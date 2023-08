Seit 1. Juli können in Oberösterreich "Problemwölfe" erlegt werden. AP/Dawn Villella

Linz Lula beschwört bei Gipfeltreffen "amazonischen Traum" von Umweltschutz - Canvas (standard.at) Die seit 30. Juni geltende oberösterreichische Wolfsverordnung wird nun ein Fall für den Verfassungsgerichtshof. Eine anerkannte Umweltorganisation hat eine Beschwerde beim oberösterreichischen Landesverwaltungsgericht (LVwG) eingebracht, in der die Verordnung, die vorübergehende Ausnahmen von der Schonzeit für den Wolf vorsieht, ihrem "gesamten Umfang nach als rechtswidrig angefochten" wird, so das Landesverwaltungsgericht in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Die Umweltorganisation begehrte, das Landesverwaltungsgericht möge "in der Sache selbst entscheiden", alternativ "die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Behörde zurückverweisen". Das Landesverwaltungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass die Beschwerde zuständigkeitshalber an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) weiterzuleiten war, weil sich die Beschwerde unmittelbar gegen die Verordnung richtet – und nicht gegen einen Bescheid – und das Normprüfungsmonopol für Verordnungen aufgrund des Bundesverfassungsgesetzes beim Verfassungsgerichtshof liege. Verwaltungsgerichte seien dafür nicht zuständig.

Verordnungen in Kärnten, Tirol, Nieder- und Oberösterreich

Im Wesentlichen werde in der Beschwerde vorgebracht, dass unter anderem der Wolf europaweit einen hohen Schutzstatus genieße und sich Österreich durch die Berner Konvention, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und das Washingtoner Artenschutzabkommen dazu verpflichtet habe, einen günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen und zu erhalten. Die Voraussetzungen für eine Ausnahme von diesem Schutz lägen nicht vor, so die Umweltorganisation.

Ende Juni hatte nach Kärnten, Tirol und Niederösterreich auch Oberösterreich eine Verordnung beschlossen, nach der "Problemwölfe" abgeschossen werden dürfen. Wegen der Zunahme der Zahl an Rissen und Sichtungen hatte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) die neue Verordnung veranlasst. (APA, red, 9.8.2023)