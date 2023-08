Bei den vom Finanzministerium zurückgehaltenen Corona-Hilfen hört sich für den Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, der Spaß auf. "Verträge sind einzuhalten", sagt er und unterstützt Unternehmen, die Corona-Hilfen einklagen wollen. IMAGO/SEPA.Media

Monatelang hielt sich die Wirtschaftskammer mit Kritik an dem im Frühjahr vom Finanzministerium verhängten Auszahlungsstopp für noch ausständige Corona-Hilfen auffällig zurück. Da sich der Streit mit Brüssel über die Rechtmäßigkeit der von Österreich allzu großzügig gewährten Covid-19-Unterstützungszahlungen offenbar nicht so rasch beilegen lässt wie erhofft, geht der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck in die Offensive. Die Kammer unterstützt in Wien ansässige Unternehmen, die im Kampf um die Auszahlung von Corona-Hilfen zu Gericht ziehen wollen. Ein Gespräch mit dem Wiener Kammerpräsidenten über Inflationsbekämpfung, Probleme mit Corona-Hilfen und hohe Energiekosten.

STANDARD: Die Sozialpartnerschaft funktioniert leidlich. Jetzt steht die Herbstlohnrunde an, es ist mit Lohnabschlüssen im zweistelligen Bereich zu rechnen. Was empfehlen Sie den Kollektivvertragsverhandlern?

Ruck: Ich empfehle gar nichts, denn ich bin nicht Teil des Verhandlungsteams. Aber aus meiner Sicht funktioniert die Sozialpartnerschaft schon sehr gut. Beide Seiten haben unterschiedliche Interessen vertreten, aber sie haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie auch schwierige Probleme lösen können und sich, wenn sie so wollen, zusammenraufen. Aber ich gebe ihnen recht, hohe Abschlüsse würden die Kerninflation weiter in die Höhe treiben. Diese gesamtwirtschaftliche Verantwortung sollten die Lohnverhandler im Blick haben.

STANDARD: Die Politik könnte mehr dazu beitragen, die Inflation zu dämpfen. Aber sie tut es nicht in ausreichendem Maße. Sie trägt mit überschießenden Hilfen wie der Stromkostenbremse dazu bei, dass die Preise nicht so stark sinken, wie das gemessen an den Großhandelspreisen für Strom möglich wäre.

Ruck: Es macht mich etwas unfroh, dass die Damen und Herren in der Regierung zu wenig auf Experten wie den Fiskalrat oder die Wirtschaftsforscher hören. Wenn wir die Inflation senken und in die Preise eingreifen wollen, um den Abstand zu anderen Euroländern oder der Schweiz zu verkleinern, dann muss ich in jene Preise eingreifen, vor denen die Menschen nicht fliehen können. Ob ich eine Waschmaschine kaufe, liegt in meiner Entscheidung. Beim Wohnen ist das nur mehr bedingt der Fall und bei den Gebühren gar nicht mehr. Ein Gebührenbegrenzungsmechanismus muss daher dort ansetzen und für alle öffentlichen Körperschaften gelten.

STANDARD: Klingt gut, aber das hätten Länder und Gemeinden nie akzeptiert, dass der Bund in ihre hohen Aufgaben eingreift.

Ruck: Gegenfrage: Welche Partei im Nationalrat wäre gegen so einen Beschluss gewesen? Ob der Preis für einen Kubikmeter Wasser zwei Euro kostet statt 1,50 Euro wie bisher, mag mit vielem zu tun haben, aber nicht mit der Inflation.

STANDARD: Nicht anders verhält es sich bei den Parkgebühren. Die Gemeinde Wien hat für einen Parkplatz auf der Straße seit 1. Jänner genau so wenig Aufwand wie im Vorjahr. Trotzdem wurden die Parkometerabgaben erhöht. Der von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) angeregte Gebührenstopp hatte null Wirkung, denn der Bund ist außer für Personalausweise und Reisepässe für keine Gebühren zuständig.

