Christopher Drexler über Bargeld in der Verfassung, seinen Rat an Klimakleber und die Arbeit der Bundesregierung

Wie groß die Schäden durch die Unwetter in der Steiermark sind, könne man noch nicht sagen, so der Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler (ÖVP), Mittwochabend in der "ZiB 2". Das, was die Bundesregierung sagt, nimmt er "für bare Münze". Das macht ja nicht jeder oder jede. Nämlich dass man den Katastrophenfonds kurzfristig und schnell aufstocken kann. Freilich bedankt auch er sich wortreich bei den Einsatzkräften und den vielen Freiwilligen, "hier war ein großer Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu spüren".

Christopher Drexler, Landeshauptmann in der Steiermark, war Dienstagabend Gast in der "ZiB 2" bei Armin Wolf. Screenshot: ORF-TVThek

Beim Thema Bodenversiegelung verteidigt Drexler die Arbeit in der Steiermark, das im vergangenen Jahr beschlossene Raumordnungsgesetz gehe in die richtige Richtung, und: "Nicht jede Bodeninanspruchnahme ist gleich eine Versiegelung." Weil unter dieses etwas sperrige Wort Bodeninanspruchnahme auch "ein Spielplatz oder ein Park fallen". "Es gilt, einen sensiblen Umgang zu finden, aber gleichzeitig natürlich auch manche Bedürfnisse weiterhin zu erfüllen": Dieser Satz lässt sich wohl auf so ziemlich alles anwenden. Als Beispiel bringt er die Koralmbahn, "das ist auch Bodenversiegelung, und dennoch ist es gut für das Klima, gut für die Menschen und gut für die Mobilitätswende".

ZIB 2: Landeshauptmann Drexler (ÖVP) zu den Überschwemmungen

ORF

Ob die ÖVP-Spitze Klimaschutz ernst nehme, will Wolf von Drexler wissen. Auch hier antwortet Drexler wieder sehr allgemein, "jeder vernünftige Mensch weiß, dass der Klimaschutz die Aufgabe unserer Epoche ist". Und er schickt nach: Es sei "ganz wichtig, dass man Klimaschutz auch mit Wohlstand weiterhin vereinbaren kann". Er will sich hier auf den technologischen Fortschritt verlassen. Den Klimaklebern richtet er aus, dass es "weitaus vernünftigere Wege" gebe, für den Klimaschutz einzutreten.

Bei der Bargeld-in-der-Verfassung-Debatte weicht er nach seiner Aussage, dass er generell gegen die Überfrachtung der Verfassung sei, nochmals in Richtung Allgemeinplatz aus: "Das einzige Geld, das mich am heutigen Tag intensiv interessiert, ist jenes, das wir hoffentlich gemeinsam aufstellen, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Kärnten und der Steiermark zu helfen." Die Kritik an der Regierung kommt zumindest in diesem "ZiB 2"-Interview eher zwischen den Zeilen vor. Generell sei die Bundesregierung "insgesamt besser als ihr kolportierter Ruf". Der Erkenntnisgewinn war enden wollend. (Astrid Ebenführer, 9.8.2023)