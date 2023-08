Im US-Bundesstaat Florida dürfen Schülerinnen und Schüler des Schulbezirks Hillsborough Country künftig bestimmte Ausschnitte der Werke William Shakespeares nicht mehr lesen. Grundlage dafür ist ein angepasster Lehrplan für öffentliche Schulen, nach dem in Folge eines 2022 beschlossenen, als "Don't say gay" bekannten Gesetzes "sexuell aufgeladene Literatur" nicht mehr in Klassenzimmern des Sunshine State unterrichtet werden darf.

Präziser gesagt sind laut dem "Parental Rights in Education Act" Inhalte verboten, die "Pornografie oder obszöne Darstellung sexuellen Verhaltens zeigen". Und derlei gibt es nach Ansicht der Schulbehörde in Shakespeares Werken nun mal zuhauf. Shakespeare thematisierte neben vorehelichem Sex und dem Bruch traditioneller Geschlechterrollen etwa auch diverse sexuelle Identitäten. Früher hatten die Schülerinnen und Schüler zwei Werke Shakespeares in ihrer Gesamtheit lesen müssen.

Sakespeares "Romeo und Julia" ist den Schulbehörden in Florida zu versaut. REUTERS/ANNA GORDON

Selbstverständlich dürften aber die jugendfreien Passagen weiterhin gelesen und besprochen und das Gesamtwerk in den Bibliotheken ausgeliehen werden, heißt es von der Schulbehörde. Die Schulbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich etwa auch die Großstadt Tampa fällt, behauptet, es handle sich um eine Neuausrichtung des Lehrplans. Dieser solle eine größere Bandbreite an Büchern ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer hatten befürchtet, verklagt zu werden, wenn sie die Inhalte weiter lehren. Das "Don't say gay"-Gesetz sieht strafrechtliche Konsequenzen vor, wenn im Unterricht bis zur dritten Schulstufe – etwa auch auf Nachfragen der Schülerinnen und Schüler – über Homosexualität oder Geschlechtsidentitäten gesprochen wird.

Schwule Pinguine auch verboten

Im Bezirk Lake County, etwas außerhalb von Orlando, fiel bereits in den vergangenen Wochen ein Kinderbuch, das die Geschichte zweier schwuler Pinguine, die gemeinsam ein Ei ausbrüten, dem Gesetz zum Opfer. "And Tango Makes Three" darf seither nur mehr in der Bibliothek und nicht mehr in Klassenzimmern gelesen werden. Das Kinderbuch beruht dabei auf wissenschaftlichen Tatsachen, denn tatsächlich wird unter Pinguinen – und auch anderen Tieren – Homosexualität beobachtet.

Der für die Verbote verantwortliche republikanische Gouverneur und erzkonservative Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis tritt seit Monaten als "anti-woker" Hardliner auf, der die "Cancel-Culture" der politischen Linken verurteilt. (faso, 9.8.2023)