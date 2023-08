In Wolfram Lotz’ Theatergedicht "Die Politiker" spielt das Vorarlberger Ensemble Unpop – nach einem Zerwürfnis in Dornbirn – auf den Straßen Bregenz'

Diana Kashlan, Claudia Seigmann und Nicola Trub (v. li.) in Wolfram Lotz’ Theatergedicht "Die Politiker", gespielt vom Vorarlberger Ensemble Unpop in – derzeit – Bregenz. Caro Stark

Ein Wahlkampfstand steht auf der Straße vor dem Brunnen. Würstchen im Schlafrock gibt es da, Feuerzeuge und Kondome – "Pass auf, sonst wird’s noch ein Politiker", steht drauf. Das Vorarlberger Ensemble Unpop bringt Wolfram Lotz’ Theatergedicht Die Politiker auf die Bühne, mitten in der Bregenzer Altstadt.

Das Setting ist so simpel wie einleuchtend. Dort, wo sich Politiker im Wahlkampf volksnah geben, lassen Unpop-Gründer Stephan Kasimir und Caro Stark ihre Inszenierung spielen: auf der Straße. Jede Vorstellung an einem anderen Platz, in Bregenz und in Lustenau, der Heimat des Koproduktionspartners Verein Caravan. Zur Premiere werden Wahlkampfstand, zwei Scheinwerfer und 72 Klappstühle vor ein Haus in der Bregenzer Altstadt gestellt. Funfact: Der Bürgermeister wohnt genau dort. Passanten bleiben stehen, ein Anwohner schaut aus dem Fenster, die Gäste der benachbarten Brasserie werden zu Zuschauerinnen und Zuschauern.

"Die Politiker die Politiker die Politiker"

Lotz’ Die Politiker wurde 2019 uraufgeführt. Eine 99-seitige Suada, sprachspielerische Überforderung, dadaistische Aneinanderreihung von Assoziationsketten, wer und was Die Politiker eigentlich sind, sein sollen, sein wollen, absichtlich ganz ungegendert. Den Takt gibt die zigfache Wiederholung "Die Politiker die Politiker die Politiker" vor.

Diana Kashlan, Pia Kolb, Claudia Seigmann, Nicola Trub und Katja Uffelmann werfen sich, auf Tischen stehend, die Textbrocken wie Pingpongbälle zu. Mal rhythmisch, mal suchend, mal chorisch. Manchmal merkwürdig bedeutungsschwanger, dann wird es bleischwer. Wenn Regisseur Kasimir seine Schauspielerinnen antreibt und der Absurdität, der Überhöhung und dem Tempo freien Lauf lässt, dann beginnt der Text zu funkeln.

Zerwürfnis mit Dornbirn

Es ist die 16. Inszenierung des Unpop-Ensembles, und vielleicht war es die letzte. Vor wenigen Wochen kam es zum Zerwürfnis mit der Stadt Dornbirn, einer der Geldgeberinnen des Ensembles. Kasimir und Stark verkündeten, Dornbirn zu verlassen, und verlegten die neue Produktion kurzerhand nach Bregenz. Unpop ("Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung") haben sie 2016 gegründet und wurden mit zeitgenössischer Dramatik rasch zu einer wichtigen Stimme in der Vorarlberger Theaterlandschaft.

Jetzt der Bruch. Von der Stadt Dornbirn heißt es, der Stadtratsbeschluss für die Unterstützungsgelder sehe vor, dass Unpop-Inszenierungen sechsmal in Dornbirn gespielt werden. An diesen Beschluss müsse er sich halten, sagt Kulturamtsleiter Roland Jörg. Er bedaure den Entscheid der Theatermacher. Kasimir und Stark hingegen sprechen von einem Konflikt, der seit Jahren schwele und der ihnen das Gefühl vermittle, nicht gewollt zu sein. Jetzt gehe es nicht mehr.

Im Herbst soll es Gespräche mit dem Land Vorarlberg geben. Das Duo würde Unpop gerne weiterführen, doch dafür bräuchte es eine Gemeinde, die ihnen eine neue Heimat böte – und Geld. Mit den Unterstützungen von Bund und Land plus Koproduktionspartnern könnten sie derzeit nicht zwei Inszenierungen pro Jahr stemmen. Und so ist es mit den Politikern in der Realität wie mit den "Politikern" auf der Bühne: mal absurd, mal kompliziert und immer ungewiss, wie es weitergeht. (Julia Nehmiz, 8.8.2023)