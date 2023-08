Los Angeles – Wegen Schüssen auf die US-Rapperin Megan Thee Stallion (28, "Body") muss der kanadische Rapper Tory Lanez (31, "Say It") für zehn Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Kalifornien verurteilte ihn am Dienstag. Lanez, mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson, hatte im Juli 2020 in Hollywood auf die Musikerin geschossen.

Megan Thee Stallion schlug eine Welle an Hass entgegen, nachdem sie Tory Lanez beschuldigt hatte, sie angeschossen zu haben. AFP/MARIA ALEJANDRA CARDONA

Eine Jury in Los Angeles hatte ihn im Dezember für schuldig befunden, Megan Thee Stallion in die Füße geschossen zu haben. Das Strafmaß stand noch aus. Im Raum stand auch eine Haftstrafe von mehr als 20 Jahren.

Polizeigewalt im Hinterkopf

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2020, als sich Stallion unter anderem mit Lanez im Auto befand, es zum Streit kam und sie aussteigen wollte. Ihren Angaben zufolge forderte er sie zum Tanzen auf – mit einer geladenen Waffe in der Hand, die er mehrmals abdrückte. Eine Kugel traf ihren Fuß.

Stallion gab damals vor Polizisten zunächst an, auf Glasscherben getreten zu sein. Im selben Jahr waren George Floyd und Breonna Taylor durch Polizeigewalt getötet worden. Stallion fürchtete die Folgen, die die Wahrheit für alle Beteiligten haben könnte. "Ich habe es der Polizei nicht sofort gesagt, weil ich nicht sterben wollte." Drei Tage später gab sie an, dass sie angeschossen worden war. Später nannte sie auch den Namen Tory Lanez.

Als Lügnerin dargestellt

Danach machte man sich öffentlich über sie lustig, stellte sie als Lügnerin dar, unmissverständlich etwa im Song "Circo Loco" von Rapper Drake (This bitch lie 'bout getting shots, but she still a stallion). Sein Kollege 50 Cent verglich Stallion mit US-Schauspieler Jussie Smollett, der einen rassistisch motivierten Angriff erfunden hatte. Dabei bestätigte der Arzt, der Stallion nach dem Vorfall operiert hatte, dass sie eine Schusswunde erlitten hatte. Bei Tory Lanez wurden Schmauchspuren festgestellt.

Im April hatte die Grammy-Gewinnerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Pete heißt, in einem Beitrag für das US-Magazin "Elle" über den Vorfall und über den Hass geschrieben, der ihr von vielen entgegenschlug, als sie Lanez beschuldigte. Sie habe eine Depression erlitten, ihr Trauma sei zum "Running Gag" geworden. Den Schuldspruch für Lanez bezeichnete Stallion als "Sieg für jede Frau, die jemals beschämt, abgewiesen und für ein an ihr begangenes Gewaltverbrechen verantwortlich gemacht wurde". (maa, APA, 9.8.2023)