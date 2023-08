Enzi Fuchs hat in ziemlich allen Kultserien Bayerns mitgespielt. Im Eberhoferkrimi ist sie die Oma. IMAGO/Sven Simon

Was gibt’s zum Essn?" – "Nix." Rehragout ist das letzte Mahl, das die Familie Eberhofer im neuen Rita-Falk-Krimi Rehragout-Rendezvous von der Oma vorgesetzt bekommt. Nach neun Eberhoferkrimis, die allesamt nach ihren Kochkreationen betitelt sind, geht die Oma in den sehr zeitgemäßen Streik. Sie zieht zur Mooshammer Liesl in eine Feministinnen-WG und lernt Autofahren, damit sie endlich unabhängig auf Schnäppchenjagd gehen kann.

Zeit wird’s, denn die Eberhofer-Oma geht schon auf die 90 zu. Seit dem zweiten Eberhoferkrimi wird sie von Enzi Fuchs gespielt, die 1937 als Renate Maria Enzia Fuchs in der schönen Donaustadt Regensburg auf die Welt kam. Kindheit und Jugend verbrachte die Tochter eines Landarztes im Bayerischen Wald, dann verschlug es sie in die Landeshauptstadt München. Am dortigen Volkstheater hatte sie ihr erstes Engagement, 1983 wurde sie festes Ensemblemitglied.

Erst Abtreibungs-Report, dann Fernsehen

Beim Film probierte sie sich ebenfalls aus: 1963 gab sie in Ernst Hofbauers Holiday in St. Tropez ein Fräulein und 1971 in Paragraph 218 – Wir haben abgetrieben, Herr Staatsanwalt eine Krankenschwester, die Abtreibungen vornimmt. Der voyeuristische Aufklärungsfilm von Hausfrauenreport-Regisseur Eberhard Schröder löste in Deutschland auf dem Höhepunkt der Abtreibungsdebatte einen Skandal aus.

Aber dann war da noch das Fernsehen, in dem die Schauspielerin ihrem komischen Talent freien Lauf lassen konnte. Erst im Komödienstadel, dann in zahlreichen Serienklassikern des Bayerischen Rundfunks: In Irgendwie und Sowieso spielte sie neben dem jungen, die Beatles verehrenden Otti Fischer, beim Monaco Franze – Der ewige Stenz war sie dabei, ebenso wie als Fanny Siebzehnrübel neben Uschi Glas und Elmar Wepper in der Vorabendserie Zwei Münchner in Hamburg. Die Serie machte sie zur "Haushälterin der Nation", eine Rolle, die sie in Der Bergdoktor und bis zu einem gewissen Grad auch in der Eberhofer-Reihe perfektioniert hat. Dort ist sie die Oma der Nation. Resolut, aber nicht grantig, sondern durch und durch herzlich.

Als bayerische Volksschauspielerin wollte sich Fuchs jedoch nie sehen. Schließlich hatte sie eine italienische Großmutter, und auch auf norddeutschen Bühnen hat sie gespielt – auf Hochdeutsch. Privat sucht sie ebenfalls die Distanz zum Freistaat: Gemeinsam mit ihrem Mann Constantin Thrapsimis lebt Enzi Fuchs in Athen. (Valerie Dirk, 9.8.2023)