Auto- und Industrieabgase verschlechtern die Luftqualität. Der Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen ist noch nicht ausreichend geklärt. APA/Getty Images/AFP/Drew Angerer

Verschiedene Probleme verstärken sich oft gegenseitig: Leiden wir unter Kopfschmerzen oder einer Erkältung und müssten uns gleichzeitig um eine dringende Projektabgabe und eine überquellende To-do-Liste im Haushalt kümmern, ist das wesentlich schwieriger, als wenn uns nur einer dieser Aspekte belasten würde. Dazu tragen auch Wechselwirkungen zwischen den Stressfaktoren bei. In freier Wildbahn wird ein System ebenfalls immer anfälliger, je mehr Stressoren zusammenkommen, was in Zeiten von Klimakrise, Artensterben, extremem Ressourcenabbau und Umweltkontamination für einen besonders gefährlichen Cocktail sorgt.

Dies könnte auch im Fall von Luftverschmutzung und Antibiotikaresistenzen zutreffen. Für sich genommen zählen beide Aspekte zu den großen Gesundheitsproblemen: Jährlich kommt es weltweit zu sieben bis acht Millionen vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Luftschadstoffen. Allein in Europa ließen sich 50.000 Todesfälle pro Jahr verhindern, wenn man sich an die bisherigen Grenzwerte, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, hielte. Auch die Widerstandskraft von Bakterien gegenüber Antibiotika macht Fachleuten große Sorgen. Fallen die Wunderwaffen gegen bakterielle Infektionen weg, weil die Erreger gegen immer mehr Medikamente resistent werden, hätte dies massive Folgen, da Antibiotika seit ihrer Entwicklung und Verbreitung im 20. Jahrhundert ganz neue Hygienemaßstäbe gesetzt haben.

Neun Bakterien

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren postuliert eine aktuelle Studie. Im Fachjournal "The Lancet Planetary Health" eröffnete eine Forschungsgruppe um Zhou Zhenchao von der Zhejiang-Universität im chinesischen Hangzhou eine globale Perspektive. Dabei kommt sie zu einem beachtlichen Schluss: Es gebe eine signifikante, also statistisch bedeutsame Korrelation zwischen Antibiotikaresistenzen und kleinsten Feinstaubpartikeln mit einer Partikelgröße bis 2,5 Mikrometer, kurz PM2.5. Ein zehnprozentiger Anstieg der jährlichen Konzentration dieser Partikel könne zu einem Anstieg der Antibiotikaresistenz um 1,1 Prozent führen und damit zu mehr als 43.000 vorzeitigen Todesfällen.

Antibiotikaresistenzen stellen ein wachsendes Problem dar: Während immer mehr Erreger nicht auf Medikamente reagieren, kommen immer weniger neue Antibiotika auf den Markt. REUTERS/Fabrizio Bensch

Für die Untersuchung wertete das Team Daten aus 116 Ländern aus, die Antibiotikaresistenzen beschrieben und zwischen 2000 und 2018 gesammelt wurden. Sie wurden in Zusammenhang mit Faktoren wie PM2.5-Belastung gesetzt, aber auch etwa mit Variablen für Antibiotikaeinsatz, Hygiene, Gesundheitsausgaben und Bildung. Berücksichtigt wurden Resistenzen bei neun Erregern, etwa E. coli und Staphylokokken, und in Bezug auf 43 Antibiotika-Wirkstoffe.

Zukünftige Entwicklung

Ihr Blick in die Zukunft mittels Modellszenarien stellt sogar eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen um 17 Prozent bis 2050 in den Raum, sofern der Luftkontamination nichts entgegengesetzt wird. Folge man aber dem Rat der WHO und halte einen Richtwert von maximal fünf Mikrogramm PM2.5 pro Kubikmeter Luft ein, könne man Antibiotikaresistenzen bis dahin um knapp 17 Prozent senken und damit rund 23 Prozent verfrühte Tode durch Resistenzbildung verhindern.

Prinzipiell ist es eine gute Idee, die Luftverschmutzung stark zu reduzieren. Allerdings äußerten Fachleute Kritik an dieser Studie: Sie stütze sich auf einen noch nicht ausreichend belegten Zusammenhang, stelle übertriebene Schlussfolgerungen und Hochrechnungen an und werfe mehr Fragen auf, als sie beantworte.

