Herr Cruise hatte es einer 38-Jährigen und ihrem damaligen Gatten angetan. Der Besuch von "Top Gun: Maverick" endete allerdings für beide vor Gericht. AP

Wien – "Ich wollte meinen Ex-Mann schützen", sagt Frau D. mit hängendem Kopf zu Richter Christoph Bauer. Der Schutz bestand in einem falschen Alibi, weshalb sich die unbescholtene 38-Jährige nun mit einer Anklage wegen falscher Beweisaussage im Grauen Haus wiederfindet. Bis zu drei Jahre Haft drohen der zweifachen Mutter nun.

Mit ihrem damaligen Gatten war die Polin im Kino – "Top Gun: Maverick" stand auf dem Programm. Die Adrenalin- und Testosteronüberflutung des Actionfilms dürfte mehrere Jugendliche dazu verführt haben, die Vorstellung zu stören, was den Ex-Mann ärgerte. "Es ist dann zu einem Wirbel gekommen, oder?", fragt der Richter die Angeklagte. "Ihr Ex-Mann hat sich dann mit denen ein Handgemenge geliefert und einen Jugendlichen verletzt?" – "Ja", gibt die Frau zu.

Bei der Polizei hatte sie noch etwas anderes protokollieren lassen: Sie sei alleine im Saal gewesen, der Mann habe daheim auf die Kinder aufgepasst. Laut Protokoll warnte der einvernehmende Beamte D., dass ihre Darstellung unglaubwürdig wirke. Am Ende des Gesprächs wurde sie nochmals eindringlich auf die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer falschen Zeugenaussage hingewiesen. Die Angeklagte blieb dennoch bei ihrer Geschichte.

"Ich wollte die Lüge aufrechterhalten"

Nachdem ihr Ex-Mann vom Bezirksgericht eine Diversion für die Körperverletzung bekommen hatte, musste sie im März neuerlich zur Polizei. Diesmal als Beschuldigte. "Es ist Ihr gutes Recht, aber mich würde trotzdem interessieren, warum Sie da die Aussage verweigert haben", fragt Bauer die Angeklagte. "Ich wollte die Lüge aufrechterhalten", gibt die Frau zerknirscht zu.

Mehmet und Mahmut, zwei der in den Vorfall verwickelten Jugendlichen, sind der Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben, aufgrund des Geständnisses werden sie aber auch nicht benötigt. "Ihr Ex-Mann ist nicht gekommen?", erkundigt sich Staatsanwältin Kerstin Wagner-Haase. "Der springt nicht so für Sie in die Bresche wie Sie für ihn", stellt die Staatsanwältin fest. "Nein, ich habe ihm gesagt, dass er nicht kommen muss", erklärt die Angeklagte zum Unmut des Richters. "Ääähhh, ob er kommen muss oder nicht, wäre an sich schon meine Entscheidung", stellt Bauer klar und deutet mit dem Brillenbügel auf seine Brust.

"Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Es tut mir wirklich leid", sagt die ohne Verteidigerin erschienene D. in ihrem Schlusswort. Dann bekommt sie eine strengere Strafe als ihr Ex-Gemahl: Der Richter verurteilt sie zu drei Monaten bedingter Haft. "Für eine Diversion war für mich kein Platz", begründet Bauer seine Entscheidung. "Wir sind hier am Gericht darauf angewiesen, dass Zeugen die Wahrheit sagen. Und eine Diversion wäre praktisch ein Dankeschön dafür, dass wir angelogen werden", erklärt er der Frau. "Ich verstehe zwar die Gewissenskonflikte, wenn man einen Angehörigen belasten müsste, aber dafür gibt es das Entschlagungsrecht, auf das Sie bei der Polizei ja hingewiesen wurden. Sie hätten einfach gar nichts sagen brauchen", erläutert er. "Danke sehr. Und ich möchte mich wirklich entschuldigen!", sagt die Angeklagte noch, ehe sie den Saal verlässt. (Michael Möseneder, 10.8.2023)