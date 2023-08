Angesichts der schwierigen konjunkturellen Lage wird in Deutschland der Ruf nach einem Aussetzen der Schuldenbremse lauter. Doch Christian Lindner lehnt ab

Christian Lindner, deutscher Finanzminister und FDP-Chef, will sich von seinem Kurs nicht abbringen lassen. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Noch ist es eher ruhig im politischen Berlin. Kanzler Olaf Scholz ist gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen, die Abgeordneten sind noch in den Ferien oder im Wahlkreis.

Doch nach der Sommerpause steht gleich die parlamentarische Beratung des Haushalts 2024 auf der Tagesordnung. Den Entwurf hat der Bundestag noch im Juli abgesegnet und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zeigte sich sehr zufrieden, weil mit dem Etat für das kommende Jahr zum zweiten Mal in Folge die Schuldenbremse wieder greifen soll. Diese deckelt die Neuverschuldung des Bundes auf maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ausnahmen sind nur in außergewöhnlichen Krisen möglich, und die gab es zuletzt mit Pandemie und Ukrainekrieg massiv.

"Keine Spielräume"

Jetzt aber will Lindner wieder streng sein und sagt: "Der Konsolidierungskurs muss in den kommenden Jahren entschieden fortgesetzt werden. Es gibt keine Spielräume, die genutzt werden können für zusätzliche verteilungspolitische Ideen." Im Jahr 2024 hat Lindner einen Spielraum bei der Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro, und den will er auch ausnutzen.

Der oppositionellen Union ist sogar das zu viel. "Dieser Haushalt ist nicht solide durchfinanziert", kritisiert CDU-Chef Friedrich Merz. Lindner halte "nur formal die Schuldenbremse ein", weil er sich "aus Krediten bedient, die im vergangenen Jahr bei der ausgesetzten Schuldenbremse auf Vorrat angelegt worden sind".

Mehr Geld für Schulen und Wohnungen

Man staunte also in Berlin nicht schlecht, als sich nun der Bürgermeister der deutschen Hauptstadt, Kai Wegner (CDU), zu Wort meldete und angesichts der schwierigen konjunkturellen Lage in Deutschland für die kommenden fünf Jahre forderte: „Wir müssen die Schuldenbremse auf Bundesebene aussetzen, um Investitionen zu ermöglichen." Ihm schwebt mehr Geld für neue Schulen, Wohnbauförderung sowie eine sichere und bezahlbare Energieversorgung vor.

Dabei war die Union immer so stolz auf die Schuldenbremse, die 2009, als Angela Merkel Kanzlerin war, ins Grundgesetz aufgenommen wurde. 2014 hielt sie der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum ersten Mal seit 45 Jahren ein.

Während sich die CDU-Spitze von Wegner distanziert, bekommt er Zustimmung von Ökonomen. "Kai Wegner hat recht und spricht das Offensichtliche aus, nämlich, dass die Schuldenbremse und die Vernachlässigung von Investitionen eine zentrale Ursache für die wirtschaftliche Misere und fehlende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sind", sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Und auch der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, meint: "Die Schuldenbremse erweist sich als Steuersenkungsbremse."

Grüne wollen bauen

Die Grünen fordern zwar nicht explizit die Aussetzung der Schuldenbremse, aber ein Investitionsprogramm für allem für die Bauwirtschaft. Aus der Bundestagsfraktion kommt der Vorschlag 30 Milliarden Euro, hauptsächlich aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), einzubringen. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will der Industrie einen vergünstigten Strompreis ermöglichen.

Beidem jedoch steht Kanzler Scholz nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber. Er verwies bei seinem ersten Auftritt nach der Sommerpause auf die Beschlüsse zum Etat: „Wir haben den Haushalt gemeinsam entwickelt." Lindner selbst machte auch noch einmal klar, dass er seinen Kurs nicht ändern will und sagte: "Zum Glück hat die Schuldenbremse Verfassungsrang und ist nicht ins Belieben von Politikern gestellt." (Birgit Baumann aus Berlin, 9.8.2023)