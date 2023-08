Die Schadenssumme in der ersten Jahreshälfte 2023 lag bei etwa 14 Millionen Euro, die Regierung führt den Anstieg auch auf verstärkte Kontrollen zurück

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lobte die hohe Aufklärungsquote bei angezeigten Fällen. APA/GEORG HOCHMUTH

Die Zahl der aufgedeckten Fälle von Sozialleistungsbetrug ist im ersten Halbjahr 2023 wieder gestiegen, nachdem sie im Vorjahr gesunken war. Konkret haben Finanz- und Kriminalpolizei, die in einer Sonderkommission zusammenarbeiten, Fälle mit einem Schadenswert von 14 Millionen Euro aufgeklärt. Das sei fast so viel wie im gesamten Jahr 2022, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Es gab rund 2.200 Anzeigen, das ist ein Plus von 28 Prozent – damit wird in etwa das Niveau von 2021 wieder erreicht. Rund die Hälfte der Anzeigen entfiel auf die Bundeshauptstadt Wien. Durch den guten Informationsaustausch mit den auszahlenden Stellen, wie etwa dem AMS und der Gesundheitskasse ÖGK, sei die Aufklärungsquote in dem Bereich besonders hoch, betonte Karner – sie liege bei mehr als 99 Prozent. "Wer glaubt den Sozialstaat missbrauchen zu können, wird dabei erwischt", kommentierte Karner. Das häufigste Delikt sei der widerrechtliche Bezug von Arbeitslosengeld, während die Personen eigentlich andere Einkünfte haben, die sie verschleiern, indem sie schwarz arbeiten. Auch der unberechtigte Bezug von Beihilfen für Kinder, etwa durch Vorspiegelung falscher Geburtsurkunden, sei ein veritables Problem.

Mehr Kontrollen am Flughafen

Mit 72 Prozent stammt die große Mehrheit der Tatverdächtigten nicht aus Österreich, sagte Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt. Reisebewegungen spielten beim Sozialleistungsbetrug eine große Rolle, weil etwa Personen ihre Auslandsaufenthalte nicht melden, obwohl sie aufgrund des Bezugs des Geldes dazu verpflichtet wären. Deshalb werde die Taskforce Sozialleistungsbetrug in den kommenden Monaten auch verstärkt Schwerpunktkontrollen an Flughäfen durchführen, um unerlaubte Auslandsreisen zu entdecken. Genaue Zahlen zu der Schwerpunktaktion wollte Tatzgern nicht nennen. Man habe bereits im ersten Halbjahr 2023 den Kontrolldruck um etwa 15 Prozent gesteigert, das mache sich auch an den gestiegenen Fallzahlen bemerkbar.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zog ein positive Bilanz über die Ermittlungstätigkeit der Taskforce. Ein ausgebautes Sozialsystem sei wichtig als Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft, die auf Hilfe angewiesen sind. Dabei müsse es aber auch eine Solidarität mit jenen geben, die Sozialleistungen durch ihre Steuern und Beiträge finanzieren, weshalb der Staat genau kontrolliere, ob Gelder zu Recht bezogen werden. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit.

Insgesamt hat die Taskforce seit ihrer Gründung Sozialleistungsbetrug in einer Schadenshöhe von 89 Millionen Euro festgestellt. Laut Finanzpolizei-Leiter Wilfried Lehner übersteigt das die Kosten der Kontrolle deutlich, sodass sich Ausgaben für die Taskforce auch finanziell für den Staat rentierten. (ta, 9.8.2023)