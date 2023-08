Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wir können uns nicht daran erinnern, ob wir schon jemals so erfolgreiche Zeiten unserer Mannschaften kommentieren durften. Ja, in der Historie des Podcasts gab es schon Höhenflüge für die Austria und Rapid, aber gleichzeitig kam es eher selten vor. Deswegen alles von Anfang: Die Austria ist im Europacup eine Runde weiter und kann nun in der nächsten Runde gegen Legia Warschau ihr Können unter Beweis stellen. In der Meisterschaft ist das schon geschehen, da besiegte man Lustenau souverän mit 2:0. Bei Rapid konnte man in der Bundesliga-Saison auch erstmals gewinnen, und das deutlich. Nach dem 1:1 beim LASK wurde es gegen Altach ein 4:0-Schützenfest.

Stefan steigt zwar ein bisschen auf die Euphoriebremse, Markus tritt aber gleich wieder aufs Gas. Wir haben auch die News aus der Regionalliga Ost, wo die Young Violets gegen Titelanwärter Marchfeld ein Unentschieden holten und Rapid II die zweite Niederlage in Serie einstecken musste. Bei den FAK-Frauen hat sich am Transfermarkt etwas getan. Zum Abschluss gibt es noch das Tippspiel und schon ist die Folge wieder rund. Zu guter Letzt möchten wir uns für unglaubliche 25.000 Downloads bedanken!

Frage der Woche

Ist die Euphorie berechtigt oder handelt es sich nur um eine Momentaufnahme? (Stefan Novotny Markus Friebis, 8.8.2023)