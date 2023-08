Die Boxen müssen nahe an der Nutzerin stehen, da die Power der Boxen limitiert ist. Sony

Offenbar herrscht ein großes Bedürfnis an gutem Klang, den man sich extra leisten darf und kann. Tragbare Boomboxen oder Soundbars in ganz unterschiedlichen Formen und Längen haben den Markt schon längst überrollt. Offenbar gibt es auch eine dementsprechende Nachfrage, wohl auch aufgrund von flachen TV-Geräten ohne guten Klang und Smartphones, die keinen richtigen Bass produzieren wollen.

Sony bringt mit der HT-AX7 – was für ein schöner, persönlicher Name – ein laut eigenen Aussagen "portables Heimkinosystem" auf den Markt. Tatsächlich ist das 2.1-Soundsystem in vielen Belangen ein wirklich gutes Paket, das jedoch seinen Preis hat. Aber der Reihe nach.

Klarer Sound

Die HT-AX7 besteht aus einem Front-Lautsprecher und zwei scheibenförmige Rear-Lautsprechern. Nimmt man das Gesamtpaket aus der Verpackung, sitzen die beiden kleinen Scheiben auf dem Körper des Hauptgeräts und bilden so eine optisch stimmige Einheit. Diese kann man ohne Probleme ins Regal stellen, ohne dass sich jemand über eine wuchtige Soundbox echauffieren könnte.

Praktisch, das System läuft generell kabellos. Natürlich kann man den Front-Lautsprecher an der Stromversorgung angesteckt lassen, was einen Verbrauch von 45 Watt bedeutet, oder aber man platziert das Teil dort, wo man es eben haben möchte. Am Bett, um Musik zu hören, vor dem TV-Gerät, um es als Heimkinosystem zu nutzen oder aber man nimmt es mit in den Garten, um dort sich selbst und die Nachbarn mit der Lieblingsmusik zu beschallen. Als Akkulaufzeit gibt der Hersteller rund 30 Stunden an, was im Test auch nahezu erreicht wurde. Nach zehn Minuten Schnellladen erreicht man bereits drei Stunden Spielzeit, also einen durchschnittlichen Kinofilm in diesen Tagen. Will man die Boxen voll laden, sollte man mit immerhin vier Stunden rechnen.

Die zwei Rear-Lautsprecher können jederzeit abgenommen und ebenfalls frei platziert werden. Im Idealfall einer rechts und einer links vom Zuhörenden. Allzu weit von den eigenen Ohren sollten die Boxen allerdings nicht entfernt sein, da aufgrund des dünnen Designs die Möglichkeiten beschränkt sind.

Technisch wird "360 Spatial Sound Mapping" geboten. Befindet man sich also im Zentrum der drei Klangkörper, kann das durchaus als beeindruckende Surround-Erfahrung empfunden werden. Dank Sprachmodus kann bei textlastigen Filmen auf einen klareren Klang umgeschalten werden. In der Standardeinstellungen liegt der Fokus vor allem auf kräftigen Tönen. Die Stärke des Basses und die Lautstärke der Rear-Lautsprecher kann in der dazugehörigen App, die vor der Nutzung aufs Handy geladen werden muss, eingestellt werden. Glücklicherweise funktioniert die Nutzung der App auch ohne das Anlegen eines Nutzerprofils.

Verbinden kann man die Box mit Bluetooth 5.2, kompatible Schnittstellen dazu sind die Formate A2DP, AVRCP, HFP, HSP und SPP. Bis zu zwei Geräte gleichzeitig können mit der AX7 verbunden sein. Ist das Smartphone eines davon, können auf diese Weise auch Anrufe entgegengenommen werden. Als Audioformate werden AAC und SBC unterstützt.

Die Designsprache der drei Lautsprecher ist Sony-typisch einwandfrei. Ein kleines Schmuckstück, was da produziert wurde. Sony

In der Praxis

Getestet wurde das portable Lautsprechersystem beispielsweise mit einem iPad und einem Laptop, wo es zum Beispiel den Sound für diverse Youtube-Videos und Filme auf Disney+ herhalten durfte. Packt man sich selbst in das von Sony gewünschte Lautsprecher-Dreieck, also vor allem die kleinen Rear-Lautsprecher möglichst nahe an der eigenen Person, dann kommt tatsächlich so etwas wie Surround-Sound-Gefühl auf. Der Bass kann in der App genauso individuell lauter und leiser gedreht werden, wie die Rear-Lautsprecher und natürlich der Front-Lautsprecher. Somit kann man das Setup sehr nach den eigenen Vorstellungen justieren.

