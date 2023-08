Mit seiner kreativen, niederschwelligen Szene hat sich Wien zur Kurzfilmhauptstadt gemausert. Was macht den kurzen Film besonders und beim Publikum so beliebt?

Statt Klatschen gibt es beim Dotdotdot-Kurzfilmfestival im Volkskundemuseum lautlosen Applaus dotdotdot/David Bogner

Wer wieder einmal im Kino ein dreistündiges Epos abgesessen oder zu Hause einen Serienmarathon hinter sich hat, kann sich auch mal eine Abwechslung gönnen: Kurzfilme – und damit ist nicht das gemeint, was bei Tiktok oder Instagram über den Handybildschirm flackert, sondern eine eigene Kunstform, die gerade in Wien einen fruchtbaren Boden gefunden hat. Aber was ist Kurzfilm überhaupt, und warum ist die Begeisterung dafür in der Bundeshauptstadt so groß?

Kreative Wiener Szene

In Wien hat sich in den vergangenen 20 Jahren eine rege Kurzfilmszene gebildet, die kreativ, aktiv und niederschwellig ist. Lisa Mai, die Leiterin des Kurzfilmfestivals Dotdotdot, das den ganzen August über im Garten des Volkskundemuseums stattfindet, war von Anfang an dabei. 2001, direkt nach der Matura, begann Mai an der Filmakademie zu studieren. Erst im Fach Kamera, dann Drehbuch. Doch irgendwann war ihr Filmvermittlung dann doch wichtiger als das Filmemachen.

Anfangs ging es Mai darum, erste Kurzfilme von Kommilitonen und Kommilitoninnen zu sammeln und zu zeigen. Es war noch die Zeit, als alles analog ablief – VHS und DVDs statt Files auf Onlineplattformen wie Vimeo und Youtube. In der Filmgalerie 8½ konnte man die Kurzfilmpakete dann ausleihen – "meine erste Kuratierungsarbeit", sagt Mai. Die Filmgalerie 8½ existiert noch immer in der Wiener Garnisongasse 7 – eine Rarität im Streamingzeitalter.

Lisa Mai ist die Gründerin vom dotdotdot und seit Anfang der 2000er in der hiesigen Kurzfilmszene aktiv. dotdotdot/Timotheus Tomicek

Um 2008 ist dann in einem Kaffeehaus das Sommerprogramm ausgefallen, Lisa Mai sprang mit ihren Filmpaketen ein und war "überwältigt vom Interesse". Bald schon wurde das Hinterzimmer zu klein, und der Garten des Volkskundemuseums im achten Bezirk tat sich als Alternative auf. Der Umzug an die Frischluft war ein Erfolg, zuerst mit dem Festival Espressofilm und dann mit Dotdotdot, das nächstes Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern wird.

Kurzfilme sind eigene Gattung

Das Dotdotdot ist neben Vienna Shorts (Juni) und Tricky Women (März) nur eines von drei Kurzfilmfestivals, die die Kulturszene in Wien bereichern. "Das Ankommen in Wien war nicht einfach, aber mit meinem Praktikum bei Vienna Shorts war das Eis gebrochen. Die Kurzfilmszene ist offen, warm und herzlich – wahrscheinlich, weil es nicht ums Geld geht", sagt Marija Milovanovic, Co-Gründerin von Lemonade Films, des einzigen Kurzfilm- und Mixed-Media-Verleihs Österreichs. "Wien ist ein gutes Pflaster, weil es viele Plattformen für Kurzfilme gibt: Museen, Galerien, engagierte Festivals wie Vienna Shorts oder auch Cinema Next, wo Filme vom Jungnachwuchs präsentiert werden."

Außerdem blickt man in Österreich im Generellen und Wien im Speziellen auf eine lange Kurzfilmtradition in der Avantgardekunst zurück: "Mara Mattuschka, Valie Export oder Peter Kubelka haben den Experimentalfilm geprägt, international bekanntgemacht und sind der kurzen Form treu geblieben", sagt Milovanovic. Das wirkt bis heute nach.

Das sieht auch Gerald Weber von Sixpack so. "Kurzfilme werden irrtümlich noch immer in erster Linie als ,Übungen‘ in der Ausbildung wahrgenommen, sind aber eine eigenständige ernstzunehmende Gattung." Das sieht man dem Katalog des seit 30 Jahren bestehenden Filmverleihs deutlich an: Ein Großteil des österreichischen Experimentalfilms seit den 1960er-Jahren befindet sich darin. In der "living collection", die monatlich im Metro-Kinokulturhaus stattfindet, kann man Filme daraus sehen. Aus Webers Sicht zählen österreichische Kurzfilme in internationaler Perspektive sogar zu den erfolgreichsten Filmen.

Die Filme muss man feiern

Lisa Mai vom Dotdotdot legt ebenfalls großen Wert auf Kooperationen, zum Beispiel mit dem Queer Museum Vienna, das eine Zeitlang die Räume des Volkskundemuseums bespielt hat. Es geht ihr auch längst nicht mehr darum, nur Filmübungen aus der Filmakademie zu zeigen. Die Programme sind global aufgespannt, hybride Formen wie animierte Dokumentationen, sind gerade besonders spannend.

Kurzfilmprogramme funktionieren beim Publikum. Die Screenings gleichen oft euphorischen Events. Woran liegt das? Auch an den besonderen Produktionsbedingungen, vermutet Marija Milovanovic: "In der Regel sind es kleinere Teams, die eng zusammenarbeiten. Flache Hierarchien, junge Leute, das schweißt zusammen. Die Filme will man einfach feiern. Das ist eine Besonderheit vom Kurzfilm."

Emma Braun poträtierte mit einer 16-mm-Filmkamera in "Einblick" den Arbeitsalltag einer Wiener Rauchfangkehrerin. Emma Braun/Lemonade Films

Aber kommen auch Filme mit spezifisch Wiener Sujets gut an? "Es kommt immer auf Thema und Machart an", sagt Milovanovic. Gerade hat sie mit Einblick von Emma Braun einen dezidiert Wiener Film im Programm, der auf internationalen Festivals gut läuft. Braun filmte in ihrem Debüt mit einer Schwarz-weiß-16-mm-Kamera eine junge Frau bei ihrer Arbeit als Rauchfangkehrerin – ein männlich dominiertes Berufsfeld und eines, das in der Art nur noch in Wien existiert.

Wiener Perspektiven

Auch das Dotdotdot hat heuer Wiener Perspektiven im Programm. "Das ist ganz ungewöhnlich, weil wir normalerweise nie Länder oder Regionen in den Fokus nehmen. Und doch gibt es heuer vier Österreich-Abende." Das Programm "At least wie tried" dreht sich sogar explizit um Wien als Lebensraum.

Es handelt sich um aktionistische Filme, dabei ist etwa ein Film von Gabi Mathes, der von dem Versuch handelt, ein Grätzelgeschäft am Leben zu erhalten. Und auch der Wienerin Marie Luise Lehner ist eine Personale gewidmet. Die Künstlerin stellt Filmarbeiten aus ihrem queerfeministischen Umfeld vor – und ihren neuesten Film. Wieder ein Premierenabend im Garten des Volkskundemuseums, der zum Feiern – und zum lautlosen Klatschen einlädt. Schließlich will man die Anwohner und Anwohnerinnen nicht verärgern. (Valerie Dirk, 16.8.2023)