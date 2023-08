Die Pegel der Glan und der Gurk gingen in Kärnten zwar zurück, am Mittwoch wurden aber neue Regenfälle prognostiziert. Kanzler Nehammer will mehr Geld für den Katstrophenfonds

Die Flüsse Glan und Gurk führen noch immer Hochwasser. Das Bild zeigt die Situation im Raum St. Veit an der Glan am Montag. APA/WOLFGANG JANNACH

Klagenfurt – Die Lage in den südösterreichischen Hochwassergebieten hat sich bis Mittwoch weiter langsam entspannt. In der Früh wurde die Zivilschutzwarnung für den Klagenfurter Stadtteil Viktring aufgehoben. Weiterhin aufrecht waren Zivilschutzwarnungen in den Gemeinden Keutschach (Klagenfurt-Land), Globasnitz, Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) und Lavamünd (Bezirk Wolfsberg). Ein Pflegeheim im südsteirischen Kaindorf an der Sulm musste erneut evakuiert werden.

In Kärnten hat es am Mittwochnachmittag noch einen Rettungseinsatz in Zusammenhang mit dem Hochwasser gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr führte in Maria Saal Sicherungsarbeiten an einem Hochwasserabflussgerinne durch, weil ein Damm zu brechen drohte. Direkt vor den Augen der Feuerwehrleute kam plötzlich eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit mit ihrem Auto wegen Sekundenschlafs von der L71 ab und stürzte in den Hochwasserabfluss, der zu diesem Zeitpunkt einen Wasserstand von zwei Metern führte. Die Feuerwehrmitglieder sprangen sofort ins Wasser und bargen die Lenkerin, die lediglich leicht verletzt wurde, teilte die Polizei mit.

Diskutiert wurde angesichts der Katastrophenschäden über eine Aufstockung der finanziellen Hilfen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stellte in einer Aussendung eine Höherdotierung des Katastrophenfonds in Aussicht. "Wenn wir das Ausmaß der Schäden kennen und eine Aufstockung der Finanzmittel des Bundes notwendig ist, dann werden wir das tun", so Nehammer. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) berichtete von einem Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), in dem er für mehr Geld zur Katastrophenhilfe appelliert habe. "Dabei geht es nicht zuletzt auch darum, präventiv mehr notwendige Gerätschaften anzukaufen, um in Zukunft noch schneller Hilfe vor Ort leisten zu können und damit bessere Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte zu schaffen." Vonseiten des Landes wurden zehn Millionen Euro Hilfen für Gemeinden zur Wiederherstellung der Infrastruktur angekündigt, darüber hinaus werden Gemeinden zinslose Kredite angeboten.

Gemeinde- und Städtebund fordern "massive weitere Hilfen des Landes"

Das Land Kärnten gab am Mittwoch bekannt, sich mit Spendenorganisationen abzustimmen, es wurde aufgerufen, nur an offizielle Organisationen zu spenden. Außerdem wird eine Soforthilfe für Unwetteropfer angeboten, sie ist gestaffelt nach Schadenshöhe und wird in Höhe von 1.000 bis maximal 10.000 Euro ausbezahlt. Gemeinde- und Städtebund haben unterdessen "massive weitere Hilfen des Landes" gefordert, um beschädigte Infrastruktur in den Gemeinden wieder aufzubauen. Wegen fehlender Einnahmen und unverschuldeter Kostensteigerungen würden vielen Gemeinden bereits jetzt die liquiden Mittel fehlen. Konkret fordert man die dem Land zufließenden Beihilfenrückzahlung von TUIfly in der Höhe von 9,3 Millionen Euro sowie eine höhere Dotierung des Katastrophenfonds durch den Bund.

Aufräumarbeiten in Radsberg (Kärnten). APA/GERD EGGENBERGER

In Klagenfurt werden nach wie vor Keller ausgepumpt, der Grundwasserstand war weiterhin sehr hoch. Die Wörthersee-Ostbucht mit dem Klagenfurter Strandbad war inzwischen wieder befahrbar. Die gesperrte Straße wurde am Mittwoch in der Früh wieder freigegeben, das Strandbad und das Lorettobad bleiben vorerst geschlossen. Die Pegel der Glan und der Gurk gingen weiter zurück, auch wenn beide Flüsse im Raum Klagenfurt noch immer Hochwasser führten. Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr sagte auf APA-Anfrage, dass in Klagenfurt derzeit noch 80 Einsätze offen seien. Einige Tiefgaragen seien noch geflutet, außerdem zahlreiche Keller. Es werde noch Tage dauern, für Sonntagabend sei die vorerst letzte Sitzung des Krisenstabs geplant.

