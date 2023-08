Nicht alles, was man sich im Garten vornimmt, gelingt notwendigerweise. Was ist bei Ihnen schon gründlich schiefgegangen?

Menschen, die einen Garten ihr Eigen nennen, haben oftmals gewisse Vorstellungen und Ambitionen, wie sie diesen gestalten möchten. Abhängig vom verfügbaren Platz, persönlichen Vorlieben und klimatischen Bedingungen macht man sich nicht selten viele Gedanken, wie der Garten denn beschaffen sein soll. Je nachdem, ob man dort eher etwas optisch Ansprechendes, kulinarisch Ertragreiches, einen Ort der Entspannung oder ein für Kinder geeignetes Refugium kreieren möchte, kommt man auf verschiedene Ideen. Oftmals sind die Projekte, die man sich in den Kopf gesetzt hat, aufwendig und kostenintensiv – umso ärgerlicher, wenn sie dann nicht hundertprozentig so gelingen, wie man sich das vorgestellt hat.

Was man für den Garten plant, glückt nicht immer unbedingt. Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Gut geplant – schlecht gemacht?

Ein Klassiker unter den Gartenfehlschlägen sind wohl Pflanzen aller Art, die nicht so gut gedeihen, wie man gerne möchte. Vielleicht hat man selbst Mitschuld daran, weil man es mit dem Gießen zu gut gemeint oder es daran eher hat fehlen lassen, oder die klimatischen Bedingungen waren für die Pflanze zu herausfordernd, um im Garten so richtig aufblühen zu können. Auch tierische Besucher wie Insekten, Schnecken und Co können bei den eigenen Plänen, sich mit schönen Pflanzen zu umgeben oder Obst und Gemüse zu ernten, einen Strich durch die Rechnung machen.

Zu den Projekten, die im Garten schiefgehen können, gehören aber auch andere Bereiche: Vielleicht hat man sich einen bestimmten Gartenstil in den Kopf gesetzt, der einem dann, wenn bereits einiges an Budget hineingeflossen ist, gar nicht so gut gefällt. Möglicherweise hat man bei der Planung einer Terrasse Entscheidungen getroffen, die man am Ende am liebsten rückgängig machen würde. Ein Biotop, das man sich eingebildet hat, ist eventuell zu einem höchst unangenehmen Anziehungspunkt für Gelsen und Co geworden. Ein Pool, der einen Großteil des Gartens einnimmt, wurde vielleicht vorschnell umgesetzt, und man realisiert zu spät, dass dieser nur Arbeit macht, wenig genutzt wird und man lieber mehr Rasenfläche gehabt hätte. Die Liste möglicher Garten-Fails ist schier endlos – und der Frust über diese Fehlschläge, die man im Nachhinein bereut, meist groß.

Was ging in Ihrem Garten schon daneben?

Kennen Sie das Phänomen, dass im Garten Plan und Wirklichkeit weit auseinanderliegen können? Welche Pflanzen erwiesen sich bei Ihnen als unmöglich durchzubringen? Welches Bauprojekt rund um den Garten ist bei Ihnen schiefgegangen? Und welche Entscheidung bezüglich des eigenen Grüns würden Sie am liebsten rückgängig machen? Teilen Sie Ihr Leid mit der STANDARD-Community – und bewahren Sie vielleicht andere davor, Ihre Fehler zu wiederholen! (Daniela Herger, 10.8.2023)