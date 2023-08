Es war ein Tweet, der für viel Aufsehen in Medien und Politik sorgte: Am 17. Juni 2021 berichtete der Twitter-Kanal des Nachrichtenmagazins "News", das ÖVP-geführte Finanzministerium habe einen Inseratenstopp für alle Titel der VGN-Medienholding angekündigt. Auslöser sei ein Artikel gewesen, der sich "kritisch mit der Rolle der türkisen Führung innerhalb der ÖVP auseinandergesetzt" habe.

Danach hatte VGN-Chef Horst Pirker in Interviews in Ö1 und im "Falter" zu diesem Thema Stellung bezogen und von Interventionen berichtet. "Hier wird eine neue Variante, Medien unter Kontrolle zu bringen, ausprobiert, in einer Vehemenz, die neu ist", sagte Pirker, der auch von "Machtexzessen" sprach. Das Dementi des Finanzministeriums in der Sache bezeichnete er als "Alternative Facts".

Pirker: Tweet "ohne mein Wissen" abgesetzt

Vier Monate später, im Oktober 2021, wurde der türkise Umgang mit Medien dann zum beherrschenden Thema in Österreich: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führte Hausdurchsuchungen rund um einen mutmaßlichen Deal zwischen dem Finanzministerium und der Mediengruppe Österreich durch, und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde zum Beschuldigten. Wenig später zog er sich aus der Politik zurück. Für alle hier Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Horst Pirker bei einem Interview im Herbst 2021 Heribert Corn

Im Zuge ihrer Ermittlungen hat die WKStA am 11. Juli 2023 Pirker als Zeugen einvernommen. Seine Aussagen in den Interviews zur Sache halte er auch unter Wahrheitspflicht aufrecht, sagte Pirker dort aus. Ein wenig schien er dabei zurückzurudern. Der eingangs erwähnte Tweet sei "von einer Mitarbeiterin ohne mein Wissen und ohne vorherige Rücksprache mit mir veröffentlicht" worden, erklärte er. Sie habe selbst mitbekommen, dass es eine Intervention des Finanzministeriums gegeben habe, wonach die "News"-Berichterstattung zur Lage der ÖVP "mit einem angekündigten Inseratenboykott" beantwortet worden sei.

Er selbst sei von einem leitenden Mitarbeiter der zuständigen Abteilung über das Telefonat informiert worden, kenne aber den Namen des Anrufers aus dem Finanzministerium nicht. Seinen Mitarbeiter werde er aber nun ersuchen, auszusagen und allfällige Korrespondenz oder Aufzeichnungen vorzulegen.

Begehrlichkeiten "grundsätzlich Alltag"

Die Frage, ob bei diesem Anzeigenmitarbeiter schon vorher Unmut über kritische Berichte deponiert worden sei, bejahte Pirker – allerdings fänden solche Gespräche in der Regel nicht den Weg zu ihm. Ziel solcher Unmutsbekundungen seien wohl "Versuche, eine Klimaveränderung im redaktionellen Bereich zu begünstigen". Begehrlichkeiten (nicht nur) von Inseratenkunden seien "grundsätzlich Alltag", von einer etwaigen Verknüpfung zwischen Inseraten und der Erwartung positiver Berichterstattung – wie sie die WKStA ja bei "Heute", "Krone" und "Österreich" vermutet – wisse er nichts.

Er werde nun "in Erfahrung bringen", ob im Bereich der VGN versucht wurde, auf Berichte Einfluss zu nehmen. Er selbst sei "sicher nicht" um gewogene Berichterstattung ersucht worden, werde aber mit "in Betracht kommenden Personen sprechen" und sich per Mail wieder bei der WKStA melden. Und, so der Verleger: Im Zusammenhang mit Inseraten könne er sich daran erinnern, dass es auch "Schwierigkeiten" mit dem Wirtschaftsministerium gegeben habe; das wurde damals von Margarete Schramböck (ÖVP) geführt. Dieses habe sich durch das Finanzministerium "präjudiziert" gesehen, wie ihm der zuständige Mitarbeiter mitgeteilt habe.

Ob inzwischen auch schon andere Verlagsmitarbeiter ausgesagt haben, war von der VGN nicht zu erfahren: Pirker sei nicht im Büro und habe in seiner Einvernahme und in früheren Interviews bereits alles zur Sache gesagt. (Renate Graber, Fabian Schmid, 9.8.2023)