Spiele wie "Marvel Snap" sind kostenlos und dank Smartphone leicht zugänglich. Das erklärt die hohe Zahl an mobilen Spielerinnen und Spielern. Nuverse

Alle paar Jahre wird in Österreich eine Studie in Auftrag gegeben, die visualisieren soll, dass die Themen Gaming auch in Österreich bereits angekommen sind. Wer mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt geht, dem wird das wohl auch so bereits aufgefallen sein, aber die genauen Gewohnheiten zu dem Thema für Herrn und Frau Österreicher aufgedröselt in Zahlen zu sehen, ist ja was Gutes.

"Gaming Nation Österreich"

Laut Studie spielen fast drei Viertel der Österreicher:innen, 28 Prozent geben an, nicht zu spielen. 38 Prozent der Befragten spielen ausschließlich elektronisch, bei jedem Vierten wird zuhause sowohl elektronisch als auch klassisch mit Karten- oder Brettspielen die Zeit verbracht. Nur "klassisch", wie es die Studie nennt, spielen lediglich sechs Prozent der Befragten. Erwartungsgemäß hat die Altersgruppe „bis 24" die Nase bei den rein elektronischen Spieler:innen vorne: hier spielen 44 Prozent ausschließlich auf Konsole, Rechner oder Smartphone. Bemerkenswert sind aber auch die Spieler:innen über 55: auch hier spielen 38 Prozent nur elektronisch, genauso viele aber auch gar nicht.

Auf die Frage, auf welcher Plattform gespielt wird, antworten 44 Prozent der Befragten, dass sie auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets spielen. Mit 17 Prozent (Stand-PC) bzw. 16 Prozent (Laptop) landen die klassischen Computer auf dem zweiten und dritten Platz. Den vierten Platz belegt mit 15 Prozent die Spielkonsole. Das Schlusslicht bildet die jüngste Kategorie der Handhelds mit neun Prozent. In der Altersgruppe bis 24 Jahre sind die Präferenzen breiter gestreut: Auch hier führt das mobile Gaming auf Smartphone oder Tablet mit 54 Prozent, Spielekonsolen (mit 31 Prozent) und Laptop (26 Prozent) komplettieren das Spitzen-Trio.

Das Smartphone hat sich als beliebteste Gaming-Plattform etabliert. Das erklärt auch, dass laut Studie viele ältere Semester "Gamer" sind. A1

Beliebte Genres

Puzzles, Quiz und Wort-Spiele sind in allen Altersgruppen das beliebteste Spielegenre der Österreicher:innen. Die Altersgruppe bis 24 Jahre ist die diversifizierteste Altersgruppe, was die Genre-Präferenzen angeht: Sie spielen fast alle Genres überdurchschnittlich gerne – besonders hervorzuheben sind hierbei World Builder wie "Minecraft". In der Altergruppe ab 55 Jahren ist das Genre der Strategie-Spiele die drittbeliebteste Spieleart und das trotz meist sehr anspruchsvollem Gameplays.

Die Altersgruppe bis 24 Jahre hat die höchste Bereitschaft für Spiele oder Spielinhalte zu bezahlen: jede zweite Spielerin hat schon zumindest einmal in einem oder für ein Spiel bezahlt. Sicher auch dadurch erklärbar, dass vor allem Mobile-Games von Ingame-Käufen und Microtransactions leben.

Allgegenwärtig

"Gaming ist aus dem Leben der Österreicher:innen nicht mehr wegzudenken. Und wie wir nun auch wissen, findet das Spielen hauptsächlich auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets statt," lässt Matthias Lorenz von A1 wissen. Der Mobilfunker hat gemeinsam mit dem Tech-Konzern Samsung die Studie in Auftrag gegeben und die Ergebnisse Mittwoch Nachmittag der Öffentlichkeit präsentiert.

Marvin Peters von Samsung Österreich ergänzt, dass man die Gamer bei der Entwicklung von Smartphones mittlerweile mitdenke, und deshalb vor allem in Sachen Grafikleistung immer neue Sprünge vollführen möchte. (red, 9.8.2023)