Wer in diesen Tagen der Urlaubshochsaison unter die Leute geht und ihnen ein wenig intensiver zuhört, bekommt den Eindruck einer verbreiteten, tiefen Missstimmung – mit der allgemeinen wirtschaftlichen Situation, der Teuerung etc., aber vor allem mit dem Unvermögen der Politik. Es herrscht Unzufriedenheit mit den aktuellen Aktionen oder eher Nichtaktionen der Regierenden, aber auch wenig Hoffnung auf eine Alternative der Opposition. Nur die FPÖ bietet vielen wenigstens die Möglichkeit, ihren Protest loszuwerden.

Die Versuche vor allem der ÖVP, mangelnden Fortschritt bei der Lösung realer Probleme durch Kulturkampf vergessen zu machen ("Schnitzel essen ist normal"), dürften da von wenig Erfolg begleitet sein. Aber wenn auch die Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch gesteht, sie sei "ratlos und wütend", wird das nicht viele zuversichtlich stimmen.

"Ratlos und wütend" macht sie die aktuelle Performance der Politik: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. APA/ROLAND SCHLAGER

An der allgemeinen Missstimmung und Mutlosigkeit ist aber keineswegs nur die Politik schuld. Es häufen sich die Berichte, wonach die wirklich bewundernswerten freiwilligen Helfer, die bei der Beseitigung der Unwetterfolgen in Südösterreich Großes leisten, angestänkert werden, etwa wenn sie notwendige Absperrungen vornehmen. Woher diese Gereiztheit und Unzufriedenheit in einer Situation, die nach Konsens verlangt?

Diese Verstimmung und das mangelnde Vertrauen in die Lösungskompetenz der Politik hält schon länger an. Der im November vorigen Jahres veröffentlichte "Demokratiemonitor" des Sora-Instituts zeigte einen gewaltigen Absturz im Vertrauen in das politische System auf 34 Prozent. Die krisenhaften Entwicklungen von damals sind nach wie vor da: Ukrainekrieg, Teuerung, Klimawandel, Zuwanderung. Nach Einschätzung der Sora-Leute gelang es bei besonders wichtigen Themen den politischen Akteuren nicht, sie in einer Art und Weise aufzugreifen, die zuversichtlich stimmt. Das ist wohl der Punkt. Der Mittelmäßigkeitsfaktor in der Politik fällt allmählich auf. Und der Mangel an einem Minimalkonsens sowohl innerhalb der Regierungskoalition wie zwischen Regierung und Opposition.

Vielleicht ist es etwas unfair, denn immerhin gibt die Regierung sehr, sehr viel Geld aus, um die Folgen von Pandemie, Teuerung und Krieg auf die Einkommen der Leute abzufangen. Aber wie kann die Politik wieder zuversichtlich stimmen? Ein – möglicherweise naiver – Ansatz wäre vielleicht, ein Mindestmaß an Zusammenarbeit zwischen Regierung, Opposition sowie den Sozialpartnern (und Teilen der organisierten Zivilgesellschaft) wiederherzustellen.

Ein breiter angelegter Diskussionsprozess über die wichtigsten Grundfragen? Um zumindest ein gewisses zivilisiertes Verhalten wiederherzustellen? Mit der FPÖ wird das schwierig sein, denn die ist eindeutig auf einen Umbau des "Systems" in Richtung Autoritarismus gepolt. Aber man sollte es trotzdem versuchen – und sei es, damit die anderen draufkommen, wo Kompromisse denkbar wären.

Täuscht es oder ist die Gesprächsfähigkeit zwischen den Parteien, aber auch zwischen den anderen gesellschaftlichen Akteuren dramatisch gesunken? Sollte man da nicht als erste Maßnahme etwas unternehmen? (Hans Rauscher, 9.8.2023)