Ruck: Und wenn mir jetzt einfallen würde, dass man ein Gebührenbegrenzungsgesetz machen könnte mit einem Stopp ab einer Inflationsrate von fünf Prozent? Glauben Sie, dass Sie eine politische Mehrheit für so einen ordnungspolitischen Eingriff finden würden? Genauso eine Maßnahme kann eben nicht irgendein Bezirk treffen, sondern nur der Gesetzgeber.

STANDARD: Mir ist nicht bekannt, dass es im Nationalrat eine entsprechende Initiative gegeben hätte.

Ruck: Es ist nicht meine Aufgabe, solche Gesetze zu schreiben. Aber meine Aufgabe ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass Geld mit der Gießkanne verteilt die Inflation anheizt. Wenn wir nicht tun, was die Fachleute sagen, erreichen wir das Gegenteil dessen, was bezweckt wird.

Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck sagt: Verträge seien einzuhalten. Man könne nicht hinterher sagen: "Sorry, ich hab mich geirrt." HO / WKW /Florian Wieser

STANDARD: Die Wirtschaftskammer hält sich auffällig zurück, was den Auszahlungsstopp der übrigen Corona-Hilfen betrifft. Man hört immer nur, dass es eine gute Lösung geben werde. Warten Sie ab, was im Streit zwischen dem Finanzministerium und der EU-Kommission herauskommt?

Ruck: Wiener Unternehmen sind überproportional betroffen von diesen vermeintlichen EU-Widrigkeiten. Einerseits besteht der Verdacht, dass verbundene Unternehmen zu viel an Förderungen bekommen haben könnten, und andererseits, dass die Antragsfrist für die letzte Tranche an Corona-Hilfen zu lang war, weil diese über den befristeten EU-Beihilferahmen hinaus gereicht hat. Wie auch immer das Problem gelöst wird: Für größere Unternehmen hat das gravierende Auswirkungen. Die Wirtschaftsprüfer konnten die in den Bilanzen als Forderungen aufgestellten ausständigen Corona-Hilfen nicht mehr testieren. Denn das Finanzministerium hat ja erklärt, dass man nicht weiß, ob alles rechtskonform gelaufen ist. Das hat Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und in der Folge auf die Bonität et cetera.

STANDARD: Und jetzt? Abwarten und Teetrinken?

Ruck: Ich bin ein Fan von Pacta sunt servanda. Es braucht Handschlagqualität, Verträge sind einzuhalten. Man kann nicht hinterher sagen: „Sorry, ich hab mich geirrt.“

STANDARD: Das sagt das Finanzministerium ja nicht. Seit Monaten heißt es, es werde eine gute Lösung geben. Was werden Sie jetzt tun?

Ruck: Da seitens des Finanzministeriums bis jetzt kein Lösungsvorschlag gekommen ist, hat das Präsidium der Wirtschaftskammer Wien die Dotierung eines Fonds mit fünf Millionen Euro beschlossen. Dieser Fonds soll die Führung von Musterklagen und Musterprozessen um die Beihilfen für Wiener Unternehmen ermöglichen, die sich auf die Republik verlassen haben, aber nun mit ihren Problemen auf unbestimmte Zeit allein gelassen werden.

STANDARD: Warum machen Sie das und nicht die Bundeswirtschaftskammer?

Ruck: Weil die Wiener Unternehmen überproportional betroffen sind vom Auszahlungsstopp.

STANDARD: Von wie vielen Unternehmen sprechen wir?

Ruck: Ich habe zuletzt von rund 8.600 offenen Fällen gehört, davon könnten rund 4.000 von diesen Fragestellungen betroffen sein. Sie haben ihre zusagefähigen Anträge auf Basis des geltenden Rechtsrahmens gestellt, und zu denen sagt die Republik jetzt „Bitte warten“, denn man wisse nicht, ob das richtig war. So ein Umgang tut dem Wirtschaftsstandort nicht gut. Rechtssicherheit ist eines der höchsten Güter. Die Unternehmen müssen sich auf Zusagen und Gesetze verlassen können. Alles andere ist schädlich.

