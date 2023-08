Dreharbeiten laufen seit Anfang August in Wien und Niederösterreich - Umut Dag führt Regie - Zweiteiler 2024 in ORF 2 zu sehen

Wien - Auch nach drei Staffeln fließt noch "Vienna Blood". Denn die Krimiserie bekommt zwei weitere 90-Minüter, die 2024 in ORF 2 zu sehen sein sollen. Für den Zweiteiler "Mephisto" laufen seit Anfang August Dreharbeiten in Wien und Niederösterreich, wobei etwa in der Seegrotte Hinterbrühl und beim Oberen Belvedere Schauspieler Matthew Beard und Juergen Maurer in ihre Rollen als unkonventionelles Ermittlerduo im Wien der Jahrhundertwende schlüpfen.

Matthew Beard und Juergen Maurer in der neuen Staffel von "Vienna Blood". Foto: ORF/MR Film/Endor Productions/Petro Domenigg

Dabei heften sich die beiden Ermittler auf die Fersen von "Mephisto", einem gefährlichen Maulwurf im Geheimdienst der Monarchie. Zusehends passieren Morde, und auch für Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) und Max Liebermann (Matthew Beard) wird es gefährlich. Die Geschehnisse werden immer undurchsichtiger. Klar ist nur: Mephisto und seine Mitverschwörer holen zu einem vernichtenden Schlag gegen die Monarchie aus.

Umut Dag führt Regie

Während die Hauptdarsteller die gleichen bleiben, gibt es am Regiesessel einen Wechsel. Robert Dornhelm, der für die Staffeln 2 und 3 verantwortlich zeichnete, machte Platz für Umut Dag, der bereits in der ersten Staffel zwei Folgen übernommen hatte. Die Drehbücher, die auf den Motiven von Frank Tallis' Roman "Teuflischer Walzer" basieren, stammen von Stephen Thompson.

"Durch die internationale Kooperation mit starken Partnern können wir in Österreich Produktionen wie diese auf höchstem Niveau realisieren und heimischen Kreativen die Chance bieten, ihr Können auch auf der internationalen Bühne zu präsentieren", freute sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung. ORF und ZDF sind als Co-Produzenten bei der Produktion von MR Film und Endor Productions an Bord. (APA, 9.8.2023)