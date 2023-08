Das Game "Fortnite" ist im Kern ein "Battle Royale"-Shooter, der sich aber im Lauf der Zeit zu einer Art von sozialem Netzwerk mit optionalem Spielinhalt entwickelt hat. Seit einiger Zeit ist es Nutzern möglich, die Werkzeuge von "Fortnite" zu nutzen, um eigene Inhalte umzusetzen und anderen zugänglich zu machen.

So auch der jüdische Spieleentwickler Luc Bernard. Unter dem Titel "Voices of the Forgotten" ("Die Stimmen der Vergessenen") hat er ein virtuelles Museum errichtet, das dem Gedenken an die Opfer des Holocaust gewidmet ist. Der Fokus liegt dabei auch auf Jüdinnen und Juden außerhalb Deutschlands, die Opfer des Naziregimes und seiner Verbündeten wurden.

Darunter etwa Widerstandskämpfer der Widerstandsgruppe "Jüdischen Armee", die sich dem französischen Vichy-Regime entgegenstellten. Nach dem Waffenstillstand mit dem NS-Regime beteiligte sich die über die nicht von Deutschland besetzten Gebiete herrschende Regierung unter Pierre Laval und Philippe Pétain ebenfalls am Holocaust, erließ antijüdische Gesetze, arisierte Betriebe und wirkte an der Deportation von Juden, Regimegegnern und anderen Menschen in Vernichtungslager mit.

Shoah-Leugnung und Gewaltwünsche

Mit seinem Projekt will Bernard vor allem jüngere Menschen über massenhafte Verfolgung, Internierung und schließlich Ermordung von Jüdinnen und Juden informieren. Eröffnet werden soll das Museum in den kommenden Wochen.

Doch die Reaktionen darauf fielen längst nicht nur positiv aus. Unter seinen Tweets sowie unter einer von der Zeitung "Jewish Chronicle" veröffentlichten Videotour durch das Museum sammelten sich zahlreiche antisemitische Kommentare.

Mehrere Beispiele dafür hat Mick Prinz von der Amadeu-Antonio-Stiftung gesammelt. Neben der Leugnung der Shoah dokumentiert er etwa Postings, in denen Nutzer Bernard mitteilen, er solle sich in ein KZ begeben. Ein Teil der Hassposter dürfte aus der Anhängerschaft von Nick Fuentes stammen, einem rechtsextremen US-amerikanischen Influencer, der bekannt für seine antisemitischen Ansichten und Tiraden ist.

Auch unter dem Youtube-Video ist Ähnliches zu lesen. "Judenverehrung in der Schule, jetzt Judenverehrung in Videospielen", moniert ein Poster. "Ye hatte recht", schreib ein anderer mit Verweise aus den ebenfalls mit judenfeindlichen Aussagen aufgefallenen Rapper, der sich vormals Kanye West nannte.

Walkthrough: World's first Fortnite Holocaust museum

The Jewish Chronicle

Keine Waffen und Emojis

Unter den Reaktionen finden sich auch Verschwörungstheorien mit antisemitischer Konnotation. Ein User erklärt etwa, dass viele Verwandte eines jüdischen Freundes während des Holocaust ums Leben kamen und der Rest der Familie in die USA emigrierte. Darauf die Antwort eines anderen Nutzers: "Meine Mutter starb bei 9/11, das von Israel ausgelöst wurde, damit Amerika seine Gegner im Irak bekämpft."

Es gibt aber auch andere Kritik an dem Projekt. Manche vertreten etwa die Ansicht, dass "Fortnite" als Umgebung für so ein Gedenkprojekt ungeeignet sei, etwa weil man das virtuelle Museum ja zerstören oder darin herumschießen könne. Das entspricht allerdings nicht den Tatsachen, denn wer eigene Karten in "Fortnite" umsetzt, kann auf diesen den Waffengebrauch sowie den von Emojis bzw. Tanzanimationen deaktivieren, was bei "Voices of the Forgotten" auch der Fall ist. (gpi, 9.8.2023)