Mit den meisten Geräten lassen sich die Boxen sehr unkompliziert verbinden. STANDARD, aam

Auch als Lautsprecher für die Nintendo Switch und das neue "Red Dead Redemption" konnte die Hardware ihre Muskeln spielen lassen. Da in der App auch auf einen für dialoglastige Einsätze perfektionierten Modus gewechselt werden kann, klingen Stimmen klar und passen sich den anderen Sounds, etwa Explosionen oder lauten Schussduellen, gut an. Einzig die Playstation 5 wollte sich nicht verbinden lassen. Laut Sony wird die Verbindung mit der AX7 von der PS5 "nicht unterstützt. Nun könnte man fragen, von welcher Firma die Playstation denn gebaut wird, dass eine Verbindung nicht möglich ist. Oh, von Sony.

Abseits von Filmen und Videospielen können die Boxen natürlich auch als Ausgangsgerät für die Lieblingsmusik genutzt werden. Einfach mit dem Smartphone ansteuern und schon kann man die eigenen vier Wände mit einem sehr vollen Klang füllen. Praktisch, dass die AX7 nicht ganz leicht, aber noch immer transportabel schwer sind, um sie auch zu einer Gartenparty oder ähnlichen Veranstaltungen ohne solch eine Ausstattung, mitnehmen zu können.

Ab der Größe eines durchschnittlichen Wohnzimmers wird der Klang allerdings bereits zu dünn. Eine dreiköpfige Familie hat gut Platz im Surround-Dreieck, wo so etwas Ähnliches wie "Kinofeeling" gespürt werden darf. Darüber hinaus, also für größere Gruppen oder die erwähnte Gartenparty, darf man sich nicht mehr allzu viel erwarten.

Look and Feel

Die Bedienung ist wie bereits erwähnt sehr intuitiv und komfortabel. Will man die Boxen nutzen, nimmt man die zwei kleinen Lautsprecher ab und sofort aktiviert sich die AX7 hörbar mit einem kurzen Piepen. Setzt man sie wieder auf die Station, werden sie – sofern ein Kabel angesteckt ist – gleich mitgeladen. Als ganze Einheit kann man das Gerät ohne Probleme irgendwo im Wohnzimmer platzieren und niemand wird sich über einen klobigen Lautsprecher aufregen.

Das Design ist gelungen und sieht mit den zwei "Türmen" und dem Stoffoverlay sehr wertig und designtechnisch interessant aus. Auch das Aufsetzen oder verbinden mit Geräten geht unglaublich einfach und schnell.

Preis und Verfügbarkeit

Die HT-AX7 ist ab Ende August 2023 zum Preis von 549 Euro erhältlich.

Die Verbindung mit Laptop, TV oder Smartphone läuft unkompliziert. Sony

Fazit

Mein TV-Gerät hat keinen guten Klang, und ich bin schon länger auf der Suche nach einer Lösung, die diesen Zustand verbessert. Soundbars sind meist teuer, und vor allem räumt sie mein Sohn regelmäßig von der dafür vorgesehenen Position oder schaut, wie laut man das Teil piepsen lassen kann. Die HT-AX7 ist dank ihrer Portabilität und des sexy Designs schnell einmal in ein höheres Regal platziert, ohne optisch zu stören. Dann kann sie auch gleich wunderbar als Musikbox dienen, wenn man auf dem Smartphone eine chillige Playlist auswählt.

Wirkliches Heimkino-Feeling kam mit dem Soundsystem allerdings nicht auf, auch wenn der Klang gut war und bei einer richtigen Platzierung tatsächlich das Gefühl von Raumklang aufkam. Tatsächlich ist die Kraft der Boxen limitiert, wohl auch aufgrund der überschaubaren Größe. Die Boxen müssen also nahe am Rezipienten platziert werden, sonst ist der Effekt beim Teufel. Ist das im eigenen Set-up möglich, dann spricht wenig gegen das schöne Teil. Außer vielleicht der Preis, der mit 549 Euro auch nicht gerade günstig ausgefallen ist. Design und Flexibilität haben eben ihren Preis und der Markenname wohl auch. Wem dieser Komfort und der durchaus überzeugende Klang dieses Geld wert ist, wird den Kauf nicht bereuen. (Alexander Amon, 15.8.2023)