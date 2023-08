Peter Kratzert führt das Würstelstandl "Alles Walzer, alles Wurst" am Quellenplatz in Wien-Favoriten. Über Currywurst, Inflation und wie er zu dem Namen kam

"Ich habe den Würstelstand von meinem Vater übernommen, der hat ihn vor 30 Jahren gekauft. Ich selbst führe ihn schon seit 17 Jahren. Ich war bereits davor im Gastgewerbe tätig, als Saisonarbeiter. Die eine Hälfte des Jahres habe ich gearbeitet, die andere bin ich herumgereist. Dann stand ich vor der Wahl, ob ich den Stand übernehme oder nicht. 'Mah na. Ob ich das jeden Tag dann schaff?', hab ich mir gedacht. Mit meiner Freundin war ich in der Zeit in Thailand. Die Stände dort haben mich inspiriert, mein eigenes Geschäft mit gutem Essen zu machen. Vorher war es ein bisserl ein Biertrinkerlokal, es ist nicht ganz um die Wurscht gegangen. Ich habe dann alles umgekrempelt und den Fokus aufs Essen gelegt.

Deutsches Würstel in Wien

Der Gamechanger für mich und das Standl war die Berliner Currywurst. Der Sender 'Kabel eins' zeigte damals immer wieder Sendungen darüber, wie und was Deutsche essen. Stefan Raab hat in seiner Sendung 'TVTotal' die Currywurst gehypt. Und ich bin auf den Zug aufgesprungen. Das Rezept hab ich von einem Currywurststand in Deutschland bekommen. Und das ist dermaßen eingeschlagen, dass ich mir die Gäste danach aussuchen konnte. Die sind von überall hergekommen. Ich habe dann aufgehört, Schnaps zu verkaufen, und mehr Essen angeboten. Jenen Leuten, die sich hier immer aufgeführt haben, bat ich, nicht mehr zu kommen. Das haben sie respektiert. Die sind trotzdem wiedergekommen, aber eben zum Essen. Seitdem hat sich der Ruf auch gebessert.

Peter Kratzert führt den Würstelstand Alles Walzer, alles Wurst im zehnten Bezirk seit 17 Jahren. Foto: Kevin Recher

Damals wollte ich mich in den Lokalführer des 'Falter' eintragen. Da ist es zwingend notwendig, einen Lokalnamen zu haben. Aber den hatte ich noch nicht, mir ist nie etwas Passendes eingefallen. In der Zeit fand gerade der Wiener Opernball statt. Und ich dachte mir: 'Alles Walzer, alles Wurst'. Ein paar Tage später dann erschien ein Artikel, in dem sie den Namen als super Standlnamen bezeichnet haben. Ich habe ihn dann auch patentieren lassen. Der Name ist geschützt.

Stille Nächte

Mein Stand wurde von Zeitungen in Würstelstand-Rankings immer topplatziert. Das ist ein schönes Gefühl. Einschneidend war vor kurzem, als ums Eck das Irish Pub zugesperrt hat. Das hatte bis vier in der Früh offen. Da sind immer eine Menge Leute gekommen, die fallen jetzt total weg. Durch die Pandemie haben viele Leute ihre Gewohnheiten geändert. Am Wochenende ist die Stadt mittlerweile relativ leer. Viele Nachtlokale haben zugesperrt, am Abend ist es ruhiger geworden. Durch die Teuerung findet das Ende des Monats am Konto bereits Mitte des Monats statt. Wenn man sich das Fortgehen nicht mehr leisten kann, dann geht man auch nicht mehr zum Würstelstand. Wir haben schon die Öffnungszeiten verkürzen müssen.

Ich bin mit den Preisen auch nach oben gegangen. Weniger als die anderen in der Innenstadt, aber doch mehr, als ich es früher gemacht habe. Früher waren es 10-Cent-Schritte im Jahr. Heuer ist es anders. Zum Beispiel hat die Bosna im Frühjahr noch 4,90 Euro gekostet und jetzt 5,50 Euro. Ich muss meine fünf Mitarbeiter bezahlen. Und der Strom ist teuer, die Geräte laufen ja fast durch.

Bis in die Früh hinein gibt es auf dem Quellenplatz Würstel. Foto: Kevin Recher

Anpassung ist wichtig

Wir sind im Zehnten, das ist ein Multikultibezirk. Wenn hier jemand wegzieht oder das Geschäft zumacht, dann kommen keine Österreicher nach. Und die fehlen uns. Es waren früher auch noch mehr Pendler hier, viel mehr Steirer, Burgenländer, die hier gearbeitet haben und zu uns gekommen sind. Dafür haben wir mehr Gäste aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die lieben den Würstelstand, und die essen gern. Man muss halt bissl umdenken, sich anpassen, sonst macht man kein Geschäft mehr. Vegetarische Würstel bieten wir hier nicht an. Ich hab's aber probiert. Nur sind die Würstel schlecht geworden, weil die Nachfrage zu gering war.

Am besten geht nach wie vor die Käsekrainer, das ist das allerbeliebteste Würstel. Sogar die Berliner Currywurst, die ich eigentlich mit Bratwurst mache, essen sehr viele mit Käsekrainer. Meine Gäste wollen auf die Käsekrainer nicht verzichten, aber dennoch etwas Exotisches essen. Meine Lieblingswurst variiert immer. Was ich sehr gerne esse ist eine scharfe Burenwurst, gekocht, mit Zwiebelsenf und Ketchup.

Man darf nicht immer raunzen. Jede Generation hat immer schon gesagt, dass früher alles besser war. Das war schon bei den Großeltern so. Man wird halt selbst älter und ein bisschen unflexibler. Man hat sich an etwas gewöhnt, das wird durchgezogen, umgewöhnen will man sich nicht mehr. Aber das ist halt die Frage. Man muss sich der Zeit anpassen, ich bin jetzt 46, das wird schon gehen." (Kevin Recher, 13.8.2023)