Wien - Die Gewinner für die EtatMaus für das zweite Quartal 2023 stehen fest: Die Austrian Airlines landet mit der Kampagne "Brand Evolution" auf Platz eins. Als Mediaagentur zeichnete Mindshare verantwortlich, als Kreativagentur fungierte thjnk.

Flog der Konkurrenz davon: Austrian Airlines gewinnt die EtatMaus für das erste Quartal 2023. Foto: Standard

"Wir freuen uns wirklich sehr über diese Auszeichnung. Unsere Brand-Kampagne zeigt eine mutigere, modernere und vielfältigere Bildsprache und setzt auf eine frische Tonalität mit Ecken und Kanten", so Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines und fügt hinzu: "Wir verkörpern genau das, was wir sind: Die perfekte Mischung aus Tradition und Modernität. Nahbar ungekünstelt und authentisch-österreichisch! Vielen Dank an alle, die für Austrian Airlines gestimmt haben.“

Übergabe der EtatMaus an die Austrian Airlines (von links): Christoph Fuss, Michael Trestl und Yvonne Sadilek. Foto: Austrian Airlines

Den zweiten Platz gibt es für die Österreichischen Sparkassen und die Kampagne "George Business" mit Wavemaker als Mediaagentur und Jung von Matt Donau als Kreativagentur.

Die Österreichischen Lotterien finden sich auf Platz drei. Für deren Kampagne "win2day Sports" zeichnete Dentsu Austria als Mediaagentur verantwortlich. (red, 8.8.2023)