Zwölf Jahre nach dem Original-Release kommt eine Version für die aktuelle Konsolengeneration und PC. Activision

Nicht ganz überraschend kündigte Publisher Activision am Montag die überarbeitete Version von "Modern Warfare 3" an. Bereits am 10. November soll der Shooter für PC, Playstation und Xbox erscheinen.

Mehr Informationen in Kürze

Entwickeln wird das Spiel das US-Studio Sledgehammer Games, die auch bei der Schaffung des Originals im Jahr 2011 beteiligt waren. Damals leitete die Entwicklung noch Infinity Ward, diesmal wird das in Kalifornien stationierte Studio die Führung übernehmen und andere Studios koordinieren, die bei der Produktion mithelfen werden.

Activision verspricht, dass Waffen, Operators und Käufe von "Modern Warfare 2 / Warzone" in das neue Spiel übernommen werden können. Am 17. August 2023 sollen mehr Informationen zum Spiel folgen.

Nicht überraschend war die Ankündigung auch deshalb, da mit dem Remake von "Modern Warfare 2" im Vorjahr ein Umsatz von einer Milliarde Dollar gemacht wurde – in den ersten zehn Tagen nach Release. Vorbesteller werden wohl die Kampagne schon ab dem 2. November spielen können. Beta-Wochenenden für den Multiplayer-Modus sind ebenfalls geplant. Von 6. bis 10. Oktober auf der Playstation und von 12. bis 16. Oktober auf allen Plattformen.

2024 soll dann ein ganz neues "Call of Duty"-Spiel erscheinen. Glaubt man den Gerüchten, haben darauf Leaks im Vorjahr hingewiesen. Entwickelt wird das Spiel wohl von Treyarch, die ebenfalls schon öfter Spiele der Serie entwickelt haben. (red, 8.8.2023)