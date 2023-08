Extreme Wetterereignisse nehmen zu, davor warnen Klimaforschende bereits seit Jahrzehnten. Welch enormer Schaden dadurch angerichtet wird, zeigt ein Blick auf die vergangenen Tage und Wochen. Tausende Menschen im Süden Österreichs stehen vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Existenz. Häuser stehen unter Wasser, andere sind einsturzgefährdet. Dank umfassender Unterstützung durch die Einsatzkräfte werden erste Keller gerade ausgepumpt, beschädigte Möbel entsorgt, wird der Wohnraum langsam einigermaßen wiederhergestellt – sofern möglich.

Zugleich setzen die klimatischen Extremereignisse, die schrittweise zur Normalität werden, auch der Wirtschaft zu. Das galt bisher vor allem für die Landwirtschaft, in der es zu immer mehr Trockenheitsschäden und Ernteausfällen kommt. Doch nun gerät mehr und mehr auch ein zweiter Wirtschaftssektor in den Blick – die Versicherungsbranche.

Diesem Haus in einer Gemeinde bei Leibnitz hat eine Hangrutschung nach den Unwettern die Erde unter dem Fundament weggezogen. APA/ERWIN SCHERIAU

Sonst eher Gesprächsthema unter Fachleuten, wollen sich nun auch die Versicherer in die öffentliche Debatte rund um den Klimaschutz einbringen – und das durchaus zu Recht. Die Schadenssummen haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Allein im Juli hätten Unwetterschäden rund 30 Millionen Euro an Kosten verursacht, schätzt etwa die Wiener Städtische Versicherung.

Appell an die Politik

Der Versicherungsverband Österreich hat deshalb kürzlich seinen Appell an die Politik erneuert. Das momentane System reiche bei derartigen Ereignissen nicht aus, es brauche dringend eine umfassende sogenannte Naturgefahrenversicherung. Und das aus gutem Grund.

Der Vorschlag des Branchenvertreters: das "belgische Modell". Dabei werden Leistungen bei Umweltschäden in bestehende Feuerversicherungen integriert. Deren Vorteil: Fast jeder hat sie; viel mehr Leute als derzeit würden in den Versicherungstopf einzahlen. Außerdem: Eine verpflichtende Versicherung ist EU-rechtlich nicht möglich – und eben dieses Problem ließe sich durch die Feuerversicherung umgehen. Denn Haushalte würden flächendeckend auf rechtskonforme Weise dazu gebracht, sich ausreichend zu leistbaren Prämien versichern zu lassen.

Derzeit werden Schäden oft durch den Katastrophenfonds ausgeglichen – einen staatlichen Topf, bei dem Betroffene keinen Rechtsanspruch auf Auszahlung haben und nur einen Bruchteil der Schadenssumme ersetzt bekommen. Deutlich mehr könnte man mit dem belgischen Modell herausholen, dafür aber braucht es den Gesetzgeber.

Bei all dem darf aber nicht darauf vergessen werden, dass es längerfristig wirksame Maßnahmen braucht, um den Klimawandel und die damit einhergehenden Schäden einzudämmen. Selbstverständlich braucht es in Krisensituationen hier und jetzt Hilfe für Betroffene – eben ausreichend Versicherungen. Aber das ist letztlich eine Symptombehandlung.

Die Wurzel des Problems liegt anderswo. Noch immer lässt die schwarz-grüne Regierung auf das längst überfällige Klimaschutzgesetz warten. Auch das Erneuerbare-Wärme-Gesetz und weitere Regelwerke liegen seit langem auf Eis. Ehe der Vorwahlkampf richtig anläuft, sollte sich die Regierung noch auf diese wichtigen Vorhaben besinnen. Denn wer weiß, was nach der nächsten Nationalratswahl kommt. (Nicolas Dworak, 9.8.2023)