Assistenzeinsatz des Bundesheers

Für Mittwoch war erneut Regen angesagt. Die Einsatzkräfte in Kärnten hoffen auf geringe Niederschlagsmengen und möglichst keine neuen Probleme. Germ fordert von der Politik eine massive Verstärkung des Damms am Treimischer Teich oberhalb von Viktring. Der Damm hatte am Wochenende gedroht zu brechen. "Am Fuß des Damms ist das Wasser gekommen." Der gesamte Stadtteil einschließlich des Stifts wäre von einem Dammbruch betroffen gewesen. Eine Evakuierung des gesamten Stadtteils sei diskutiert worden, so Germ.

Der Assistenzeinsatz des Bundesheers in Kärnten lief mit 130 Soldatinnen und Soldaten sowie zwei Hubschraubern weiter. Erkundungs- und Transportaufgaben wurden abgearbeitet, sagte ein Sprecher. Eine Behelfsbrücke in Neuhaus werde voraussichtlich am Mittwoch fertiggestellt, Ortschaften am Motschulaberg seien dann wieder über den Landweg erreichbar. Die Arbeiten an einer 50-Tonnen-Fähre über die Drau, um schweres Gerät in die abgeschnittene Ortschaft Unterguntschach zu bringen, werden voraussichtlich bis Ende der Woche dauern. Unterbergen bei Völkermarkt wird seit Dienstag mit schwerem Pioniergerät von Muren und Geröll freigeräumt.

Wasserspenden in der Südsteiermark

In der Südsteiermark laufen die Aufräumarbeiten ebenfalls weiter, doch in mehreren Ortschaften gibt es wegen verschmutzter Brunnen derzeit kein frisches Trinkwasser. In den Ortschaften Lichendorf, Oberschwarza, Unterschwarza und Weitersfeld an der Mur wurde das Grundwasser durch die Überschwemmungen über weite Teile verunreinigt. Mit 65 Haushalten ist Lichendorf am stärksten betroffen. Trinkwasser kann dort weiterhin nur aus angeliefertem Frischwasser bezogen werden. Coca-Cola Österreich hat nun 2.000 Liter Mineralwasser zur Unterstützung der kurzfristigen Versorgung gespendet. Das Rote Kreuz organisierte Transport und Anlieferung. Das in 1,5-Liter-Flaschen abgefüllte Mineralwasser wurde vom Rotem Kreuz Mittwochvormittag am Vorplatz der Freiwilligen Feuerwehr Lichendorf an Reinhold Höflechner, Bürgermeister der Gemeinde Straß, übergeben. Eine Trinkwasserausgabestelle für die Bevölkerung wurde eingerichtet.

Aufräumarbeiten in Kossiach (Kärnten). APA/GERD EGGENBERGER

Neben den vier Ortschaften in der ehemaligen Gemeinde Murfeld sind auch weitere Haushalte in der Steiermark davon betroffen, von der Wasserversorgung abgeschnitten zu sein, dabei handle es sich aber laut Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung des Landes, um vereinzelte Fälle. Er blickte Mittwochvormittag mit Sorge auf den Wetterbericht: Für den Nachmittag waren in den schon schwer betroffenen Gebieten wieder teilweise schauerartiger Niederschlag im Anmarsch. "25 Millimeter pro Quadratmeter sind prognostiziert, das klingt nicht nach so viel, aber bei vollständig gesättigten Böden können sie die Rutschaktivitäten wieder anheizen."

Erneute Evakuierung eines Pflegeheims

Das am Wochenende schon einmal geräumte Pflegeheim in Kaindorf an der Sulm musste abermals evakuiert werden, da das Grundwasser wieder in den Keller eindrang und die dort installierten Maschinen für den Betrieb des Heims nicht aktiviert werden können. Rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner sind betroffen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen berichtete auf Twitter, sie habe sich bei Bundeskanzler Karl Nehmanner (ÖVP) über die Lage in den Kärntner und Steirer Katastrophengebieten informiert. "Respekt vor den betroffenen Menschen und den nimmermüden Rettungskräften. Und ein großer Dank an Österreich für Hilfsangebote an seine ebenfalls betroffenen Nachbarn. Das ist europäische Solidarität!"

Seit Mittwoch operieren von Klagenfurt aus zwei Hubschrauber des Bundesheeres in Slowenien. Sie führen in Abstimmung mit der Krisenkoordination der slowenischen Streitkräfte Erkundungsflüge in der besonders stark vom Unwetter betroffenen Region Dravograd-Mežica-Crna na Koroškem durch. Außerdem sollen dringend benötigte Güter wie Lebensmittel, Medikamente und Trinkwasser in abgeschnittene Ortschaften geflogen werden. (APA, 9.8.2023)