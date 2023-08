Die Aufnahmen, die ihre vielleicht doch nicht so viel bessere Hälfte bei der Untreue zeigen, können gefakt sein - So macht Trash keinen Spaß

Der erste Zusammenbruch passiert in Minute 35: Gabriela ist fassungslos, dass ihr langjähriger Freund Ángel eine andere Frau auf den Mund geküsst hat. Sie schreit und weint, als sie im "weißen Raum" auf dem "Stuhl der Wahrheit" sitzt und das Video sieht, das Ángels Fremdgehen beweist. Aber tut es das wirklich?

Die spanische Netflix-Show heißt Fake oder Liebe? (im Original: Falso Amor). Die Prämisse: Paare wollen ihre Widerstandsfähigkeit testen – indem sie in ­jeweils unterschiedliche Partyhäuser mit schmusefreudigen Singles ziehen. So weit, so deppert. Reality-Trash halt.

In der spanischen Netflix-Serie "Fake oder Liebe?" stellen fünf Paare ihr Vertrauen auf die Probe. Foto: Netflix

Wovon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst im Laufe der Sendung erfahren: Die Aufnahmen, die ihre vielleicht doch nicht so viel bessere Hälfte bei der Untreue zeigen, können gefakt sein. Die Deepfake-Technologie, quasi Photoshop für Videos, ist mit dem freien Auge nicht erkennbar.

Wer also zum ersten Mal auf dem "Stuhl der Wahrheit" sitzt, kommt gar nicht auf die Idee, dass die Bilder vom Partner oder der Partnerin gar nicht echt sein könnten. Erst später erfahren die Paare davon und können Geld gewinnen, wenn sie es schaffen, Wahrheit von Fake zu unterscheiden.

Dumm sind andere Realityformate auch – darin liegt ja der Reiz für alle, die abends zur Entspannung nicht Der Mann ohne Eigenschaften lesen wollen. Auch ist klar, dass die Teilnahme an solchen Shows unter normalen Umständen schon psychisch belastend sein kann.

Doch "Fake oder Liebe?" nimmt solche Schäden nicht nur in Kauf, sondern forciert sie durch die gefälschten Videos ­sogar. So macht Trash keinen Spaß. Prädikat: nach einer Folge abgebrochen. (Sebastian Fellner, 8.8.2023)