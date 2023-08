Sich an die Stille gewöhnen – das fällt vielen Bewohnern der Stadt noch immer schwer. An den Sommerwochenenden gehört der nach dem ukrainischen Nationaldichter benannte Taras-Schewtschenko-Park zu den beliebtesten Ausflugszielen der Odessiter. An seinem Südrand bietet er an vielen Stellen einen Panoramablick auf das industrielle Herz der Stadt, auf dessen Erträgen ihr Ruf als "Perle des Schwarzen Meers" gründet.

Mit einer Kapazität zur Auslieferung von bis zu 50 Millionen Tonnen pro Jahr bildete der Hafen von Odessa – gemeinsam mit seinen Satelliten Tschornomorsk, Pivdennyi und Bilhorod-Dnistrowskyj – in Friedenszeiten den mit Abstand wichtigsten Umschlagplatz der Ukraine für Waren aller Art.

Heute herrscht im Hafenbecken wieder ebenso gähnende Leere wie am Horizont. Seit rund drei Wochen ist das sogenannte Getreideabkommen Geschichte, das die Ausfuhr von ukrainischen Landwirtschaftsgütern übers Schwarze Meer sicherte. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hatte die im Juli 2022 von der Uno und der Türkei arrangierte Einigung zwischen den Kriegsparteien einen der wenigen diplomatischen Vermittlungserfolge dargestellt.

Nichts geht mehr ...

Heute liegt sie in Trümmern. Ebenso wie hunderte Lagerhäuser, Lastenkräne, Stege und Schiffe in den größten Häfen der Südukraine: Mariupol, Berdyansk, Cherson, Mykolajiw und Odessa. Seit Mitte Juli geht auch an den Häfen nichts mehr, die die Russen nicht besetzt halten. Wie sich jüngst zeigte, begnügen sich die Invasoren aber längst nicht mehr mit einer mittels regelmäßiger Raketen- und Drohnenangriffe vollzogenen Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen: Ins Visier gerieten zuletzt auch jene, die bis Anfang vergangenen Jahres eine nach allen herkömmlichen Maßstäben vernachlässigbare Größe darstellten.

Das weitverzweigte Donaudelta liegt zum Teil auch in der Ukraine – ebenso wie einige Häfen, die jetzt Bedeutung erlangen.

Sie tragen die Namen Ismajil (Izmail), Reni und Ust-Dunaisk, und sie liegen an dem Wasserlauf, der heute de facto die letzte Lebensader für die Exporte der Ukraine auf dem Seeweg darstellt: an der Donau, die sie mit acht anderen europäischen Ländern verbindet. Bis zu Kriegsbeginn lagen die Donauhäfen quasi im Dornröschenschlaf. Selbst Ismajil, der größte von ihnen, am linken Donauufer direkt an der Grenze zu Rumänien gelegen, war vor der Invasion nur wenigen ein Begriff. Die gleichnamige Kleinstadt zählt rund 70.000 Einwohner. Ihre relative Bekanntheit verdankt sie seit jeher weniger ihrem Ruf als Hafenstadt denn als Zentrum der Lebensmittelindustrie und als lokales Ausflugsziel für Touristen, die Entspannung in dem unter Naturschutz stehenden WWF-Park "Isles of Izmail" suchen.

Laut dem lokalen Branchenanalysten Andrey Sizov zeichnen Ismajil und die zwei anderen Donauhäfen heute für ein rundes Drittel aller ukrainischen Ausfuhren von Landwirtschaftsprodukten verantwortlich. Eine Einschätzung, die von einem Sprecher der Ukrainian Sea Ports Authority (USPA) bestätigt wird. Laut Letzterer setzten die drei Donauhäfen allein im Mai drei Millionen Tonnen Waren um – die Hälfte des Volumens, das sie bis vor der Invasion jährlich umschlugen.

... oder doch?

Eine kaum zu unterschätzende Leistung, weil Ismajil, Reni und Ust-Dunaisk keine Tiefseehäfen sind und die meisten Arbeiten dort entsprechend von Lastkähnen bewältigt werden müssen. Um Abhilfe zu schaffen, machte sich die Ukraine seit Kriegsbeginn deshalb unter anderem daran, den Bystre-Kanal weiter zu vertiefen. Der zum Schifffahrtskanal ausgebaute Flussarm im Norden des ukrainischen Donaudeltas verbindet den längsten Fluss der EU mit dem Schwarzen Meer. Der größte Teil der Waren wird flussabwärts geschifft, ins rumänische Constanța. Erst dort werden sie auf größere Frachtschiffe beziehungsweise auf Lkws und Eisenbahnwaggons geladen.

Eine bisher relativ sichere Route, die mit dem Fortgang des Kriegs aber zunehmend gefährdet ist. Zuletzt schlugen in dem an der rumänischen Grenze liegenden Nadelöhr Drohnen ein, die den Boden des Nato-Mitglieds um nur knapp 200 Meter verfehlten und vier teils schwer Verletzte forderten. Der Kreml hatte zuvor gewarnt, dass "alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres ukrainische Häfen anfahren, als potenzielle Träger militärischer Fracht angesehen werden".

Rumänien protestiert

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis verurteilte den Angriff auf Twitter so umgehend wie scharf: "Diese jüngste Eskalation birgt ernsthafte Risiken für die Sicherheit im Schwarzen Meer. Sie wirkt sich auch auf den weiteren Getreidetransit in die Ukraine und damit auf die globale Ernährungssicherheit aus."

Als Ergebnis der russischen Angriffe begannen sich in den Donauhäfen umgehend die Frachter zu stauen. Auch wenn sich die Schlange relativ schnell wieder auflöste: Sollten die Russen ihre Angriffe auf Ismajil, Reni und Ust-Dunaisk verstärken, wäre das für die Ukraine eine Katastrophe – darüber herrscht unter lokalen wie internationalen Analysten mittlerweile Einigkeit. Eine Katastrophe, von der manche Landwirte in den EU-Nachbarländern der Ukraine freilich profitieren würden.

In Rumänien und Polen sorgen die ukrainischen Getreideexporte schon seit längerem für Ärger. Die Vertreter der dortigen Agrarlobbys argumentieren, dass ukrainisches Getreide ihre Märkte überschwemme und die Preise drücke. Eine Klage, die nicht nur in Bukarest und Warschau, sondern offenbar auch im Kreml Gehör findet. (Klaus Stimeder aus Odessa, 9.8.2023)