafschaft Essex), mit massiven Protesten der Anrainer konfrontiert.

Nein von anderen Häfen

Sollten sich die Wogen rund um die Bibby Stockholm legen, hofft die Regierung auf weitere Anlegemöglichkeiten für vergleichbare Asylschiffe. Allerdings erhielt sie von Hafenbehörden an den Mündungen der Themse, des Mersey-Flusses bei Liverpool sowie in der schottischen Hauptstadt Edinburgh bisher nur Abfuhren.

Proteste gegen die Regierung in Portland. AFP/BEN STANSALL

Ein drakonisches neues Gesetz sieht vor, dass "illegal" per Lastwagen oder Schlauchboot auf die Insel Gekommene zukünftig grundsätzlich ihr Asylrecht verwirkt haben. Sie sollen interniert und abgeschoben werden. Als Zielland ist das 7.000 Kilometer entfernte Ruanda im Herzen Afrikas vorgesehen. Dort sollen die überwiegend allein reisenden jungen Männer Aufnahme und ein Asylverfahren erhalten, die Rückkehr ins Königreich wäre ausgeschlossen. London hat der wegen Menschenrechtsverletzungen umstrittenen ruandischen Regierung von Präsident Paul Kagame bisher bereits mindestens umgerechnet 162,5 Millionen Euro bezahlt, ohne dass ein einziger Asylwerber in Kigali gelandet wäre.

Neues Urteil zu Ruanda erst 2024

Das liegt an einer Entscheidung des Londoner Appellationsgerichts. Mit 2:1-Mehrheit gaben die Richter dem Einwand von Asylorganisationen gegen die geplanten Abschiebungen statt. Ruanda verfüge über kein funktionierendes Asylsystem, lautete die Argumentation. Als Beweis wurde die Tatsache ins Feld geführt, dass binnen zwölf Monaten kein einziges Asylbegehren positiv beschieden wurde. Die Regierung hat nun den Supreme Court angerufen, dessen Urteil erst im nächsten Jahr erwartet wird.

Bewohner von Portland mit Willkommenspaketen für die Asylwerber. AFP/BEN STANSALL

Britischen Medienberichten zufolge ist nun auch das zu den Resten des britischen Kolonialreichs zählende Ascension Island (Himmelfahrtsinsel) wieder als Internierungslager im Gespräch. Außer etwa 900 permanenten Bewohnern verfügt die Vulkaninsel im Südatlantik auch über mehrere Hundert Betten in einer Militärunterkunft sowie über einen nach mehrjähriger Reparatur wieder funktionstüchtigen Flugplatz. Allerdings gibt es kein Spital sowie nur begrenzt Strom und Frischwasser.

Staatssekretärin Dines mochte das Himmelfahrts-Planspiel nicht bestätigen. Die von London ebenfalls als Auffangstaaten ins Spiel gebrachten Länder Albanien und Ghana haben das britische Anliegen auf alle Fälle brüsk zurückgewiesen. (Sebastian Borger aus London, 8.8.2023)