Columbus – Ein Glückspilz in den USA hat einen rund 1,58 Milliarden Dollar (etwa 1,44 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 13, 19, 20, 32 und 33 sowie der Zusatzzahl 14 wurde im Bundesstaat Florida eingereicht, wie die Betreiber der Lotterie Mega Millions am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilten. In 31 Ziehungen zuvor hatte niemand die sechs richtigen Zahlen getippt, daher war der Jackpot so angewachsen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich über die höchste Gewinnsumme der Lotterie Mega Millions freuen: 1,58 Milliarden Dollar. EPA/JOHN G. MABANGLO

Es sei der bisher höchste Gewinn in der Geschichte dieser Lotterie. Der bisherige Rekord lag bei 1,54 Milliarden US-Dollar und war 2018 erzielt worden. Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln vertreten. Gewinne werden in Jahresraten oder sofort ausgezahlt und müssen versteuert werden.

Wahrscheinlichkeit extrem gering

Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, lag bei etwa einer zu 303 Millionen. Den kompletten Gewinn gibt es nur, wenn er in insgesamt 30 Jahresraten ausgezahlt wird. Bei einer sofortigen Auszahlung gibt es rund 783 Millionen Dollar – ebenfalls vor Steuern.

Der bisher größte Jackpot in den USA war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: In der Lotterie Powerball gab es damals 2,04 Milliarden Dollar. (APA, 9.8.2023)