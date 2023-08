Wieder vereint: Alexander Schmidt und James Holland. REUTERS

Wien - Fußball-Bundesligist Austria Wien hat sich mit Stürmer Alexander Schmidt verstärkt. Der 25-jährige Wiener kommt vom portugiesischen Erstligisten FC Vizela und unterschrieb bei der Austria einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der 1,93 m große Schmidt soll den zu Hertha BSC Berlin abgewanderten Torjäger Haris Tabakovic ersetzen.

"Mit Alex haben wir einen Stürmer gefunden, der genau in unser Suchprofil gepasst hat und wir so nicht im Kader hatten. Er gibt uns weitere Varianten für unsere Offensive", erklärte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner. Schmidt hat für WAC, SKN St. Pölten und LASK insgesamt 69 Bundesligaspiele absolviert und 15 Treffer erzielt, vorwiegend für St. Pölten in der Saison 2020/21 (13). (APA; 9.8.2023)