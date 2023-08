Wien - Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war als erste bei den diesjährigen ORF-"Sommergesprächen" mit Moderatorin Susanne Schnabl zu Gast. Im Schnitt 496.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sendung am Montag ab 21.03 Uhr auf ORF 2. Der Auftakt der Sendereihe erreichte damit einen Marktanteil von 19 Prozent.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ersten ORF-"Sommergespräch" des Jahres 2023. APA/GEORG HOCHMUTH

Zum Vergleich: Das "Sommergespräch" mit Meinl-Reisinger im vergangenen Jahr erreichte im Schnitt 590.000 Zusehende. Das Marktanteil betrug 22 Prozent.

Das aktuelle "Sommergespräch" mit Meinl-Reisinger wurde bereits am Freitag aufgezeichnet. Schauplatz mit dunkler Holzkulisse war das neu renovierte Parlament. Das nächste "Sommergespräch" mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler am 14. August, gefolgt von Herbert Kickl (FPÖ) am 21. August, Andreas Babler (SPÖ) am 28. August und Karl Nehammer (ÖVP) am 4. September. (red, 8.8.2023)