Schwierige Datenlage

"Überraschend dabei ist, dass die Werte für Antibiotikaresistenzen in Nordafrika, dem Mittleren Osten und Südasien am höchsten waren und am niedrigsten in Europa und in Nordamerika", sagt Umweltepidemiologin Tamara Schikowski vom Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung GmbH in Düsseldorf, die nicht an der Studie beteiligt war. "Man würde vermuten, dass der Zusammenhang stärker in Ländern ist, in denen auch die PM2.5-Werte sehr hoch sind." Das Autorenteam merkt in der Forschungsarbeit an, dass die Datenlage in manchen Ländern schwierig ist und sich dies auf das Ergebnis auswirken könne. Das gelte vor allem für Länder mit geringem bis mittlerem Einkommen, in denen wiederum Antibiotikaresistenzen ein größeres Problem darstellen.

Es gibt vereinzelt Studien, die zeigen, dass ein Mechanismus der Übertragung von Erregern oder DNA-Schnipseln über Luftpartikel und dadurch die Verstärkung von Resistenzen denkbar ist. Die Ursache dahinter könne sein, "dass viele krankmachende Bakterien, wenn sie in Kontakt mit Feinstaub und Ruß kommen, einen komplexen und dicken Biofilm ausbilden und dadurch resistenter gegenüber Antibiotika werden", sagt Schikowski.

Kritik an der Studie

Auch der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien verweist als nicht an der Studie Beteiligter auf vereinzelte frühere Forschungsarbeiten, die zeigten: Winzige Staubteilchen können "Bakterien und Fragmente von bakterieller DNA inklusive Antibiotikaresistenz-Gene enthalten". Über den Wind sei es möglich, dass sie weitergetragen und inhaliert werden, was zu Infektionen führen könne beziehungsweise zur "Versorgung" von Bakterien mit Resistenzgenen. "Ein weiterer Mechanismus besteht in der Fähigkeit der Feinstaubpartikel, die Zellmembran durchlässiger zu machen und so die Aufnahme der Resistenzgene zu erleichtern", sagt Hutter.

Ob dieser Mechanismus tatsächlich so abläuft und ob er bei der Entstehung von Infektionen wichtig ist, ist fraglich – das betonen Kollegen wie Infektionsepidemiologe Harald Seifert von der Uni Köln. Zwar sei bekannt, dass Erreger über Aerosole (etwa Sars-CoV-2) oder Staubpartikel (wie das Tuberkulose-Bakterium) übertragen werden können und Bakterien wie auch Resistenzgene in Aerosolen und Feinstaub nachweisbar sind. "Andererseits spielt die potenzielle Übertragung der genannten Erreger auf den Menschen bei der Entstehung von Atemwegsinfektionen keine wesentliche Rolle", sagt Seifert.

Zu einem großen Teil haben PM2.5-Teilchen in Europa außerdem ihre Quelle in Straßenverkehr und Verbrennungsprozessen, merkt Toxikologe Martin Göttlicher von der Technischen Universität München an. Denke man den Erklärungsversuch für diese Region weiter und formuliere das plakativ, so würde gelten: Dieselfahrverbote helfen gegen Antibiotikaresistenzen und schwere Infektionskrankheiten, sagt Göttlicher: "Und das wäre grober Unfug."

Korrelation, nicht Kausalität

Einen großen Effekt hält auch Infektiologe Mathias Pletz vom Uniklinikum Jena für unwahrscheinlich. Das führt er gegenüber der "Zeit" darauf zurück, dass Lungenentzündungen die häufigste Infektion seien, mit der Menschen im Spital landen, und diese gehen meistens auf Pneumokokken zurück. Aber: "Pneumokokken sind nicht sehr umweltstabil. Sobald sie den Körper verlassen, sterben sie relativ rasch ab und sind dann für andere Menschen harmlos." Hier spiele die Tröpfcheninfektion auf kurze Distanz eine größere Rolle als die längerfristige Übertragung über Feinstaubpartikel. Bei resistenten Bakterien und Resistenzgenen sind Fachleuten zufolge eher Übertragungen per Lebensmittel und Wasser von Belang.

