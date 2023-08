Die App ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich. STANDARD, aam

Die Handelskette Spar geht mit einer neuen Rabatt-App in die Offensive. Mit dem Slogan "Sparen wie nie zuvor" will der Lebensmittelkonzern Kunden zum Download der neuen App bringen. Beim Datensammeln sei man sparsam, so die Konzernleitung. Im Vordergrund stehe das effiziente Sparen für Kundinnen und Kunden.

Digitale Rabatte sammeln

Rabattaktionen sind nicht nur in Zeiten wie diesen sehr begehrt. Gerade die 25-Prozent-Pickerl haben sich als eine solche etabliert. Mit dem Aufkleben dieser konnte man in der Vergangenheit besonders teure Produkte spürbar im Preis reduzieren. Spar will diesen recht fummeligen Prozess für Kundinnen und Angestellte jetzt digitalisieren. Im Mittelpunkt der App steht der neue Spar-minus-25-Prozent-Joker, der an der Kassa "automatisch auf die bis zu vier teuersten rabattberechtigten Produkte im Warenkorb angewandt wird", wie eine aktuelle Pressemitteilung wissen lässt.

"Im Zentrum der App steht das Sparen für unsere Kundinnen und Kunden sowie auch eine Arbeitserleichterung für das Kassenpersonal", erläutert Spar-Vorstand Markus Kaser die neue App-Offensive und ergänzt, man könne nun "Rabattmarkerln auch digital sammeln". Man müsse somit nicht mehr schauen, welches Produkt das teuerste ist, weil das die App für einen mache. Das Kassenpersonal werde von der Automatisierung ebenfalls profitieren. Auch die Rechnung könne digital in der App angezeigt und gespeichert werden.

Ähnlich wie bei Rewe wird es exklusive Gutscheine nur für App-Nutzer geben. Die gedruckten Versionen bleiben laut Kaser für alle Kunden, "denen das lieber ist", bestehen. Die App gilt für alle Töchter des Konzerns, also für Spar, Eurospar, Spar Gourmet und Interspar, in ganz Österreich.

Auch aktuelle Prospekte werden in der App angezeigt. SPAR/Miriam Mehlman

Der digitale Kunde

Apps dieser Art stehen oft wegen ihres Datenhungers im Fokus. Zuletzt gab es diese Diskussion bei der Jö-App des Rewe-Konzerns. Im Juni meinte Spar-Konzernsprecherin Nicole Berkmann noch: "Wir wurden auch ohne Rabattclub zum Marktführer in Österreich." Der Aufwand stehe in keiner Relation zum Nutzen: "Wir haben nichts davon zu wissen, dass jemand zweimal in der Woche Butter kauft."

Nur wenige Wochen später gibt es nun die Spar-App. Zur Verwendung ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. Die Angabe persönlicher Daten wie Name, Adresse oder gar Geburtsdatum ist allerdings nicht nötig. Den Kunden werden stattdessen Strichcodes ("Spar-Codes") zugeteilt, mit denen sie für den Konzern zuordenbar sind. Das sei möglichst "datensparsam", wie der Konzern verrät. Man bleibe damit seinem "Credo treu", dass die Daten der Kundinnen nicht benötigt würden und deshalb damit auch kein "Profiling" betrieben werde.

"Statt die User nach ihrem Wohnort zu fragen, können sie freiwillig bis zu drei Lieblingsstandorte von Spar angeben", erklärt Kaser. Basierend auf dieser Angabe erhalten die Nutzerinnen dann zum Beispiel regional gültige Gutscheine für jene Bundesländer, in denen einer der Lieblingsstandorte liegt.

Die Spar-App ist ab sofort kostenlos im App-Store sowie im Google Play Store zum Download verfügbar. (aam, 8.8.2023)