STANDARD: Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Wenn die Republik alles wie geplant auszahlt, droht ein Vertragsverletzungsverfahren, das sich gewaschen hat. Tut sie es nicht, bedeutet dies, dass der Antragsteller Pech gehabt hat.

Ruck: Wenn ich mit Ihnen ein Geschäft mache und Sie irren sich, dann können Sie es auch nicht mir umhängen. Die Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass Verordnungen halten. Der Rechtsrahmen kann nicht nachträglich geändert werden, das geht nicht.

STANDARD: Im September soll ein Plan vorliegen, wie die Abwicklung der für die Auszahlung der Corona-Hilfen zuständigen Cofag vonstattengehen soll. Fürchten Sie, dass die Unternehmen auf ihren offenen Forderungen sitzenbleiben?

Ruck: Das wäre für den Wirtschaftsstandort mit Sicherheit nicht vorteilhaft. Die Rechtssicherheit auch nur anzuknabbern ist für den Standort äußerst schädlich.

STANDARD: Das hat die Interessenvertreter bisher aber auch nicht gestört. Die Republik und die für die Auszahlung verantwortliche Cofag stellen keine Bescheide aus. Es gibt kein Rechtsmittel gegen die Ablehnung von Anträgen oder die Kürzung von Förderungen.

Ruck: Aber man kann jetzt nicht zu den Betroffenen sagen: „Das Risiko tragt jetzt ihr.“ Die Republik sollte sich zu ihrer Verantwortung bekennen.

STANDARD: Sie fordern den Finanzminister auch auf, die ausständigen Förderungen trotz EU-Bedenken auszuzahlen?

Ruck: Ich verstehe nicht, warum der Konflikt mit der EU-Kommission auf dem Rücken der Unternehmen ausgetragen werden soll.

STANDARD: Dieser Fonds, der mit fünf Millionen Euro gefüllt wird, wird für die Durchsetzung der Rechtsansprüche der vielen betroffenen Unternehmen nicht reichen. Wie wählen Sie aus, wer Unterstützung bei Klagen bekommt?

Ruck: Es ist nicht vorgesehen, dass alles der Klagsweg finanziert wird. Aber es werden Rechtsfragen gestellt, die grundsätzlich geklärt werden müssen. Dafür braucht es vielleicht Sachverständigengutachten. Wir wollen mithelfen, Klarheit zu schaffen, dass die Republik für ihre Zusagen einsteht. Dafür sind die fünf Millionen Euro nicht nichts. Der Topf ist gut gefüllt. Vielleicht wird es auch eine Bezuschussung für diejenigen geben, die den Klagsweg beschreiten.

STANDARD: Die Energiekosten machen Haushalte wie Unternehmen zu schaffen, allen voran die Fast-Verdoppelung der Kosten für Fernwärme im Dezember. Den Stromanbieter kann ich wechseln, aber bei Fernwärme gibt es keine Alternative, es gibt mit Wien Energie nur einen Anbieter in Wien.

Ruck: Beim Strom wurde im Vorjahr die Preiskommission eingeschaltet, und ich bin dafür, dass das Gremium auch bei Fernwärme eingeschaltet wird. Denn dann haben wir zumindest einen Tarif per Bescheid überprüft.

STANDARD: Stichwort Mieten. Teilweise haben Haushalte und Geschäftslokale die vierte Mieterhöhung in zwei Jahren. Sehen Sie da Handlungsbedarf?

Ruck: Wir spüren das, nicht zuletzt bei den Lohnforderungen und im Konsumverhalten. Es bräuchte bei den Mieten eine Begrenzung in der Art eines Korridors gegen hohe Ausschläge bei der Inflation wie zuletzt. Beispielsweise könnten Erhöhungen auf 18 Monate begrenzt statt halbjährlich erfolgen. Oder: Ab fünf Prozent Inflation wird nur die halbe Erhöhung weitergegeben. All das wäre über gesetzliche Regelungen möglich gewesen. Dazu gibt es jede Menge Vorschläge von Experten. Die Regierung müsste sich nur damit beschäftigen.

(Interview: Luise Ungerboeck, 9.8.2023)