Antibiotika werden in der Tierhaltung genutzt und Menschen verschrieben – und das oft umfangreicher als notwendig, befinden Fachleute. APA/dpa/Monika Skolimowska

Seifert weist darauf hin, dass die Studie lediglich auf eine statistische Korrelation ohne klaren ursächlichen Zusammenhang hindeutet. Was das bedeutet, ist wohl jeder Person bekannt, die einen Statistikkurs besucht hat: Wenn es in ländlichen Regionen mehr Kinder pro Familie gibt und dort auch Störche öfter vorkommen, lässt sich daraus nicht schließen, dass Störche für den Nachwuchs sorgen. Der Mediziner erwähnt ein neueres Beispiel aus dem Jahr 2013, bei dem sich eine Korrelation zwischen der Rate resistenter Staphylokokken in einem Land und der Anzahl der erhaltenen gelben und roten Karten während der Fußball-Europameisterschaft 2008 beobachten ließ.

"Kühne Zahlenakrobatik"

Drastische Worte findet Nino Künzli vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut Basel (Swiss TPH). Er spricht von "kühner Zahlenakrobatik" und davon, dass die Studie so nicht hätte publiziert werden sollen. "Als Mitbegründer der Abschätzungsmethoden der Krankheitslast, die dem Feinstaub zugeordnet werden kann, bin ich äußerst irritiert über die missbräuchliche Anwendung unserer Methoden", sagt Künzli. Den Berechnungen zufolge würde die Antibiotikaresistenz durch Feinstaubbelastung "stattliche 37,8 Prozent der 1,27 Millionen Todesfälle, die derzeit den Antibiotikaresistenzen angelastet werden", ausmachen.

Auffällig ist, dass die Studie die Nutzung von Antibiotika bei der Viehzucht unbeachtet lässt. Diese gilt als ein wesentlicher Grund für das heutige Problem mit den Resistenzen: Damit in industrieller Tierhaltung Krankheiten eingedämmt werden, kommen große Mengen an Antibiotika zum Einsatz, was die Entwicklung von resistenten Bakterien vorantreibt. Man geht davon aus, "dass die Aufnahme von resistenten Bakterien über kontaminierte Nahrungsmittel – insbesondere Fleischwaren, Fisch und Gemüse – eine größere Rolle bei der Entstehung und Zunahme von Antibiotikaresistenzen spielt", sagt Seifert. Immerhin trage die Studie aber dazu bei, dass man sich in der Wissenschaft intensiver mit der Rolle von Feinstaub bei der Zunahme von Antibiotikaresistenzen befasst.

Zurückhaltend bei Antibiotika

Um zum Eingangsbeispiel zurückzukehren: Der Zusammenhang zwischen Dauerstress in Arbeit oder Alltag und Schäden für den menschlichen Körper ist gut belegt. Nicht nur die Gleichzeitigkeit mehrerer Stressfaktoren ist ein Problem, sondern auch der gegenseitige Einfluss. Denn unter Stress wird verstärkt das Hormon Kortisol ausgeschüttet, das das Immunsystem unterdrückt. Das kann kurzfristig hilfreich sein, langfristig sollten wir unseren Immunschutz aber nicht lahmlegen, weil wir sonst etwa anfälliger für Infektionen werden. Im Gegensatz zu diesem kausalen Zusammenhang dürfte es beim Einfluss von feinstaubtransportierten Partikeln auf Antibiotikaresistenzen noch nötig sein, eine entsprechende Wirkung nachzuweisen.

Nichtsdestotrotz fordern viele Wissenschafterinnen und Wissenschafter, Feinstaub- und Antibiotikabelastung zu senken – immerhin sind die Probleme jeweils groß genug, um den Handlungsbedarf klarzumachen. Im Vordergrund stünden "der zurückhaltende Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier, die Vermeidung unnötiger Antibiotikabehandlungen und insbesondere die Vermeidung von Übertragungen resistenter Bakterien im Krankenhaus durch Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen", sagt Seifert in Bezug auf die Medikamente. Hutter betont mit Blick auf die Luftverschmutzung, dass der Grenzwert für PM2.5 in der Europäischen Union fünfmal höher liege als jener der Weltgesundheitsorganisation. Nun müsse man den Vorschlag des EU-Parlaments umsetzen und Gesetze anpassen: "Es ist höchste Zeit!" (Julia Sica, 10.8.2023)